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竹北日式料理 馬的生食丼 新鮮海鮮生食丼飯加點鮮魚味增湯只要$9元 內用免費續湯 Google評論鮭魚卵手捲買一送一

2023-09-08 15:25:10 京少 人氣：101
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京少

發表篇數：174篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：馬的生食丼
phone09-5847-7668
place新竹縣竹北市縣政二路460號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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竹北日式料理 馬的生食丼 來啦！主打浮誇的日式丼飯，新鮮的海鮮、刺身疊滿滿，在淋上晶瑩剔透的鮭魚卵、蝦卵，美味就是單純而簡單，點丼飯加購鮮魚味增湯只要$9元超佛心；馬的生食丼源自新竹馬的深夜食堂的職人精神，日式串燒、烤物、經典明太子系列、炙燒握壽司在這同樣點得到，營業到凌晨一點，讓竹北晚餐、宵夜再添一家生力軍！

HI！我是京少，我是15萬人 新竹愛美食 與46萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]

 
　

 

馬的生食丼（馬の生食丼）
地址：新竹縣竹北市縣政二路460號
電話：0958 477 668
時間：17:30 ~ 01:00
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100092690066240
僅收5%服務費
🎉優惠活動：
點丼飯加購鮮魚味增湯只要$9元
店內湯品免費續湯
🎉打卡送好禮：
Google五星評論鮭魚卵手捲買一送一

竹北馬的生食丼 位置及停車場

馬的生食丼位於竹北縣政二路，旁邊就是之前帶大家來玩過的放空樂園，看到這大啖生魚片美食的飛機頭招牌就是他啦！這附近可以說非常好停車，轉個彎就有光明一路停車場，不過今天剛好柵欄壞了，馬上掉頭停斜對面的「好庭車」停車場，吃飯好停車是非常重要啊。

📣新竹景點/美食不踩雷就是這麼吃
📣這裡有新竹美食懶人包
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竹北馬的生食丼 環境介紹

新鮮不怕人看見！前面的冰箱擺著大塊大塊的鮭魚、鮪魚、干貝、甜蝦；看著師傅現場炙燒、擺盤著精美佳餚也是品嚐日料的一門學問。

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餐廳內用區裝潢簡單，舒適明亮的空間看著就舒服；左邊是沙發區，小桌可以四個用餐，4～8人的家庭聚餐簡單併桌就可以輕鬆坐；後方有酒水、飲料、醬料區，下班後的放鬆當然可以拿獺祭、雪之茅舍小酌一番輕鬆自在。

竹北馬的生食丼 菜單

主打生食丼飯，以多種現切刺身、鮮蝦、干貝、海膽等高級食材搭配而成，$350～$1280價位吃飽足也吃浮誇，點丼飯可以$9元加購鮮魚味增湯(原價$69)更別錯過；再加點握壽司、手捲和招牌日式烤物與朋友一享用超滿足。

🔸馬的無敵丼飯+鮮魚味增湯 ＄1289

這個小盒子可是今日最浮誇，打開第一層是鮭魚、鮪魚、旗魚與紅甘生魚片，每一片都是超厚切，搭配現磨的芥末和山葵；鮭魚的油花宜人可說一吃就愛上，旗魚的筋膜感意外的少顯得更多精緻，鮪魚有著晶透與獨特淳香，今天因為紅甘剛好沒有就用青甘替換，對於新鮮魚肉的挑選很堅持，新鮮的肉質一定都吃得出來。

第二層重頭戲來了～有一尾豔紅又大尾的胭脂蝦、海膽、鮭魚卵、蝦卵和生食級大干貝，這裡店員有教我們吃法，先吃胭脂蝦，把蝦頭交給店員，會幫我們蝦頭裡加入白飯做蝦頭烤飯，品嚐其飽滿的蝦膏才不會浪費～大干貝是生食等級，有Q又有一點脆度干貝就是要吃這種的才對味！這邊用的是北海道極上海膽，鮮甜且口感滑嫩充滿海味，果然是無敵奢華的享受～

蝦頭包飯的吃法超鮮美

原價$69的鮮魚味增湯現在只要點丼飯就可以用$9元加購，有竹輪、豆腐、鮭魚一起熬煮，店內用餐還可以免費續湯超划算～

🔸炙燒鮭魚親子丼飯+巨無霸草蝦手捲 ＄479

炙燒鮭魚親子丼用六大塊鮮美的炙燒鮭魚+鮭魚卵搭配，喜歡迷人的炙燒香就這系列，豐盈的油脂經過直火燒烤香味噴發，鮭魚肉片內裏有著熟食的香和生魚片的嫩，與鮭魚卵一同入口感受粒粒爆發的油脂舒暢。

現在搭配優惠可以一起加點巨無霸草蝦手捲，上桌就趕緊吃，海苔、鮮蝦與生菜的酥脆入口。

🔸鮭魚卵手捲 ＄120

鮭魚卵一直都是日料饕客的最愛，現在只要五星評論就有鮭魚卵手捲買一送一，隔壁桌的家庭客可是滿滿一桌的手捲～

🔸北海道極上海膽軍艦 ＄680

奢華的品味就來一嚐海膽軍艦，這一口可真是奢華享受，平時上班這麼辛苦總是要找理由善待自己喔～口感非常鮮甜帶有濃郁海味，口感滑嫩如同奶油一般入口一瞬消逝留下鮮香回味無窮值得一試。

🔸炙燒鮭魚肚握壽司 ＄120

🔸炙燒比目魚握壽司 ＄150

刺身吃的是嫩滑那炙燒就是在疊家一層獨一無二的香氣，鮭魚的油脂形成金黃脆邊，是熟食的香氣包圍生魚片的軟嫩層次，比目魚的欲滴油脂更是箇中美味，夾起白皙入口即化，口中滿是油花卻都不膩口，是個人必點超愛的握壽司。

🔸醬燒豬五花串 ＄70

🔸明太子雞肉串 ＄90

🔸明太子玉子燒 ＄80

🔸明太子山藥 ＄120

把明太子醬塗得滿滿，這也是為什麼馬的深夜堂的明太子系列深受大家喜愛；雞肉串吃的時候要小心，湯汁流出可是相當燙口喔～搭配玉子燒甜甜又鹹鹹，山藥如勾芡的絲滑口感也更有層次。

醬燒豬五花串肥肉軟嫩瘦肉Q彈，醬汁濃郁香甜搭配米食也相當下飯喔。

食材新鮮、價格實惠，個人對馬的日料系列一直都很有好感，營業時間晚對宵夜族來說也能有不同選擇，竹北店新店的環境更舒適，竹北的朋友想吃高CP值的馬的日本料理也不用再跑新竹囉～

竹北馬的生食丼 營業時間地址

馬的生食丼（馬の生食丼）
地址：新竹縣竹北市縣政二路460號
電話：0958 477 668
時間：17:30 ~ 01:00
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100092690066240
僅收5%服務費
🎉優惠活動：
點丼飯加購鮮魚味增湯只要$9元
店內湯品免費續湯
🎉打卡送好禮：
Google五星評論鮭魚卵手捲買一送一

 




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