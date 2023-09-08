Seed Bakery Flavor 麵包籽光埔店手感烘焙8/5正式開賣全面升級 餐食麵包於雙主廚手中展葉新生成為想吃就吃的風味輕食

Seed Bakery Flavor 麵包籽手感烘焙全新開幕，「Seed Bakery 麵包籽」於2018年成立，至今已是第五年，今天推出子品牌「Seed bakery.flavor」全面升級，就像滴上生命精華的種籽，帶來別出心裁的餐食風味麵包展葉而生，這次邀請到 Jacky、 Ricky 兩位主廚掌舵合作，溶入拿手的料理元素，帶來有別以往的風味餐食麵包，現在的「Seed Bakery Flavor」不再只是早餐的代名詞，已成就為日常的風味料理。

Seed Bakery Flavor 麵包籽新竹光埔店

地址 : 新竹市東區慈濟路193號

電話 : 035778585

時間 : 13:00 ~ 20:30 (周四公休)

粉專 : https://www.facebook.com/seedbakery02

主廚系列僅光埔店限定，想吃請到光埔店。

👉Seed Bakery Flavor 麵包籽 位置及停車場

重新孕育而生的 Seed Bakery Flavor 麵包籽 屬於新竹好市多、迪卡儂生活圈，位於慈濟路上的一旁就是健身工廠 Fitness Factory，附近路邊有停車格也有Times等收費停車場，停車方便，但也更多是步行前來的鄰里街坊。

我是進到裏頭聽完接待的介紹，才發現門口的氣泡水、咖啡是免費提供給民眾享用，有消費的客人或是路過的行人都可以自行裝盛，疲勞的旅人喝上一杯咖啡再一次出發，以良善為出發成為循環的回饋分享。

👉Seed Bakery Flavor 麵包籽 環境介紹

有看過 Aaron Eckhart 和 Aaron Eckhart 所主演的美味情缘嗎?也許是整齊穿戴的主廚在後台間的穿梭，把每一款風味麵包都當作是一道道美味餐點戰戰兢兢呵護手法，讓我不自覺地想起了這部我曾經一再而三看著的影片；Seed Bakery Flavor 此次邀請到兩位年輕且歷練豐富的主廚 : Jacky 曾任香港米其林二星餐廳『侯布雄』擔任副主廚；Ricky 是西班牙土生土長的台灣人，是米其林推薦 Kuoco 360 廚師更是5J 認證 伊比利火腿侍肉師，兩者一流的頂尖搭配，作為 Flavor 麵包初試啼聲的引領舵手。

以石岩為檯面的半圓形櫃台，有著全開視覺的張力，每一款麵包被溫柔的放置在精挑細選的木質、鐵質容器中，在紅白間格的餐紙上，多上一分美式鄉村的活潑卻又不失典雅。

右側呈現的是大家既有熟悉麵包籽的招牌品項，脆皮菠蘿、英式千層肉桂捲、可頌、貝果，當然更不能錯過人氣首選的海鹽奶油捲；現代人生活步調快，或許匆忙或許不想吃多，但也不想吃的索然無味，融入異國料理元素的 Flavor 新品就是很適合的輕食，這左側看到的品項可都還是沒有命名的「麵包籽」，期待與 Seed Bakery 的來賓一同成長。

櫃台左側展售的有風味沙拉、新鮮水果杯、布丁、奶酪等需要冷藏的商品；下方看見這一組「浮光」，是台灣精釀啤酒品牌，在鄰近竹科的光埔店展售，讓竹科人在下班享受風味麵包，休憩間也能放鬆一下。

👉Seed Bakery Flavor 麵包籽 菜單

今天挑選的風味麵包名稱可都還是秘密，加上主廚會依照當天獲取的新鮮食材做口味與風味上的調整，想嘗鮮，每天到訪一定會有驚喜，想嘗口味，眾多選擇必定百挑不膩。

狀似義大利肉醬為內餡，吃的也真的就是肉的口感風味，夾著芝麻葉生菜、刨上起司，有著獨特的迷人口感，但如果是麵包籽的忠實客人都知道，麵包籽是沒有賣肉食產品，但卻有著吃肉的滿足感，驚人且大推。

醬汁是料理的靈魂，以番茄鋪底疊上炸過的鴻喜菇、厚煎蛋，最終舀上一匙特調醬緩緩淋上，入口鴻喜菇的香氣滿滿，與醬汁的口感搭配甚好。

看似滿溢浮誇的炸雞漢堡其實不然，底層以香菇做肉，再以炸番薯為內裡，炸的金黃的花椰菜成為上頭最注目的焦點，上下包覆的是貝果，風味獨特且淋上的油醋醬十分點睛。

一聞就是滿滿的羅勒青醬香，以菇段、青蔥鋪底，有著韌性與軟Q，馬鈴薯裹著蛋炸得酥香，青醬香醇且提味，而且馬鈴薯的口感更是十分巧妙。

生菜沙拉系列也是這次的主打項目，我選了比較特別的兩款跟大家分享；以簡單的芝麻葉、番茄襯底，一抹如雲朵般的希臘優格 Cream cheese，搭配台灣人較少吃到的鷹嘴豆，淋上油醋的香氣更甚口感也更巧妙，鸚嘴豆較常在地中海料理上見著，這也是 Seed Bakery Flavor 主打風味的原因，讓舌尖先帶我們行遍異國。

如果以為是洋芋泥可就又錯了，用的是花椰菜泥熱量更低也更有飽足感，上頭看似蛋白實際上是起司球，根本就是有著分子料理的錯覺，搭配的是結合咖哩的特調醬，可以淋上，也可以沾取搭配享用。

👉Seed Bakery Flavor 麵包籽營業時間地址

Seed Bakery Flavor 麵包籽 新竹光埔店

地址 : 新竹市東區慈濟路193號

電話 : 035778585

時間 : 13:00 ~ 20:30 (周四公休)

粉專 : https://www.facebook.com/seedbakery02

主廚系列僅光埔店限定，想吃請到光埔店。

Seed Bakery 麵包籽 竹北文興店

地址 : 新竹縣竹北市文興路197號

電話 : 036688289

時間 : 13:00 ~ 20:00