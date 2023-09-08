2023 全台【蛋黃酥推薦】精選中秋必買北中南蛋黃酥老店、排隊蛋黃酥

再過不久即將迎接月圓人團圓的中秋節，每到中秋闔家必吃的除了文旦(柚子)、烤肉外，就是「月餅」及「蛋黃酥」了。今年你已經選好買哪家中秋禮盒送給親友或是自己享用呢？除了搶破頭的陳耀訓蛋黃酥、彰化知名不二家蛋黃酥(不二坊蛋黃酥)，還有哪些是中秋必買的蛋黃酥呢？本篇為大家精選全台10家【人氣蛋黃酥推薦】，不僅有網路話題的百年排隊名店，還有巷仔內的低調老店想跟大家分享，事不宜遲一起來為2023中秋做足準備吧！

全台蛋黃酥推薦 #1 蘆洲－ 龍鳳堂餅鋪

新北蛋黃酥節常勝軍

地址：新北市蘆洲區中正路 49 號（ Google 地圖導航 營業時間： 08:00~22:00 必買特色：貴妃蛋黃酥、烏豆沙蛋黃酥、南瓜馬車蛋黃酥 更多資訊 : 龍鳳堂 Google 評價： 4.3 ★

位於新北市蘆洲的【龍鳳堂餅鋪】從1957年開業至今已是一甲子的老店，專賣糕點喜餅與西式餅乾，店裡的蛋黃酥更是蟬聯新北蛋黃酥節九連霸的鎮店之寶，每到中秋前夕門口總是疊滿待出貨的紙箱，一批批親自到店的饕客也常將店內搶購一空。

蛋黃酥口味有包入豆沙肉脯的「貴妃蛋黃酥」、傳統「烏豆沙蛋黃酥」、以及南瓜餡及外型的「南瓜馬車蛋黃酥」 ，每一顆外觀皆飽滿圓潤賣相極佳，薄脆外皮包覆不過甜的鬆軟內餡，蛋黃大顆且沒腥味散發自然蛋香，價格更只要一個銅板，得獎無數也算是實至名歸。

全台蛋黃酥推薦 #2 不二坊 ( 不二家蛋黃酥 )

每年必搶的蛋黃酥之亂

地址：彰化縣彰化市中正路一段 293 號（ Google 地圖導航 營業時間： 09:00~12:00,14:30~18:00 （週一公休） 必買特色：蛋黃酥 更多資訊 : 不二坊 Google 評價： 3.9 ★

每年還沒到中秋節訂單就已經收滿的彰化【不二坊】知名程度已不需多贅述，根據官方臉書消息今年目前也已全數預訂完畢，想吃的朋友就只能等到9月到現場乖乖排隊了！

蛋黃酥一到手撲鼻的酥香味就已令人口水直流，紅豆餡份量大方口感綿密卻又不膩口，中心的鹹蛋黃不但沒有烘烤過度的乾癟，反而濕軟綿密略略爆漿令人留下深刻印象，雖然排隊很辛苦，但嚐過後或許就不難理解為何年年盛況空前了。

全台蛋黃酥推薦 #3 彰化－ 林記糕餅舖

隱身市場裡的銷魂蛋黃酥

說到彰化蛋黃酥除了大名鼎鼎的【不二坊】，近期這家藏身在彰化大埔黃昏市場小攤位的【林記糕餅舖】也異軍突起。雖然沒有店面但精心設計的黃色調攤位更多了一點手作的溫度，賣著綠豆椪、古早味蛋糕以及銷魂的蛋黃酥。

蛋黃酥外皮比市面上的更加酥脆，層層堆疊的酥香外皮單吃就很美味，而夾入其中的飽滿紅豆內餡甜度適中，與略帶鹹香的蛋黃搭配平衡得宜，完食後手指也不油膩，配上有質感的可愛風塗鴉禮盒帶不引起注目也很難。

全台蛋黃酥推薦 #4 台北－犁記

台北最有名的百年老店

地址：台北市中山區長安東路二段 67 號（ Google 地圖導航 營業時間： 09:00~21:00 必買特色：蛋黃酥、脆皮紅豆蛋黃酥、綠豆小月餅 更多資訊 : 犁記 Google 評價： 4.2 ★

【台北犁記】可說是台北糕餅店代表，店裡的太陽餅、土鳳梨酥、芋頭酥等是平常的暢銷品項，無論國內外朋友都趨之若鶩。源自1894年百年老店傳承至今已有亮麗店面，但背後不變的是手工製作的製餅初衷。

每到中秋節遠遠就可看到排隊排到下個路口的光景，練就一身工夫的店家消化隊伍的速度也很快，大家搶購的重點不外乎是口感細緻濕潤的「綠豆小月餅」、不同於一般烏豆沙而使用綠豆沙製成的「蛋黃酥」、以及紅豆餡的「脆皮紅豆蛋黃酥」，沒有多餘油脂且不膩口的百年工藝吸引大家年年回購，禮盒的包裝購物袋送禮也相當體面。

全台蛋黃酥推薦 #5 基隆－連珍糕餅店

芋泥控們為之瘋狂的美味

地址：基隆市仁愛區愛二路 42 號（ Google 地圖導航 營業時間： 08:00~21:00 必買特色：芋泥堡堡、芋泥球、雙層芋泥蛋糕 更多資訊 : 連珍糕餅店 Google 評價： 4.3 ★

愛吃芋頭的你絕對不能錯過這家位於基隆廟口附近的【連珍糕餅店】，同為百年老店但這裡不僅製作傳統月餅糕餅蛋黃酥，創新的西式西點也成功讓店家轉型成團購名店，其中最受矚目的莫過於他的芋頭類甜點了。

無論是以海綿蛋糕為外皮包覆滿滿芋泥的「芋泥堡堡」，或是能農時吃得到2種芋泥餡料的「雙層芋泥蛋糕」，甚至是綿密之外還吃得到真實芋頭的顆粒「芋泥球」都是ＩＧ上的話題甜點。每個品項雖然外表樸實卻真材實料，月餅吃膩的話不妨來這嚐嚐這令芋泥控們為之瘋狂的美味吧！

全台蛋黃酥推薦 #6 板橋－ 和泰興

板橋最強麵包店之一

地址：新北市板橋區陽明街 3 號（ Google 地圖導航 營業時間： 08:00~22:30 必買特色：菠蘿蛋黃酥、綠豆沙蛋黃酥、棗泥蛋黃酥 更多資訊 : 和泰興 Google 評價： 3.9 ★

位於板橋新埔的【和泰興】創立於1983年，是將邁入40年的新北市的老字號，店內五花八門的烘焙產品每一樣都用料實在擁有水準以上的品質，可說是板橋最強麵包店之一，無論蛋糕、麵包、吐司、糕餅、乳酪塔、麻糬等這裡都買得到，而中秋節的主角蛋黃酥當然也不會缺席。

蛋黃酥口味有烏豆沙、鳳梨、棗泥、綠豆、及菠蘿蛋黃酥等五種，料多豐富以外，外皮濃濃的酥油香氣配上軟硬適中的蛋黃合作無間，創造完美的整體感，口味部分大家首推的是不過甜的「棗泥蛋黃酥」，另外創新的「菠蘿蛋黃酥」及「綠豆沙蛋黃酥」也是嚐鮮的好選擇。

全台蛋黃酥推薦 #7 基隆－ 李鵠餅店

清朝創立至今的百年老店

地址：基隆市仁愛區仁三路 90 號（ Google 地圖導航 營業時間： 09:00~20:30 必買特色：鳳梨酥、綠豆沙餅、蛋黃酥 更多資訊 : 李鵠餅店 Google 評價： 4.0 ★

基隆的【李鵠餅店】是不少人從小吃到大的好滋味，從清朝緒八年（1882年）創立至今已飄香超過兩甲子是老店中的老店，店裡帶奶香的「鳳梨酥」、口感綿密的「綠豆沙餅」讓人一試成主顧，甚至令國外朋友特地前來朝聖，每逢中秋佳節的蛋黃酥更是經濟又實惠成為大家送禮自用的首選之一。

有紅豆、綠豆、烏豆沙三種口味的蛋黃酥一個只要五十元銅板有找實在跌破眼鏡，飽滿的內餡及一整顆的鹹蛋黃絲毫也沒偷工減料，配上不油膩的外皮一口接一口清爽無負擔，屹立百餘年的老店名不虛傳。

全台蛋黃酥推薦 #8 台中－ 三美珍餅行

中秋才有的限量蛋黃酥

小編提醒 : 今年店家公告沒有賣餅(包含中秋節)

在台中三井Outlet附近隱藏了一家沒有店面的【三美珍餅行】，平常只做麵包，到了中秋節則會推出限定版的「菠蘿蛋黃酥」，因限量製作所以僅接受事前訂購並現場自取，這項超難買到的蛋黃酥也因此引起了一陣話題。

【三美珍餅行】的蛋黃酥最大的特色就是那不同於坊間的薄脆外皮，取而代之的是使用有如菠蘿麵包的厚實酥皮，相對整顆份量也顯的格外扎實。內餡的紅豆泥僅有稍做點綴的份量因此甜度也較低適合怕甜的你，搭配整顆包入的鹹蛋黃一口咬下既酥鬆又柔軟算是蛋黃酥的味蕾新體驗。

全台蛋黃酥推薦 #9 台南－ 金葡萄蛋黃酥

相見恨晚的隱藏版餅舖

地址：台南市佳里區 458 號（ Google 地圖導航 營業時間： 08:00~18:00 （僅五、六、日、一營業，中秋期間則不休息） 必買特色：烏豆沙蛋黃酥、綠豆椪肉脯蛋黃酥 更多資訊 : 金葡萄蛋黃酥 Google 評價： 4.5 ★

台南佳里有間隱身在巷弄間的【金葡萄蛋黃酥】毫不起眼的外表但卻已經傳承三代，專賣手工蛋黃酥的餅舖不僅中秋節，平時一週僅營業四天的訂單也常常爆滿，大家為的就是這外皮酥脆內餡水分飽滿的神級蛋黃酥。

不少人因為蛋黃酥裡的鴨蛋黃有沙沙顆粒感難以下嚥而聞之卻步，但吃過【金葡萄蛋黃酥】的朋友都說這裡的蛋黃不僅柔軟濕潤，也不怕吃到可怕的蛋腥味，甚至稱他是吃過最好吃的蛋黃酥直呼相見恨晚。中秋期間僅販售「甜烏豆沙」及「鹹綠豆椪肉脯」兩種口味，中秋過後不妨也來嘗試「棗泥」及特別的「烏豆沙麻吉」口味吧。

全台蛋黃酥推薦 #10 高雄－ 真瑞美餅店

市場裡的祖傳口袋名單

地址：高雄市三民區建興路 264 巷（ Google 地圖導航 營業時間： 08:00~17:00 必買特色：黑餡蛋黃酥、白餡蛋黃酥、綠豆椪 更多資訊 : 真瑞美餅店 Google 評價： 4.4 ★

每年中秋節關鍵字搜尋#蛋黃酥必定會出現一排名店，位於高雄建興市場裡的【真瑞美餅店】是在地人默默吃了50多年，卻沒有太多行銷廣告的口袋名單，包入「鴨蛋黃」和「核桃」的綠豆椪及蛋黃酥都是這裡的明星商品。

異於一般蛋黃酥常見的烏棗、紅豆內陷，【真瑞美餅店】特別選用綠豆製作，並精心分成「黑餡蛋黃酥」及「白餡蛋黃酥」兩種，顏色較深的黑餡為帶殼綠豆餡吃得到顆粒感，顏色較淡的白餡則是去殼保留滑嫩綠豆仁製成，配上精心調理過的紅蛋黃隔外濃醇香，有記憶點的蛋黃酥讓人吃過就難以忘懷。

中秋蛋黃酥選擇五花八門，各家餅店也紛紛從內餡及餅皮下手，做出不違背經典卻又能有鑑別度的口感，為了就是征服大家不斷求變的味蕾。除了小編精選的以上十家名店外，你是否也有屬於自己的蛋黃酥口袋名單呢？不僅限於中秋節的蛋黃酥，基隆、台中、嘉義、大溪等也隱藏不少銷魂的伴手禮選項，不妨也趁中秋時節與好友們一同分享吧！

全台精選伴手禮推薦