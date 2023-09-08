為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【新竹食記】植美家 - 嚴選新鮮食材的營養滿滿竹科早餐

【新竹食記】植美家 - 嚴選新鮮食材的營養滿滿竹科早餐

2023-09-08 10:12:39 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：112
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：559篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：植美家
place新竹市東區龍山東路218號
作者本次評價：
3.75
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

【新竹食記】植美家

 

植美家本來是以販售新鮮蔬果汁起家，最近轉型變成了早午餐店，店內主打新鮮健康食材，使用北海道新鮮碾米，黎麥飯糰、三明治都是招牌必點，店面雖然不大但生意非常好，這次約了朋友就一起來吃看看！

開車的朋友可停附近路邊停車格或慈雲路高架下停車場。

【新竹食記】植美家

【新竹食記】植美家

▲植美家隱身在一棟大樓店面，周圍都被植物圍繞沒有明顯招牌，不仔細看真的會錯過...。

 

【新竹食記】植美家

▲店家有提供走廊戶外用餐區，如果室內坐滿了就需到外面就坐。

 

【新竹食記】植美家

 

【新竹食記】植美家

【新竹食記】植美家

▲入內後自行找座位，可使用點餐機點餐或手機掃QR code點餐。

 

菜單請參考：植美家線上菜單

 

【新竹食記】植美家

▲吧台上有提供PE手套和衛生紙，有需要可自行取用。

 

【新竹食記】植美家

▲店內有標示是使用北海道新鮮碾米，品質完全沒話說。

 

【新竹食記】植美家

▲店內用餐區座位不多，有5張兩人坐桌椅，桌子是使用鐵管製做很別緻。

 

【新竹食記】植美家

老茶樹紅茶：紅茶是固定低糖無法調整，喝得出來是茶葉泡的，茶香味中規中矩，但比一般早餐店的好喝太多。
 

【新竹食記】植美家

芥末乃醬炸雞套餐 188元+酥炸薯條：為餐包的組合餐，配餐薯條需另外加價20元。

 

【新竹食記】植美家

▲芥末奶醬炸雞餐包使用手工麵包，內有滿滿的翠綠新鮮生菜，搭配外皮酥脆的炸雞和酸甜的芥末美乃汁，每一口咬下都是大滿足。

 

【新竹食記】植美家

▲薯條炸得很酥脆完全沒有油膩感，上面灑了甘梅粉吃起來甜甜的，為薯條加分不少。

 

【新竹食記】植美家

卡拉雞腿佐太陽蛋套餐 219元+爆漿QQ雙色地瓜球：為三明治和地瓜球的組合套餐。

 

【新竹食記】植美家

▲卡拉雞腿的外皮酥脆，肉排極為厚實多汁，配上滿滿爽口的翠綠生菜、番茄和太陽蛋，食材用料真的很不錯。

 

【新竹食記】植美家

 

【新竹食記】植美家

 

【新竹食記】植美家

▲雙色地瓜球有個小驚喜，紫色的內餡是黃色，黃色的內餡是紫色，吃起來有不同的感受。

 

【新竹食記】植美家

▲用完餐須自行將餐點放到回收台上。

 

雞蛋糕短評：店面非常低調沒有明顯招牌，要仔細找才能發現，三明治系列和飯糰系列是招牌，套餐多了杯紅茶和地瓜球，除了紅茶其他飲料要加價，食物中上水準不錯吃，但價格稍高。

用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★


植美家美食資訊：

地址：新竹市東區龍山東路218號
電話：無
官網：植美家
營業時間：08:30–14:00 (周一公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：有(可用linepay)
外送：無
兒童椅：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀： 

 

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

植美家 植美家早午餐 新竹早餐 新竹早午餐 植美家菜單 竹科早午餐 竹科早餐
 
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#新竹早餐
morechevron_right
文章關鍵字
植美家 植美家早午餐 新竹早餐 新竹早午餐 more
檢舉
share
chevron_left

【苗栗食記】圓聚鼎小籠包-小籠包咬開滿滿的爆
延伸閱讀

【台南 北區】巷仔底稲満珈琲 Inamitsu Cafe 必點招牌黑嚕嚕的竹炭拿鐵

 我是艾兒比！！

New Balance東京概念店T-HOUSE

 輝哥哥

【日本 濱松町】 超平價豬排套餐とんかつ檍 大門店 Tabelog3.8超高分豬排名店

 我是艾兒比！！

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：559篇

旅遊與美食，是生活中最重要的參數，請將參數設定正確，設定方法為：用力玩、用力吃、用心體會！
作者的其它文章
同類據點
鐵男漢堡 照片

鐵男漢堡

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
將淋，美味不設限 照片

將淋，美味不設限

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
掬熙商行G.C Brunch & Coffee 照片

掬熙商行G.C Brunch & Coffee

4.25 (2人評鑑)

區域：新竹市東區
樂好找餐中山概念店 照片

樂好找餐中山概念店

3.75 (2人評鑑)

區域：新竹市北區
貓吃魚鯛魚燒-手作生活 照片

貓吃魚鯛魚燒-手作生活

4.10 (1人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up