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> 圖文創作 > 【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香清爽順口好喝，大餐解膩助消化，順暢人生好享受

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香清爽順口好喝，大餐解膩助消化，順暢人生好享受

2023-09-08 14:19:05 jaicyjy 人氣：115
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：636篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：果寶歡酵觀光工廠
phone049-2991-207
place南投縣埔里鎮珠格里下湳巷15號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

現在最夯的康普茶,大家都喝過了嗎！
康普茶在世界各地掀起潮流
風靡歐美同樣也紅到台灣
【goiae果葉康普茶】沖泡式全新登場,小小一包方便攜帶
隨沖隨喝,酸甜果香清爽順口好喝，大餐解膩助消化，順暢人生好享受
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
這個月開始連續寶貝與閨蜜們的生日聚會
美食當前怎麼能抵擋誘惑
有時候大吃大喝後都會覺脹脹的不舒服
坐在馬桶上卻遲遲等不到解放GG⋯
【goiae果葉康普茶】go纖go燃go閃go暢 隨我們自由搭配
喝出我的代謝力,解決我惱人的負擔
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
【goiae果葉康普茶】go纖（蘋果風味）

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

為每次一包獨立包裝

這樣的包裝感覺很乾淨衛生，保持新鮮與風味在最佳狀態

很方便好攜帶, 放在包包裡也不佔空間

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

建議不要空腹及睡前飲用，一天建議 1~2 包
喝法:早餐或午餐後一杯，一包建議搭配 150CC~200CC 的水
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
只要撕開倒入常溫開水約150CC~200CC 就可以喝了
夏天天氣熱也可以加一些冰塊進去
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
粉包康普茶是最便於隨身攜帶的康普茶
分別放在家裡辦公室抽屜或隨身包包都可以
不用大瓶小瓶的要找冰箱冷藏佔空間
而且保存期間比較長，隨時想要沖泡不怕冰箱裡的又過期了
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
喝起來酸甜酸甜尾韻有蘋果跟茶的香氣
一杯只有 18 卡,超適合我這需要控制熱量的熟女
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
粉末細緻，在攪拌的時候很好溶解
我愛冰鎮過的，美食過後來上一杯超解膩
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
戒掉萬惡手搖飲的神隊友
替代飲料輕鬆喝
記得增加代謝水分可不能少，多喝水幫助代謝順暢
所以每日都要記得要保持足量飲水攝取喲！
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
【goiae果葉康普茶】go燃（百香果風味）

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

不愛喝白開水的姐妹們
帶百香果香的康普茶這個真的狠可以
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
讓我們習慣整天性的一直補充水份
不再總是喝飲料了
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
吃法:晚餐或晚餐後一杯，

一天建議搭配 150CC~200CC 的水

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
宵夜或追劇吃了零食，配上一杯康普茶更是絕配
不浪費任何一點睡眠時間，持續幫助代謝
吃完宵夜隔天起床感覺也不像以前那麼沉重有負擔
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
喝了滿口留香
是個口感非常平衡的康普茶
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

我都會先沖泡好放在冰箱冷藏

出門上班上課

IMG_2674.PNG

外出運動旅遊、

IMG_0460.PNG

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

美食聚餐的時候

隨手抓一瓶帶出門也超方便

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

【goiae果葉康普茶】go閃(檸檬風味)

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

建議不要空腹及睡前飲用，一天建議 1~2 包

喝法:餐後一杯，一包建議搭配 150CC~200 CC 的水

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

隨時隨地倒入室溫水中攪拌後就是一杯好喝的康普茶
非常非常的方便！
大大推薦給和我一樣身為外食族或戒不了美食的你們
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
一杯只有 18.4 大卡 喝起來帶有微微的酸度
就像是喝了一杯消暑解渴的檸檬茶
但比起一般高熱量飲品，它可是富含了滿滿山茶花.仙人掌.藤黃果萃取物
可以在補充水分的同時幫助我們調節生理機能
同時不斷促進代謝,享受美食無負擔
【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香
好喝順口沖泡又方便
自從喝習慣後，一餐沒喝還會覺得不自在呢！

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

【goiae果葉康普茶】go暢(鳳梨風味)

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

身為吃貨團一員，面對台灣許多美食哪能控制​

大魚大肉吃多了，就容易遇到卡卡不順暢的困擾

吃法:餐後一杯，一天建議搭配 150CC~200 CC 的水

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

添加專利仙人掌萃取物與義大利專利菌種

能夠自然而然無痛順暢,讓我每天準時上廁所

天天順暢，人就自在輕鬆無負擔

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

打開一條加入開水中
白開水轉身變成康普茶飲
酸酸甜甜又好喝幫助消化代謝，熱量又低

【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

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【goiae果葉康普茶】小小一包方便攜帶,隨沖隨喝,酸甜果香

本文皆由本人親自食用過後的體驗心得，非宣稱具有療效

每個人體質和使用習慣不同，實際效 果以個人為主。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章標籤

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