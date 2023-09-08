台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

112. 7. 31 (一) 開江紀裝置藝術展

七月底的台南小旅行，原本很擔心天氣不穩下大雨

沒想到老天賞臉給我們晴朗好天氣，真是太開心了

一路順暢抵達台南，下交流道沒多久看到「滿載而歸物阜民豐」藝術裝置

兩條魚象徵台灣海峽豐富的海洋資源，中間的愛心提醒人們珍惜、愛護海洋

借位拍照彷彿兩條魚嘟嘴KISS，十分逗趣

中空魚體鑲嵌成群的魚類，象徵生生不息、永續繁衍

台南台江為了慶祝建庄200年，以「開江紀」為名策畫一系列裝置藝術展

作品分佈在台江地區數個景點，2023/7/1～10/1免費參觀

首站來到青鯤鯓扇形鹽田附近，這裡蘊含台灣三百多年的鹽業歷史

我的目標是海中央的藝術裝置「生命之樹」

實地探訪才發現距離陸地很遙遠，遠眺彷彿漂浮在海面上

以當地的扇形鹽田特色為主題，發揮鹽地精神創作而成的親水藝術作品

沿著海中央的小路步行前進，無邊無際的視覺非常開闊

一步步向前走，「生命之樹」越來越靠近，心情也跟著飛揚

走到底換另一個方向觀賞「生命之樹」，如此壯觀美麗的作品令人讚嘆不已

海風呼呼吹，頭髮和裙擺不聽使喚跟著飛

感謝老大賣力幫我拍下到此一遊的證據

這造型也很像海上的風帆，站在這裡有一種準備乘風破浪出海的錯覺

離開之前忍不住頻頻回首再多看幾眼，兩位遊客巧妙融入畫面中

老大笑說這好像是偶像劇的預告，也像是電影海報...

接著來到「台江國家公園」，相隔數年再訪仍有一絲親切感

白色建築與藝術裝置「時光摺頁」

另一個藝術裝置「生命流動」

平日遊客不多，好喜歡這種悠閒的氛圍

繼續往內走，喜見「台江水禮服」藝術裝置

概念來自於台南鹽田景觀，透過鹽的結晶型態表達與自然共存共榮的關係

當天溫度高，參觀完走進販賣部吹冷氣兼休息

買了一瓶"來趣台江"冷泡茶和台南獨家販售的虱目魚冰棒

小齊曾在台南吃過，這次換我們品嚐...甜甜的沒有怪味，還不錯吃

休息片刻續前往四草堤防旁的藝術裝置「吾海吾江」

(網路俗稱"台江阿嬤")

母親是家庭中最溫柔卻堅韌的力量，愛家護家的天性散發光亮與溫暖

藉由充滿母愛的作品象徵在岸邊指引晚歸的人們，共同邁向美好燦爛的人生

非常厲害的漂流木作品，每個細節都很講究，實在太佩服創作者的巧手

下一站是位於府城天險附近的藝術裝置「美麗的蛻變」

(空拍照片取自官網，感謝分享)

以彩色竹籤創造鹽份地帶長出多彩菅芒的美麗印象

一圈一圈穿梭在菅芒迷宮中，象徵台江先民不畏艱難的精神

最終抵達佇立於中心的竹編巢居，是落地生根、成家立業的象徵

一邊觀賞一邊感受作品傳達的意象，"慢遊"的收穫超乎預期

旅行就該放慢腳步，好好感受台灣在地的人文與迷人的魅力

老大笑說這個角度好像是一個人驚訝張大嘴巴的表情...

最後這個藝術裝置「紅紅綠綠的紅樹林」是途中巧遇的驚喜

藉由紅樹林意象喚起大家愛護自然環境的心，讓地球更美好

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