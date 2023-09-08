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台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

2023-09-08 17:02:23 齊媽 人氣：115
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齊媽

發表篇數：79篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 將軍區

112. 7. 31  (一)                           開江紀裝置藝術展 

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

七月底的台南小旅行，原本很擔心天氣不穩下大雨

沒想到老天賞臉給我們晴朗好天氣，真是太開心了

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

一路順暢抵達台南，下交流道沒多久看到滿載而歸物阜民豐藝術裝置

兩條魚象徵台灣海峽豐富的海洋資源，中間的愛心提醒人們珍惜、愛護海洋

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

借位拍照彷彿兩條魚嘟嘴KISS，十分逗趣

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

中空魚體鑲嵌成群的魚類，象徵生生不息、永續繁衍

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南台江為了慶祝建庄200年，以開江紀為名策畫一系列裝置藝術展

作品分佈在台江地區數個景點，2023/7/1～10/1免費參觀

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首站來到青鯤鯓扇形鹽田附近，這裡蘊含台灣三百多年的鹽業歷史

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

我的目標是海中央的藝術裝置生命之樹

實地探訪才發現距離陸地很遙遠，遠眺彷彿漂浮在海面上

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以當地的扇形鹽田特色為主題，發揮鹽地精神創作而成的親水藝術作品

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沿著海中央的小路步行前進，無邊無際的視覺非常開闊

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

一步步向前走，生命之樹越來越靠近，心情也跟著飛揚

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

走到底換另一個方向觀賞生命之樹，如此壯觀美麗的作品令人讚嘆不已

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

海風呼呼吹，頭髮和裙擺不聽使喚跟著飛

感謝老大賣力幫我拍下到此一遊的證據

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

這造型也很像海上的風帆，站在這裡有一種準備乘風破浪出海的錯覺

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

離開之前忍不住頻頻回首再多看幾眼，兩位遊客巧妙融入畫面中

老大笑說這好像是偶像劇的預告，也像是電影海報...台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

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接著來到台江國家公園，相隔數年再訪仍有一絲親切感

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

白色建築與藝術裝置時光摺頁

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

另一個藝術裝置生命流動

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

平日遊客不多，好喜歡這種悠閒的氛圍

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繼續往內走，喜見台江水禮服藝術裝置

概念來自於台南鹽田景觀，透過鹽的結晶型態表達與自然共存共榮的關係

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

當天溫度高，參觀完走進販賣部吹冷氣兼休息

買了一瓶"來趣台江"冷泡茶和台南獨家販售的虱目魚冰棒

小齊曾在台南吃過，這次換我們品嚐...甜甜的沒有怪味，還不錯吃

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休息片刻續前往四草堤防旁的藝術裝置吾海吾江

(網路俗稱"台江阿嬤")

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母親是家庭中最溫柔卻堅韌的力量，愛家護家的天性散發光亮與溫暖

藉由充滿母愛的作品象徵在岸邊指引晚歸的人們，共同邁向美好燦爛的人生

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

非常厲害的漂流木作品，每個細節都很講究，實在太佩服創作者的巧手台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

下一站是位於府城天險附近的藝術裝置美麗的蛻變

(空拍照片取自官網，感謝分享)

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

以彩色竹籤創造鹽份地帶長出多彩菅芒的美麗印象

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

一圈一圈穿梭在菅芒迷宮中，象徵台江先民不畏艱難的精神

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

最終抵達佇立於中心的竹編巢居，是落地生根、成家立業的象徵

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

一邊觀賞一邊感受作品傳達的意象，"慢遊"的收穫超乎預期

旅行就該放慢腳步，好好感受台灣在地的人文與迷人的魅力

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

老大笑說這個角度好像是一個人驚訝張大嘴巴的表情...台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

台南．台江建庄200年 / 開江紀裝置藝術展

最後這個藝術裝置紅紅綠綠的紅樹林是途中巧遇的驚喜

藉由紅樹林意象喚起大家愛護自然環境的心，讓地球更美好

 

FB粉絲頁：台江文化中心

 

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