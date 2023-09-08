﹝新北市三峽﹞禾乃川國產豆製所　老街商圈70年老醫院，化身國產無農藥非基改大豆的豆製品專賣店　／豆乳霜淇淋／三峽必吃豆腐冰／ 三峽必喝豆漿

最近老婆說，想去好一陣子沒去的三峽老街走走。本來我的意願不太高，因為在女兒和兒子小時候，都已去過無數次了，加上覺得不少店商家的觀光味太重，真有特色的並不多，也很快就逛完。但老婆又接著說，她無意間看到報導，才知道，近些年那有兩家很有特色的點，我們竟都擦身而過，沒進去。
一是，環境很古色古香且優美，有如小秘境般的「庶民美術館」。二是，原為老街商圈的老醫院，化身成國產無農藥非基改大豆的豆製品專賣店，有豆乳霜淇淋、豆腐冰...等。我聽完後，覺得還蠻特別的，於是就帶母子倆前往造訪。
上回已先介紹了，隱藏三峽老街中的小世外桃源，一週只開放四天下午，古色古香、紅磚瓦屋、百年土牆，雅致清幽結合藝術畫作的美術咖啡館，也就是「庶民美術館」。這回則來介紹，由老醫院化身的「禾乃川國產豆製所」～
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▲「禾乃川國產豆製所」建築外觀
位於三峽老街商圈，
老街警察局正後方。
之前曾看到，
以為這是工廠或倉庫，
就沒走進去過。
沒想到是間，
國產無農藥非基改大豆的豆製品專賣店。
▲豆漿製成工作區
一走進屋內，
就可看到有個玻璃間，
也就是店家製作豆製品的地方，
可看到其製作流程。
裡面整個環境與設備顯得相當乾淨，
如一座小型的觀光工廠。
▲國產豆製所介紹
標榜100%使用國產黃豆，
且無農藥非基改。
▲用餐區
簡約乾淨的白色環境，
還有整排木窗，
感覺像是文創咖啡廳。
原以為這棟建築，
應該是座老倉庫，
然後重新整理粉刷，
沒想到竟是?
▲冷藏的豆飲品與豆製品
冷藏玻璃展示櫃中，
可看到有許多豆製飲品與豆製甜點。
▲點餐單
大類別有：豆腐冰、鹽鹵豆花、鮮打豆乳飲、豆腐/豆干/湯品、醇濃豆乳/黑豆飲、豆乳霜淇淋、豆乳優格/奶酪，種類相當多。
▲愛鄰醫院
候餐時，
發現櫃台旁有個小側門，
外面有座小庭院，
我走到庭院看了一下，
要返回入內時，
發現小側門旁，
掛有一塊小招牌，
上面寫著「愛鄰醫院」。
我才知道，
原來這棟建築的前身，
是當地超過70年歷史的老醫院。
▲人氣豆製品下午茶上桌
純濃台灣黃豆乳、碧螺春抹綠豆腐冰、黑豆乳霜淇淋
▲碧螺春抹綠豆腐冰
頗特別的組合與口味，
且外觀散發日式冰品風味～
▲碧螺春抹綠豆腐冰，特寫
剉冰上面，
外觀類似日式豆花質感的綠豆腐奶酪，
使用有〝台版宇治抹茶〞別號，
也是台灣綠茶極品的〝三峽碧螺春〞，
再加上蜜黃豆和蜜黑豆，
真是很獨特又吸睛的一碗冰品。
▲碧螺春抹綠豆腐冰，特寫
吃上一口，
滑順中，
充滿碧螺春的清香，
與大豆的醇香，
甜而不膩、風味獨特，
口感頗佳。
▲黑豆乳霜淇淋
不僅是使用大豆製成的霜淇淋，
還是特選青仁黑豆，
磨成濃醇的黑豆乳所製成。
上面還插了豆製餅乾與豆腐，
相當獨特，
也是我們第一次吃到這種口味，
口感很妙～
▲留影
「禾乃川國產豆製所」其白色老建築，
前身是三峽老街商圈裡，
在地70年老醫院的「愛鄰醫院」。
裡面販售的豆製品，
除了有少見的豆腐冰、豆乳霜淇淋，
還有：鹽鹵豆花、鮮打豆乳飲、豆腐/豆干/湯品、醇濃豆乳/黑豆飲、豆乳優格/奶酪、豆製餅乾、味噌、醬油...等。
可說是相當多元且豐富，
且還是使用國產無農藥非基改大豆，
產品新鮮醇香無豆腥味。
對於沒有吃過豆腐冰、豆乳霜淇淋的朋友，
以及喜歡吃大豆類食品的朋友，
是個絕佳好去處囉～
【營業時間】09：00～18：00（最後點餐17：30）
【地 址】新北市三峽區民權街84巷12-1號（三峽老街派出所旁，區公所正後方）
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