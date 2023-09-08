【新竹食記】植美家 - 嚴選新鮮食材的營養滿滿竹科早餐

植美家本來是以販售新鮮蔬果汁起家，最近轉型變成了早午餐店，店內主打新鮮健康食材，使用北海道新鮮碾米，黎麥飯糰、三明治都是招牌必點，店面雖然不大但生意非常好，這次約了朋友就一起來吃看看！

開車的朋友可停附近路邊停車格或慈雲路高架下停車場。

▲植美家隱身在一棟大樓店面，周圍都被植物圍繞沒有明顯招牌，不仔細看真的會錯過...。

▲店家有提供走廊戶外用餐區，如果室內坐滿了就需到外面就坐。

▲入內後自行找座位，可使用點餐機點餐或手機掃QR code點餐。

菜單請參考：植美家線上菜單。

▲吧台上有提供PE手套和衛生紙，有需要可自行取用。

▲店內有標示是使用北海道新鮮碾米，品質完全沒話說。

▲店內用餐區座位不多，有5張兩人坐桌椅，桌子是使用鐵管製做很別緻。

▲老茶樹紅茶：紅茶是固定低糖無法調整，喝得出來是茶葉泡的，茶香味中規中矩，但比一般早餐店的好喝太多。



▲芥末乃醬炸雞套餐 188元+酥炸薯條：為餐包的組合餐，配餐薯條需另外加價20元。

▲芥末奶醬炸雞餐包使用手工麵包，內有滿滿的翠綠新鮮生菜，搭配外皮酥脆的炸雞和酸甜的芥末美乃汁，每一口咬下都是大滿足。

▲薯條炸得很酥脆完全沒有油膩感，上面灑了甘梅粉吃起來甜甜的，為薯條加分不少。

▲卡拉雞腿佐太陽蛋套餐 219元+爆漿QQ雙色地瓜球：為三明治和地瓜球的組合套餐。

▲卡拉雞腿的外皮酥脆，肉排極為厚實多汁，配上滿滿爽口的翠綠生菜、番茄和太陽蛋，食材用料真的很不錯。

▲雙色地瓜球有個小驚喜，紫色的內餡是黃色，黃色的內餡是紫色，吃起來有不同的感受。

▲用完餐須自行將餐點放到回收台上。

雞蛋糕短評：店面非常低調沒有明顯招牌，要仔細找才能發現，三明治系列和飯糰系列是招牌，套餐多了杯紅茶和地瓜球，除了紅茶其他飲料要加價，食物中上水準不錯吃，但價格稍高。

用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★



植美家美食資訊：

地址：新竹市東區龍山東路218號

電話：無

官網：植美家

營業時間：08:30–14:00 (周一公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：有(可用linepay)

外送：無

兒童椅：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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