【新竹】TABLE JOE 喬桌子廚房｜網美餐廳又加一，松露燉飯再來三盤｜柴貓趴趴走

「TABLE JOE 喬桌子廚房」

位在新竹巨城百貨附近，

白色系設計風格，

妥妥又是一家好拍的餐廳；



【TABLE JOE 喬桌子廚房】

【TABLE JOE 喬桌子廚房】

地址：新竹市東區三民路25號

電話：03-535-6070

營業時間：星期一~星期五11:00~21:00、星期六~星期日10:00~21:00

【TABLE JOE 喬桌子廚房】粉絲專頁

今天來到新竹巨城走跳，

想吃的蛋糕店只接受訂位客，

立馬轉換目標，

來到剛剛經過的

「TABLE JOE 喬桌子廚房」



【帶點韓風的門口】

白色系的色調，

門前是大面落地窗，

整個餐廳顯的簡約又時尚，

幸運坐到靠窗的位置；



【店內空間一覽】



【甜點櫃】



【2樓的空間】



【採光滿漂亮的】

菜單選擇也不少，

有開胃菜、漢堡、義大利麵等，

我們點了"泰甜辣豬五花"、"炙烤牛排松露卡菲醬燉飯"和"奶油楓糖核桃肉桂捲"

飲料則選"美式咖啡"和"芭柳莫西多冰沙"；



【菜單參考】



【菜單參考】



【菜單參考】



【菜單參考】



【菜單參考】

開胃菜"泰甜辣豬五花"，

豬五花走扎實的路線，

裡面還拌了不少蔬菜，

整體醬汁很開胃；



【"泰甜辣豬五花"】



【泰式醬汁滿開胃】

主菜"炙烤牛排松露卡菲醬燉飯"

濃郁的卡菲醬融合了松露味，

米飯還帶點口感，

牛排也有碳烤香氣，

整盤獲得不少好評；



【"炙烤牛排松露卡菲醬燉飯"】



【燉飯濃郁好吃】

"芭柳莫西多冰沙"

少了人工的糖漿，

混合著芭樂和柳橙的冰沙，

酸酸甜甜超解渴，

是杯滿認真的飲料；



【甜點飲料組】



【"芭柳莫西多冰沙"】



【夏天真的很適合來一杯】

甜點"奶油楓糖核桃肉桂捲"

剛上桌就要趁熱吃，

肉桂醬均勻在每個角落，

香甜滋味很受螞蟻的喜愛；



【"奶油楓糖核桃肉桂捲"】



【趁熱吃還不錯】

※後記：【TABLE JOE 喬桌子廚房】

位在新竹巨城附近，

餐廳位置還滿好找的；

價位算是中高、

餐點都還不錯、

尤其推燉飯和"芭柳莫西多冰沙"，

是家有點網美風的餐廳

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