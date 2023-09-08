[天母義式餐廳推薦] Snail蝸牛義大利餐廳 天母店 ~ 道地義式經典風味料理，豐富美味的雙人分享套餐，天母超人氣義式料理餐廳

自從結婚後，小涵和傑哥還是和以前一樣每個禮拜都會找一天出來約會， 一起在外面吃晚餐，享受兩人世界。最近在我們住的士林北投區一帶發現一間超適合約會的餐廳，就是在天母北路上的「Snail蝸牛義大利餐廳 天母店」，這裡主打義大利料理，有手工義大利麵、燉飯、義式披薩、排餐、甜點等，料理相當精緻美味，價格合理，用餐環境也很舒適，真的很適合聚餐、約會喔! Snail蝸牛義大利餐廳在google有3千多則評論，分數高達4.7分，是小涵很推薦的台北義式餐廳。

Snail蝸牛義大利餐廳由有著數十年餐飲業的經歷和熱愛異國料理的兩位師傅，於2009年在民生東路的清幽巷弄裡創立了第一間蝸牛義大利餐廳。師傅們從自己種植的各式香料，到親自熬煮費時的高湯，並且不用味精調味，再選用義大利頂級麵條，就是因為這樣的用心，所以獲得很高的評價，深受許多人的喜愛。在這14年間逐漸展店，目前在雙北地區有五間分店，分別為: 天母店、民生店、敦南店、新店民權店、林口店，能在這麼激烈的餐飲業不斷擴展，走過疫情，代表Snail蝸牛義大利餐廳真的很有實力。

小涵造訪的Snail蝸牛義大利餐廳天母店位於天母北路上，距離台北榮總醫院步行約1公里，最近的捷運站是石牌站，下車後必須再轉乘公車。

Snail蝸牛義大利餐廳的招牌很顯眼，門口有菜單可以參考，也有椅子可以讓候位的人休息。

店裡的裝潢高雅舒適，白灰色的磚牆設計很有歐洲風情。

店內空間相當寬敞，座位也不少，不論是兩人桌、四人桌、甚至是適合聚餐的長桌都有。

小涵是週五晚上來用餐，整間都客滿了，生意超好，來Snail蝸牛義大利餐廳天母店用餐務必要提前訂位。

木質的桌椅很有質感。

餐廳最後方的大長桌很適合公司、家族聚餐或辦同學會。

半開放式的廚房，可以看到師傅在裡面料理美味的食物。廚房看起來明亮乾淨，完全沒有油煙味飄出。

店內有一些很有意思的裝飾品，這隻蝸牛好可愛啊!

還有一整排的Evian限量紀念瓶耶!

入座後服務人員幫我們倒水，連水杯都很美，很有質感。

Snail蝸牛義大利餐廳提供多樣化的料理，包含手工義大利麵、燉飯、義式披薩、排餐、開胃菜、炸物、甜點、飲品等，可以單點也有多種套餐可以選擇，像是雙人分享套餐、四人分享套餐，不想點分享餐的話也有個人加價套餐，選擇很多。

餐廳官網上有菜單和價目表可以參考 (點我)。

這天我們直接點了$1680雙人分享套餐，裡面包含佛卡夏麵包2片、湯品兩份、開胃菜一份、迷你披薩一份、義大利麵或燉飯兩份、甜點一份、飲料兩杯，等於全部的東西都能吃到，很適合第一次來蝸牛用餐的人。

不論開胃菜或是義大利麵/燉飯、飲品，都有很多選擇，一定能選到自己喜歡的餐點。

如果是當月壽星來蝸牛用餐，出示證件餐廳會招待甜點"超人氣冰淇淋布朗尼"一份，用餐當天我們隔壁桌有日本客人來慶生，甜點上還很用心的寫上日文的生日快樂，客人很驚喜，服務好貼心啊!

Snail蝸牛義大利餐廳可以加入會員，只要三個月內消費三次即可免費成為會員喔! 如果是會員，享有會員禮券200元，用餐有95折優惠，壽星還有85折優惠再送生日甜點。

雙人分享套餐 ($1680)

飲品 -玫瑰荔枝寒天泡泡

套餐附了兩杯飲品，有茶、咖啡、氣泡水、果汁等共17種選擇。因為天氣實在太熱了，我們都點了氣泡水，聽服務人員說這也是蝸牛很受歡迎的飲品。

飲料可以選擇先上或餐後上，我們選先上。

這是小涵的玫瑰荔枝寒天泡泡，喝起來很清爽，帶有淡淡香氣，裡面還有寒天果粒。

飲品 - 水蜜桃草莓泡泡

這是傑哥選的水蜜桃草莓泡泡，看起來超像調酒，好美啊!

喝的時候要攪拌均勻，果然有水蜜桃和草莓的味道，但完全不會甜膩，很棒喔!

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佛卡夏麵包

佛卡夏麵包是義大利常見的家常麵包。

現烤的佛卡夏麵包，外皮酥酥的，中間柔軟，沾點油醋醬好好吃喔!

湯品 - 雞肉蒜苗花椰菜濃湯

很少喝到用蒜苗花椰菜熬的濃湯，原本還擔心會有明顯的菜味，結果沒有喔，喝起來很濃郁並帶有奶油香。

湯裡加了滿多雞腿肉。

湯品 - 米蘭牛肉蔬菜湯

米蘭牛肉蔬菜湯以番茄為底，湯裡加了牛肉塊，以及洋蔥、馬鈴薯、西洋芹、櫛瓜等蔬菜，喝起來清爽健康，又有牛肉的油花香氣。

開胃菜 - 布拉塔無花果沙拉 (需加價$80)

開胃菜有好多選擇，小涵都快有選擇障礙了。

因為很喜歡布拉塔起司，所以我們選了健康的布拉塔無花果沙拉。

布拉塔無花果沙拉的中間是布拉塔起司，沙拉的生菜種類不少，不是用簡單的美生菜，而是有芝麻葉及多種萵苣，上面淋上義大利老醋膏，吃起來很清爽，味道也很豐富。

源自於義大利的布拉塔起司，外表就像小籠包一樣，白白胖胖的很可愛。布拉塔起司口感很綿密，帶有濃郁的奶香，可以切成小塊直接吃或是搭配沙拉一起吃，超美味。

沙拉裡的無花果經過用焦糖糖燒，軟嫩香甜，搭配生菜別有一般風味。

迷你披薩 - 松露野菇

套餐裡的迷你披薩有四種選擇- 瑪格麗特、松露野菇、四種起司、香辣芝麻菜雞肉，我們選了松露野菇。

雖然是迷你披薩，但份量並不迷你，每人可以分到兩片。有別於傳統圓形披薩，這是長形的披薩。

松露野菇披薩一上桌就聞到一股松露迷人的香氣。

松露野菇披薩非常好吃，披薩的邊邊很酥脆，中間Q彈又嚼勁，厚薄度適中，一咬下是迷人的起司和松露蘑菇的香氣。

很厲害的是披薩就算冷掉了口感還是很Q。

藍鑽蟹肉風琴麵 (需加價$100)

喜歡螃蟹的我們點了藍鑽蟹肉風琴麵。

藍鑽蟹肉風琴麵的味道極好，醬汁濃郁有奶香，又帶點微辣所以吃起來不會膩口，讓人忍不住一口接著一口。

這還是小涵第一次吃風琴麵，風琴麵一顆一顆的很可愛。

這種麵體口感很棒又容易吸附醬汁，好好吃啊!

原本以為要啃螃蟹，結果上桌時螃蟹已經去殼了，可以輕鬆優雅的吃蟹肉。

蟹肉很新鮮喔，肉質鮮甜仍保有水份，不是那種冷凍乾柴的蟹肉。

究好豬搭番紅花燉飯

究好豬搭番紅花燉飯看起來好精緻可口啊!

黃色的番紅花燉飯很美味，上面還加了瑪斯卡邦起司，還有究好豬，份量十足。

有四大塊究好豬扇子肉。

究好豬是台灣頂級的豬肉品牌，吃起來很新鮮完全沒有豬味，帶有義式香料的味道，肉質很不錯。

這裡的燉飯是道地正統義式風味，燉飯粒粒分明仍帶有米心感，不是那種軟爛的台式燉飯，是小涵很愛的燉飯口感。

燉飯的醬汁奶香十足，非常好吃。

甜點 - 法式千層蛋糕

飯後甜點我們選了法式千層蛋糕，Snail蝸牛義大利餐廳連甜點都很用心，雖然是套餐裡的甜點，但擺盤裝飾就和單點的一樣。

法式千層蛋糕上還用草莓、香橙、薄荷葉點綴。

法式千層蛋糕超美味，一層一層推疊的薄餅皮，每一層中間是鮮奶油，味道很細緻，非常好吃，是小涵近期吃過最好吃的法式千層蛋糕。

還可以搭配旁邊的焦糖醬，讓法式千層蛋糕有不一樣的風味。

第一次造訪「Snail蝸牛義大利餐廳 天母店」我們有種太晚認識蝸牛的感覺了，這裡的餐點滿精緻的，不論是開胃菜、披薩、義大利麵、燉飯、甜點都很出色。此外，這裡的服務相當不錯，服務人員很貼心，服務周到，用餐期間讓人覺得很舒服，絕對是一間小涵會想再回訪的優質好店，喜歡義式料理的人一定要來試試。

餐廳資訊:

Snail蝸牛義大利餐廳 天母店

地址: 111台北市士林區天母北路60號

電話: 02-2872-9300

官網: https://www.snail-italy.com/index.html

FB: https://www.facebook.com/Snailtm.Restaurant

IG: https://www.instagram.com/snail_italian_restaurat/

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