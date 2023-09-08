【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香清爽順口好喝，大餐解膩助消化，順暢人生好享受

現在最夯的康普茶,大家都喝過了嗎！
康普茶在世界各地掀起潮流
風靡歐美同樣也紅到台灣
【goiae果葉康普茶】沖泡式全新登場,小小一包方便攜帶
隨沖隨喝,酸甜果香清爽順口好喝，大餐解膩助消化，順暢人生好享受
這個月開始連續寶貝與閨蜜們的生日聚會
美食當前怎麼能抵擋誘惑
有時候大吃大喝後都會覺脹脹的不舒服
坐在馬桶上卻遲遲等不到解放GG⋯
【goiae果葉康普茶】go纖、go燃、go閃、go暢 隨我們自由搭配
喝出我的代謝力,解決我惱人的負擔
【goiae果葉康普茶】go纖（蘋果風味）
為每次一包獨立包裝
這樣的包裝感覺很乾淨衛生，保持新鮮與風味在最佳狀態
很方便好攜帶, 放在包包裡也不佔空間
建議不要空腹及睡前飲用，一天建議 1~2 包
喝法:早餐或午餐後一杯，一包建議搭配 150CC~200CC 的水
只要撕開倒入常溫開水約150CC~200CC 就可以喝了
夏天天氣熱也可以加一些冰塊進去
粉包康普茶是最便於隨身攜帶的康普茶
分別放在家裡辦公室抽屜或隨身包包都可以
不用大瓶小瓶的要找冰箱冷藏佔空間
而且保存期間比較長，隨時想要沖泡不怕冰箱裡的又過期了
喝起來酸甜酸甜尾韻有蘋果跟茶的香氣
一杯只有 18 卡,超適合我這需要控制熱量的熟女
粉末細緻，在攪拌的時候很好溶解
我愛冰鎮過的，美食過後來上一杯超解膩
戒掉萬惡手搖飲的神隊友
替代飲料輕鬆喝
記得增加代謝水分可不能少，多喝水幫助代謝順暢
所以每日都要記得要保持足量飲水攝取喲！
【goiae果葉康普茶】go燃（百香果風味）
不愛喝白開水的姐妹們
帶百香果香的康普茶這個真的狠可以
讓我們習慣整天性的一直補充水份
不再總是喝飲料了
吃法:晚餐或晚餐後一杯，
一天建議搭配 150CC~200CC 的水
宵夜或追劇吃了零食，配上一杯康普茶更是絕配
不浪費任何一點睡眠時間，持續幫助代謝
吃完宵夜隔天起床感覺也不像以前那麼沉重有負擔
喝了滿口留香
是個口感非常平衡的康普茶
我都會先沖泡好放在冰箱冷藏
出門上班上課、
外出運動旅遊、
美食聚餐的時候
隨手抓一瓶帶出門也超方便
【goiae果葉康普茶】go閃(檸檬風味)
建議不要空腹及睡前飲用，一天建議 1~2 包
喝法:餐後一杯，一包建議搭配 150CC~200 CC 的水
隨時隨地倒入室溫水中攪拌後就是一杯好喝的康普茶
非常非常的方便！
大大推薦給和我一樣身為外食族或戒不了美食的你們
一杯只有 18.4 大卡 喝起來帶有微微的酸度
就像是喝了一杯消暑解渴的檸檬茶
但比起一般高熱量飲品，它可是富含了滿滿山茶花.仙人掌.藤黃果萃取物
可以在補充水分的同時幫助我們調節生理機能
同時不斷促進代謝,享受美食無負擔
好喝順口沖泡又方便
自從喝習慣後，一餐沒喝還會覺得不自在呢！
【goiae果葉康普茶】go暢(鳳梨風味)
身為吃貨團一員，面對台灣許多美食哪能控制
大魚大肉吃多了，就容易遇到卡卡不順暢的困擾
吃法:餐後一杯，一天建議搭配 150CC~200 CC 的水
添加專利仙人掌萃取物與義大利專利菌種
能夠自然而然無痛順暢,讓我每天準時上廁所
天天順暢，人就自在輕鬆無負擔
打開一條加入開水中
白開水轉身變成康普茶飲
酸酸甜甜又好喝幫助消化代謝，熱量又低
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本文皆由本人親自食用過後的體驗心得，非宣稱具有療效
每個人體質和使用習慣不同，實際效 果以個人為主。