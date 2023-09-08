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新竹拉麵推薦：赤麵廠 レッドラーメン -新竹竹北場新しい発売雞叉燒濃湯丸子拉麵/日式鱈魚豆腐/屋台關東煮、拉麵

2023-09-08 13:49:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：103
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舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：81篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：赤麵廠 レッドラーメン - 新竹竹北場
phone0905-020-580
place新竹縣竹北市吳濁流路82號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹拉麵推薦：赤麵廠 レッドラーメン -新竹竹北場新しい発売
今天來介紹好吃的拉麵：
竹北赤麵廠 レッドラーメン -新竹竹北場。
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今天的午餐約了好友所以就跟著我們來試試這家拉麵吧！
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外頭看上去簡單又很日式風格的一間拉麵店，也有點文青風。
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進門有個やたい料理屋台也就是台灣的路邊攤，很有感覺的店。
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坐這可以看到熱騰騰各式各樣關東煮，
每個看上去都好好吃都想點。
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店內約莫7、8張桌空間寬大舒適，乾淨簡約燈光也很柔和，餐具、水自助拿取。
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菜單也很簡單不複雜易懂，有要低消130元
可免費加麵一次(加麵點餐時先告知，直接升級)
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可以選擇經典還是豪華版配料：
經典配料(菊標)：叉燒2片、糖心蛋1顆、青蔥、木耳、豆芽
豪華配料(花標)：叉燒1片、青蔥、木耳、豆芽。
新竹拉麵推薦：赤麵廠 レッドラーメン -新竹竹北場新しい発売今天我們來吃隱藏版及季節限定的口味拉麵。
雞叉燒濃湯丸子拉麵、赤丸野火拉麵再選個幾樣關東煮簡單吃。
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到櫃檯點餐先結帳，熱呼呼的關東煮看得我好餓，我很喜歡看店家製作餐點因為用心所以麵食特別美味。
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等下我們的拉麵就上桌啦！
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雞叉燒濃湯丸子拉麵：
頭湯濃郁喝起來富有膠質感卻不油膩，
雞肉丸子很Q彈帶點胡椒味我喜歡。
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而麵都是使用中粗麵除了有嚼勁還能感受麵心的硬度，一口口的瘋狂吸入好好吃喔。
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這個雞肉超有厚度又大塊調味也不會鹹膩還能吃出雞肉本來的味道。
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赤丸野火拉麵：
屬於中辣帶點麻感鹹度多一點但又不死鹹。
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辛辣麻一層層的口感堆疊很有層次的麵也是店家拿出絕活隱藏版限量拉麵，激辛湯底加上手工焙炒肉餡，讓湯的味道很豐富卻又清晰的呈現，刺激味蕾又不會產生衝突，湯的口感厚實又濃郁。
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這肉都要比我手掌大了肉也挺嫩口的，麵條吸了點湯汁吃起來風味也很不同。
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來吃點關東煮別讓它涼了，有店家推薦必吃的好好的來品嚐一番。
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含片（鱈魚豆腐）$50
口感若說蓬鬆倒不如說是柔軟細嫩像棉花糖一樣，一下子口中化開很好吃👍。
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苦瓜封$40、高麗菜捲$50
餡都算是紮實很有料吸了關東煮的湯，不沾醬都很有原食材的味道在，沾醬多了點風味。
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高麗菜居然還有點脆口餡料也很滿的菜捲👏。
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鐵板花枝$、40福袋$20 、大根$40
每個都吸了高湯的精華，卻不會蓋掉食材本身的味道很厲害乃。
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用餐心得：
簡單樸實的日式拉麵口味雖沒有太多選擇，但口味都是水準之上就連關東煮都是很美味的，而拉麵湯頭會因季節性的不同定期出新口味饕客們記得要來品嚐喔！
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店家資訊：
店名：赤麵廠レッドラーメン 新竹竹北場
地址：新竹縣竹北市吳濁流路82號
電話：0905-020-580
營業時間：
11:30–14:00
17:00–21:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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拉麵店 竹北麵食推薦 竹北屋台拉麵 關東煮 鱈魚豆腐 新竹美食 竹北美食 雞白湯拉麵 赤丸野火拉麵 辛辣拉麵 日式風格 日式氛圍 竹北拉麵
 
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