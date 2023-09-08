為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > Seed Bakery Flavor 麵包籽光埔店手感烘焙8/5正式開賣全面升級 餐食麵包於雙主廚手中展葉新生成為想吃就吃的風味輕食

Seed Bakery Flavor 麵包籽光埔店手感烘焙8/5正式開賣全面升級 餐食麵包於雙主廚手中展葉新生成為想吃就吃的風味輕食

2023-09-08 15:27:09 京少 人氣：97
share
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：174篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Seed Bakery Flavor 麵包籽新竹光埔店
phone03-5778-585
place新竹市東區慈濟路193號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

Seed Bakery Flavor 麵包籽手感烘焙全新開幕，「Seed Bakery 麵包籽」於2018年成立，至今已是第五年，今天推出子品牌「Seed bakery.flavor」全面升級，就像滴上生命精華的種籽，帶來別出心裁的餐食風味麵包展葉而生，這次邀請到 Jacky、 Ricky 兩位主廚掌舵合作，溶入拿手的料理元素，帶來有別以往的風味餐食麵包，現在的「Seed Bakery Flavor」不再只是早餐的代名詞，已成就為日常的風味料理。

HI！我是京少，我是15萬人 新竹愛美食 與46萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]



　

Seed Bakery Flavor 麵包籽新竹光埔店
地址 : 新竹市東區慈濟路193號
電話 : 035778585
時間 : 13:00 ~ 20:30 (周四公休)
粉專 : https://www.facebook.com/seedbakery02
主廚系列僅光埔店限定，想吃請到光埔店。

👉Seed Bakery Flavor 麵包籽 位置及停車場

重新孕育而生的 Seed Bakery Flavor 麵包籽 屬於新竹好市多、迪卡儂生活圈，位於慈濟路上的一旁就是健身工廠 Fitness Factory，附近路邊有停車格也有Times等收費停車場，停車方便，但也更多是步行前來的鄰里街坊。

我是進到裏頭聽完接待的介紹，才發現門口的氣泡水、咖啡是免費提供給民眾享用，有消費的客人或是路過的行人都可以自行裝盛，疲勞的旅人喝上一杯咖啡再一次出發，以良善為出發成為循環的回饋分享。

📣新竹景點/美食不踩雷就是這麼吃
📣這裡有新竹美食懶人包
  1. 新竹火鍋新竹燒肉新竹甜點
  2. 平價小吃新竹早午餐新竹老宅
  3. 新竹牛排新竹吃到飽日本料理
  4. 新竹飲料異國料理新竹親子

我的其他平台:






👉Seed Bakery Flavor 麵包籽 環境介紹

有看過 Aaron Eckhart 和 Aaron Eckhart 所主演的美味情缘嗎?也許是整齊穿戴的主廚在後台間的穿梭，把每一款風味麵包都當作是一道道美味餐點戰戰兢兢呵護手法，讓我不自覺地想起了這部我曾經一再而三看著的影片；Seed Bakery Flavor 此次邀請到兩位年輕且歷練豐富的主廚 : Jacky 曾任香港米其林二星餐廳『侯布雄』擔任副主廚；Ricky 是西班牙土生土長的台灣人，是米其林推薦 Kuoco 360 廚師更是5J 認證 伊比利火腿侍肉師，兩者一流的頂尖搭配，作為 Flavor 麵包初試啼聲的引領舵手。

以石岩為檯面的半圓形櫃台，有著全開視覺的張力，每一款麵包被溫柔的放置在精挑細選的木質、鐵質容器中，在紅白間格的餐紙上，多上一分美式鄉村的活潑卻又不失典雅。

右側呈現的是大家既有熟悉麵包籽的招牌品項，脆皮菠蘿、英式千層肉桂捲、可頌、貝果，當然更不能錯過人氣首選的海鹽奶油捲；現代人生活步調快，或許匆忙或許不想吃多，但也不想吃的索然無味，融入異國料理元素的 Flavor 新品就是很適合的輕食，這左側看到的品項可都還是沒有命名的「麵包籽」，期待與 Seed Bakery 的來賓一同成長。

櫃台左側展售的有風味沙拉、新鮮水果杯、布丁、奶酪等需要冷藏的商品；下方看見這一組「浮光」，是台灣精釀啤酒品牌，在鄰近竹科的光埔店展售，讓竹科人在下班享受風味麵包，休憩間也能放鬆一下。

👉Seed Bakery Flavor 麵包籽 菜單

今天挑選的風味麵包名稱可都還是秘密，加上主廚會依照當天獲取的新鮮食材做口味與風味上的調整，想嘗鮮，每天到訪一定會有驚喜，想嘗口味，眾多選擇必定百挑不膩。

狀似義大利肉醬為內餡，吃的也真的就是肉的口感風味，夾著芝麻葉生菜、刨上起司，有著獨特的迷人口感，但如果是麵包籽的忠實客人都知道，麵包籽是沒有賣肉食產品，但卻有著吃肉的滿足感，驚人且大推。

醬汁是料理的靈魂，以番茄鋪底疊上炸過的鴻喜菇、厚煎蛋，最終舀上一匙特調醬緩緩淋上，入口鴻喜菇的香氣滿滿，與醬汁的口感搭配甚好。

看似滿溢浮誇的炸雞漢堡其實不然，底層以香菇做肉，再以炸番薯為內裡，炸的金黃的花椰菜成為上頭最注目的焦點，上下包覆的是貝果，風味獨特且淋上的油醋醬十分點睛。

一聞就是滿滿的羅勒青醬香，以菇段、青蔥鋪底，有著韌性與軟Q，馬鈴薯裹著蛋炸得酥香，青醬香醇且提味，而且馬鈴薯的口感更是十分巧妙。

生菜沙拉系列也是這次的主打項目，我選了比較特別的兩款跟大家分享；以簡單的芝麻葉、番茄襯底，一抹如雲朵般的希臘優格 Cream cheese，搭配台灣人較少吃到的鷹嘴豆，淋上油醋的香氣更甚口感也更巧妙，鸚嘴豆較常在地中海料理上見著，這也是 Seed Bakery Flavor 主打風味的原因，讓舌尖先帶我們行遍異國。

如果以為是洋芋泥可就又錯了，用的是花椰菜泥熱量更低也更有飽足感，上頭看似蛋白實際上是起司球，根本就是有著分子料理的錯覺，搭配的是結合咖哩的特調醬，可以淋上，也可以沾取搭配享用。

👉Seed Bakery Flavor 麵包籽營業時間地址

Seed Bakery Flavor 麵包籽 新竹光埔店
地址 : 新竹市東區慈濟路193號
電話 : 035778585
時間 : 13:00 ~ 20:30 (周四公休)
粉專 : https://www.facebook.com/seedbakery02
主廚系列僅光埔店限定，想吃請到光埔店。

Seed Bakery 麵包籽 竹北文興店
地址 : 新竹縣竹北市文興路197號
電話 : 036688289
時間 : 13:00 ~ 20:00




#新竹麵包
morechevron_right
文章關鍵字
麵包籽 新竹麵包 新竹美食 關新路美食 more
檢舉
share
chevron_left

竹北日式料理馬的生食丼新鮮海鮮生食丼飯加點鮮

石板岩燒食在燒竹北店特選牛五花、豬五花$160元

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

新竹北區-根本多汁小肉包直接吃飽飽-陳家小籠包

 Ivan Sha

【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

 我是艾兒比！！

食記 - 高雄 三民區 時光蔥蔥

 湯小君
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：174篇

京少、草爸 新竹美食、親子旅遊、社群經營 FB : 三歲小草 邀約請洽 : LINE ID : 0928138867 信箱 : kimjo_jc@yahoo.com.tw Youtuber 頻道 ⬇️ https://reurl.cc/kZjyzn – 小草、小花太害羞了,我需要帶他出門見見世面！

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
卷卷烘焙（Big City 遠東巨城購物中心快閃店） 照片

卷卷烘焙（Big City 遠東巨城購物中心快閃店）

4.70 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
水豚麥胖 新竹東光米窩 照片

水豚麥胖 新竹東光米窩

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
老麵酵匠新竹店 照片

老麵酵匠新竹店

3.70 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
瀾島 de GRATO 巨城快閃店 照片

瀾島 de GRATO 巨城快閃店

3.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
藏點子烘焙工作室 照片

藏點子烘焙工作室

4.53 (2人評鑑)

區域：新竹市香山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up