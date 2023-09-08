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（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋味～旺旺鳳梨紅、手沖阿里山茶都好喝！津鹿堂菜單

2023-09-08 16:58:08 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：96
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1345篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：津鹿堂-逢甲店
phone04-2451-7520
place台中市西屯區福星路230-2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂逢甲店之前來逢甲住一晚，就有注意到這家裝潢很用心的飲料店，外觀非常明亮有質感，衛生乾淨讓人有耳目一新的感覺~

在台中有兩家店，總店位於向上路，嚴選自家的好茶、自己熬煮的純蔗糖與配料、滋味特別清爽，邊逛夜市，邊喝津鹿堂的好味道，真的太爽了!

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

超好喝的津鹿堂總是擠滿人潮，客人一波接一波不間斷，生意真的超級好，喝過一次就會愛上津鹿堂的美味~

醒目又帶點趣味的招牌，LOGO就有隻俏皮的鹿，相當吸引人，來逢甲逛街買東西，千萬不要錯過這一家飲料店喔！

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂菜單

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂價格經濟實惠，品項大約４０種左右，每一杯都相當用心製作，嚴選的台灣好茶只要30元起，清涼解渴的消暑好選擇~

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂茶葉禮盒（任2件85折）

多款茶葉禮盒選擇，店內提供聞香瓶，可以感受到茶葉香氣，有禮盒、密封袋等包裝選擇，自己喝就可以挑選密封袋，送人則推薦購買禮盒~

現在任選兩件還有85折優惠，趁著這波好康，把津鹿堂的好茶帶回家，並分享給親朋好友吧~

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

凍頂烏龍茶禮盒400元、阿里山茶禮盒800元

包裝設計真的好用心，可愛的小鹿LOGO好可愛喔，天空藍的色澤相當吸睛，收到這個茶葉當禮物一定很滿意！

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

手沖阿里山茶100

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂特色的手沖茶，採用手沖咖啡的做法，潤濕、注水、浸泡，每個環節都灌注滿滿的精神，才能萃取出茶汁最精華的好滋味～

只沖一次不回沖，依照每款茶的特性，有不同的沖泡時間及溫度，才能讓台灣茶的美味徹底釋放出來！

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

剛萃取出的好茶，經過冰鎮後，茶味更香更醇，韻味非常濃郁～烏龍茶特有的風味，在這一杯通通都可以感受到～

瓶身非常可愛又有特色，上頭有個拉繩，隨身攜帶超方便，推薦愛喝原茶的朋友，可以來嚐試看看這款手沖茶喔！

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

黑玉津鹿拿鐵M65/L70

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

一顆顆飽滿的黑糖珍珠，圓滾滾相當吸引人～加入津鹿堂自己炒的黑糖，甜而不膩的好滋味，喝起來相當滑順～

杯身上劃出漂亮的黑糖花紋，整杯飲料非常漂亮，相當高顏值，光用看得就十分賞悅目，有點捨不得喝ＸＤ

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

加入鮮奶、紅茶、黑玉珍珠，調配出的黃金比例，香醇的好滋味，不用額外加糖～絲滑的細緻口感非常好喝！

這杯飲品超有咬勁，珍珠彈彈口感十足，每天新鮮烹煮，滋味特別吸引人～推薦來台旅遊的觀光客一定不能錯過～

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

麝香津鹿紅M40/L45

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

招牌人氣紅茶，一入口充滿麝香葡萄的香氣，紅茶獨特的風味好吸引我，建議可以挑選一分糖，潤茶的甜度，讓茶飲喝起來更順口～

口感一點都不苦澀，相當滑順一溜煙就喝下肚，紅茶香氣湧現到鼻腔，真的太好喝了，一不小心整杯就喝光光

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

旺旺鳳梨紅 M50/L55

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

夏天就是想喝酸酸甜甜的飲品，這款旺旺鳳梨紅，加入特製的自製鳳梨配料，可以吃到新鮮土鳳梨的纖維～

搭配招牌紅茶，清爽不會苦澀，鳳梨的酸甜好滋味，跟紅茶搭配得天衣無縫，迸出意象不到的好滋味，夏天就是要喝上一杯鳳梨飲品，才是夏天啊！

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋
凍頂烏龍M45/L50 +茶凍10元

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂除了高山烏龍茶、紅茶超高人氣外，這款凍頂烏龍也超多人喜歡，茶香韻味十足，香氣蔓延口腔每個角落～

搭配滑嫩的茶凍，微微的脆度相當清爽，雙倍的茶味，讓茶飲越喝越好喝，茶凍口味不定期更換，增添茶飲的口感，同時讓茶味更有層次感～

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

迷鹿青檸茶M55/L60

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂不只好喝，顏值還超高，看看這個漸層的色澤，超級漂亮～酸酸甜甜的好滋味，非常適合夏天！

尤其酸甜又開胃，搭配夜市重口味的小吃很搭，新鮮青檸汁酸勁十足、蝶豆花深紫色的絢麗色澤、基底青茶爽口又充滿茶韻～

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

使用新鮮的迷迭香，充滿自然的花草香氣，整杯飲品喝起來氣味好多層次，夏天就是要喝杯繽紛又不會太甜的飲品才過癮！

這一杯酸甜開味的好喝特調飲品，一大杯才６０元，這個顏值完全不輸許多名店的調酒，喜歡拍照打卡的朋友，別錯過這一唄。最後提醒一下請孕婦避免喝蝶豆花喔！

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

津鹿堂逢甲店 6大特色

1.逢甲商圈高人氣台中在地飲料品牌，擁有自家茶園，每一杯滋味都特別香濃，堅持高品質、配料、蔗糖堅持自己製作，喝起來健康低負擔～

2.喜歡喝好茶的朋友特推手沖，採用手沖咖啡作法按部就班，潤濕、注水、浸泡，萃取出茶葉的精華，隔冰降溫釋放出台灣茶特有的風味，倒入文青風瓶身裡頭，茶飲不只高品質，還擁有高顏值📷

3.杯身刷上獨特的花紋，這杯黑玉津鹿拿鐵，是最具台灣特色飲品，許多來逢甲觀光客我都推薦這杯必喝！Q彈珍珠搭配滑順紅茶拿鐵，感受到自製黑糖的香氣，一喝就欲罷不能

4. 招牌麝香津鹿紅，獨特的果香，讓紅茶韻味更加有層次，建議一分糖潤茶，絲毫不苦澀，茶香擴散到口腔每個角落～凍頂烏龍加茶凍雙重茶香，味道特別濃郁，茶凍滑順口感添飲品口感，茶凍口味不定期更換，下次還想來試試看其他口味

5. 超高顏值的迷鹿青檸茶，蝶豆花夢幻的色澤超吸引人，加入新鮮迷迭香增添香氣，酸酸甜甜的好滋味，清爽解油膩，是吃逢甲夜市炸物燒烤的絕佳良伴！旺旺鳳梨紅使用新鮮鳳梨，自己熬煮的鳳梨醬，獨家黃金比例，跟紅茶迸出超適合夏天的好滋味！

6.中秋送禮推出精緻禮盒，茶葉也有推任2件85折優惠，不論送禮或買回家自己喝都很適合！津鹿堂提供超多元支付，連信用卡攏A通～也有提供店家外送及外送平台的服務，想喝現泡飲料超方便👍

（逢甲飲料）津鹿堂逢甲店～嚴選台灣茶、手炒蔗糖、生津止渴好滋

店家資訊　津鹿堂逢甲店
🏠地址: 台中市西屯區福星路230-2號
🚌交通: 逢甲夜市/近星享道酒店
☎️電話: (04)2451-7520
⏰時間: 1000-2200 六日1100-2200 週五週六延長至2230
😪公休: 無休
💲消費: 現金、信用卡、一卡通、悠遊卡、Linepay、Applepay、Ubereats、外送1公里200元、來店買5送1、外送買10送1
💬官網: https://www.jinlutang-teas.com/
💬粉專: https://www.facebook.com/jinlutang.taiwan
💬IG: https://www.instagram.com/jinlutang/
💬LINE@:jinlutang https://page.line.me/jinlutang
💬原文: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406658269


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店家資訊　津鹿堂向上總店
🏠地址: 台中市西區向上路一段27-12號
🚌交通: 近草悟道
☎️電話: (04)2301-9828
⏰時間: 1000-1900 週六1100-1800
😪公休: 周日、周一公休


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