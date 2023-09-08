【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香清爽順口好喝，大餐解膩助消化，順暢人生好享受

現在最夯的康普茶,大家都喝過了嗎！ 康普茶在世界各地掀起潮流 風靡歐美同樣也紅到台灣 【goiae果葉康普茶】沖泡式全新登場,小小一包方便攜帶 隨沖隨喝,酸甜果香清爽順口好喝，大餐解膩助消化，順暢人生好享受 這個月開始連續寶貝與閨蜜們的生日聚會 美食當前怎麼能抵擋誘惑 有時候大吃大喝後都會覺脹脹的不舒服 坐在馬桶上卻遲遲等不到解放GG⋯ 【goiae果葉康普茶】go纖 、 go燃 、 go閃 、 go暢 隨我們 自由搭配 喝出我的代謝力, 解決我惱人的負擔 【goiae果葉康普茶】go纖（蘋果風味）

為每次一包獨立包裝 這樣的包裝感覺很乾淨衛生，保持新鮮與風味在最佳狀態 很方便好攜帶, 放在包包裡也不佔空間 建議不要空腹及睡前飲用，一天建議 1~2 包 喝法:早餐或午餐後一杯，一包建議搭配 150CC~200CC 的水 只要撕開倒入常溫開水約150CC~ 200CC 就可以喝了 夏天天氣熱也可以加一些冰塊進去 粉包康普茶是最便於隨身攜帶的康普茶 分別放在家裡辦公室抽屜或隨身包包都可以 不用大瓶小瓶的要找冰箱冷藏佔空間 而且保存期間比較長，隨時想要沖泡不怕冰箱裡的又過期了 喝起來酸甜酸甜尾韻有蘋果跟茶的香氣 一杯只有 18 卡,超適合我這需要控制熱量的熟女 粉末細緻， 在攪拌的時候很好溶解 我愛冰鎮過的，美食過後來上一杯超解膩 戒掉萬惡手搖飲的神隊友 替代飲料輕鬆喝 記得增加代謝水分可不能少，多喝水幫助代謝順暢 所以每日都要記得要保持足量飲水攝取喲！ 【goiae果葉康普茶】go燃 （百香果風味）

不愛喝白開水的姐妹們

帶百香果香的康普茶這個真的狠可以

讓我們習慣整天性的一直補充水份

不再總是喝飲料了

吃法:晚餐或晚餐後一杯，

一天建議搭配 150CC~200CC 的水

宵夜或追劇吃了零食，配上一杯康普茶更是絕配

不浪費任何一點睡眠時間，持續幫助代謝

吃完宵夜隔天起床感覺也不像以前那麼沉重有負擔

喝了滿口留香 是個口感非常平衡的康普茶

我都會先沖泡好放在冰箱冷藏

出門上班上課、

外出運動旅遊、

美食聚餐的時候

隨手抓一瓶帶出門也超方便

【goiae果葉康普茶】go閃(檸檬風味)

建議不要空腹及睡前飲用，一天建議 1~2 包

喝法:餐後一杯，一包建議搭配 150CC~200 CC 的水

隨時隨地倒入室溫水中攪拌後就是一杯好喝的康普茶 非常非常的方便！ 大大推薦給和我一樣身為外食族或戒不了美食的你們

一杯只有 18.4 大卡 喝起來帶有微微的酸度 就像是喝了一杯消暑解渴的檸檬茶 但比起一般高熱量飲品，它可是富含了滿滿山茶花.仙人掌.藤黃果萃取物 可以在補充水分的同時幫助我們調節生理機能 同時不斷促進代謝,享受美食無負擔 好喝順口沖泡又方便 自從喝習慣後，一餐沒喝還會覺得不自在呢！

【goiae果葉康普茶】go暢(鳳梨風味)

身為吃貨團一員，面對台灣許多美食哪能控制​

大魚大肉吃多了，就容易遇到卡卡不順暢的困擾

吃法:餐後一杯，一天建議搭配 150CC~200 CC 的水

添加專利仙人掌萃取物與義大利專利菌種

能夠自然而然無痛順暢,讓我每天準時上廁所

天天順暢，人就自在輕鬆無負擔

打開一條加入開水中

白開水轉身變成康普茶飲 酸酸甜甜又好喝幫助消化代謝 ，熱量又低

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本文皆由本人親自食用過後的體驗心得，非宣稱具有療效

每個人體質和使用習慣不同，實際效 果以個人為主。