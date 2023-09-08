▶九州自由行◀ 九州旅遊必看，TOP16九州必去景點，自駕遊私房推薦！

去年去了日本九州玩，特別安排九州自駕遊！時間上也更加彈性，順便整理了幾個這次我最喜歡的九州景點給大家參考，精選16個福岡必去景點，九州自駕遊景點推薦、九州私房景點總整理！另外還有幾間九州必吃美食不藏私推薦給大家～

全文連結：【2023九州景點推薦】TOP16 私藏九州必去，九州自駕遊景點懶人包！

九州必去景點 TOP16

福岡景點 #1 太宰府天滿宮

非常熱門的九州景點之一，基本上來福岡沒有去太宰府天滿宮就等於沒去福岡啊！也是九州最代表性的神社，想祈求學業考試等等，最適合來太宰府天滿宮了，不如買一個學業的御守祈求成功，另外天滿宮前有一小條表參道，可以稍微逛逛走走，其中必吃的就是梅枝餅啦。

建議時間：2-3小時 地址：太宰府市宰府4-7-1 MAPCODE：55 364 163*70

行程推薦：

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大分景點 #1 別府地獄

九州旅遊絕不能錯過的景點之一就是別府地獄啦，共有8湯地獄，每個都各有特色，也可以購買8湯的套票會比較便宜一些，但如果時間有限的話，我個人私推海地獄、血的地獄及龍捲地獄，我個人覺得必去的別府景點，只是血地獄跟龍捲地獄在另一個區，需要另外搭他們的接駁車。

建議時間：3小時左右

海地獄 MAPCODE：46 521 556*03

血池地獄MAPCODE：46 552 770*20

線上購票：

大分景點 #2 由布院湯之坪街道

九州必去景點由布院，也是蠻熱門的九州住宿區域，不得不說由布院的湯之坪街道真的很好逛，魚兒就逛了超久，每間店都有濃濃的日本建築感，走在路上隨便拍都很美！也看到很多可愛的小東西，特別推薦クラフト館蜂の巣，主要是販售一些木頭製品，相當有質感。

建議時間：1-2小時左右

地址：大分縣由布市湯布院町川上湯之坪

MAPCODE：269 358 565*7

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大分景點 #4 由布院金鱗湖 由布院必去景點金鱗湖，建議大家可以直接在由布院安排個半天，從火車站慢慢走，就會經過湯之坪街道就到金鱗湖了，如果是在秋冬時間去金鱗湖的話，就有機會可以看到金鱗湖的晨霧，想要方便一些的話可以就住在由布院，隔天清晨就到金鱗湖散散步。

建議時間：30分鐘左右

地址：大分県由布市湯布院町川上1492-1

MAPCODE：269 359 557*56

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熊本景點 #2 黑川溫泉

如果在九州安排的天數蠻多的，或者是九州自駕遊，非常推薦要來黑川溫泉，黑川溫泉內有許多日式溫泉旅館，時間允許的可以住在這裡一天，穿著浴衣走在黑川溫泉的老街內，別有一番氛圍，若只是路過走走的話，可以購買溫泉手形，也可以泡各旅館內的特色溫泉呦～

建議時間：2-3小時左右(不住宿)

地址：阿蘇郡南小国町満願寺北黒川6592-2

MAPCODE：440 542 673*81

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熊本景點 #4 熊本城

熊本必去景點絕對是熊本城，更是日本三大名城之一，雖在2016年因大地震毀損嚴重，但已在2021年修復完成並開放參觀，除了可以了解到各時期的熊本城，還可以在展望台欣賞熊本的美景，目前也都有持續的維護修復中，算是熊本必去景點之一。

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