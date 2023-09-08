新北美食｜狂一鍋中和永貞店～新北市超狂鍋物排隊名店最低只要299，營業到深夜兩點的宵夜火鍋、台味十足燒

最近我們家小麥仔晉升為吃肉魔人肉肉的剋星，可以說是無肉不歡，有才準備上小一就已經瘋狂愛吃肉的小朋友嗎？最近發現網路上很有名氣的宵夜火鍋『狂一鍋』，就在離家很近的四號公園旁，『狂一鍋中和永貞店』主打台式火鍋，火鍋口味選擇很多，營業到凌晨兩點、無限享用的蔬菜吧、飲料吧，還有霜淇淋機，就是怕你吃不過癮，這樣還不夠，店裡的服務還很親切，即使排隊人潮不斷服務依舊不縮水，難怪Google評價接近2000則還能外持4.7顆星的超高分。

狂一鍋中和永貞店～交通位置 / 停車資訊

『狂一鍋中和永貞店』在永和四號公園旁的永貞路上。

附近靠近捷運永安市場站，從捷運站出口步行約10分鐘可以抵達，如果開車前往可以在四號公園的地下停車場，假日停車位比較容易客滿。

狂一鍋中和永貞店～網路Google網路評價

『狂一鍋中和永貞店』的網路評價相當高，開幕到現在大概快兩年的時間已經累積將近2000則的評論，分數依舊保持4.7顆星的高分，真的是中和排隊名店無誤。

門口的招牌上好多梗語，都很有意思。

這天抵達『狂一鍋中和永貞店』已經晚上8點多，但要來用餐的客人依舊沒有間斷，門口滿滿的排隊人潮生意真是很不錯。

狂一鍋沒有電話或線上訂位，抵達時記得要先來掃QR code取號碼牌，然後店員會依照現場的狀況來帶位。這天我們一行三人大約等10來分鐘，運氣還算不錯。

狂一鍋中和永貞店～用餐環境

『狂一鍋中和永貞店』的用餐空間是走工業風格，座位選擇性不少，約莫可以同時容納40人左右。

醬料區有黃金比例醬料建議，有沙茶醬才是正宗台式口味。

飲料有超台的冬瓜茶、芭樂汁也有無糖的烏龍茶可以選，這機器真的很有特色。

除了飲料無限暢飲旁邊還有霜淇淋機，這個小麥仔可是樂壞了，因為這天的霜淇淋口味是他最愛的西瓜口味，因為有霜淇淋他這天的飯吃的更快更起勁。

主食類有白飯、鍋燒麵、王子麵、關廟麵、冬粉可以選。

狂一鍋中和永貞店～菜單

來『狂一鍋』吃鍋真的會有選擇障礙，因為他們的鍋物種類真的有夠多，基本就10款還有現在正推的燒酒烏骨雞蛤蜊鍋，然後再挑選自己想要吃的肉品，底下有加點的商品。

每種鍋物都有清楚標示作法，想要吃清爽湯頭、濃郁口味還是爆炒的鍋物這裡通通有，就看你自己喜歡吃哪種也有圖示說明，很貼心。

平日中午或宵夜場還有專屬優惠。

如果打開分享又再送盤肉，有雞腿或豬肉可以選。真的是肉肉吃好吃滿，這完全符合我們家兒子的需求。

蔬菜吧～超過30種蔬菜火鍋料無限量供應

來吃『狂一鍋』不只鍋物選擇多，他們還有自助的蔬菜吧，只要點鍋就可以無限享用。

種類很多，補料也相當迅速，滿滿的火鍋料還有蔬菜看起來真舒服。

大家吃鍋喜歡放芋頭嗎？就是要把芋頭煮到軟爛軟爛的那樣！我們家是芋頭控～這天的芋頭很可以。

還有珍小姐喜歡的豆皮還有油條。

這只是其中一小部分，喜歡吃什麼隨便夾。

珍小姐跟小麥仔都愛吃麵，這裡剛好可以滿足他們兩個的喜好。

一開始入座就看到這熟悉的經典台啤的酒瓶，還以為隨桌還會附罐啤酒，結果這個是加湯的水啦！不要直接拿來喝誒。

狂一鍋中和永貞店～必點推薦

這天我跟珍小姐一人點一鍋，每款鍋就可以選一種肉類，這天我們選了板腱牛跟海上花，海上花就有三種海鮮，再來是單點酥炸排骨酥，再加上打卡分享還能再多贈送一份豬肉跟雞腿。瞬間我們的桌子就不夠擺了，但這樣一大桌竟然千元有找，實在太划算了。

必點推薦～燒酒烏骨雞蛤蜊鍋

炎熱的夏天就要過了，最近的天氣開始慢慢轉涼，是時候來點進補的食物！狂一鍋新推出的這款台式鍋物就正中珍小姐的心，如果你來狂一鍋店員一定會跟你推薦這鍋用整瓶米酒熬煮的燒酒烏骨雞蛤蜊鍋。

這中藥材一看就知道是真材實料，裡面的種類好多，看起來就很補啊！

真的沒在客氣，這鍋烏骨雞鍋不加一滴水，整罐的料理米酒一次下鍋。

要品嚐這一鍋服務人員會替你桌邊服務來爆炒食材。這壓克力板是避免油爆出來。

首先倒入麻油至冷鍋，然後用中小火煸香老薑，再加入烏骨雞煎至焦香。

這烏骨雞真的很會噴油，爆炒的時候要特別小心。

整罐米酒加好加滿，一滴不剩。

最後倒入整罐米酒還有各式中藥材，再點火燃燒到火熄滅，整個過程大約是2分鐘。

然後火焰秀就來囉，純米酒的酒精濃度是可以直接點燃的，小麥仔第一次看到這樣的火焰秀也是很新奇，基本上不要靠近就沒有危險性，但如果有小朋友在還是要特別注意。

火焰會隨著酒精揮發慢慢變小，這酒香伴隨著雞肉香真的太迷人。

揮發後再稍微煮滾後就可以準備開動了。

等到火都滅了以後就可以加蛤蠣進去。燒酒烏骨雞蛤蠣蜊鍋真的是真材實料，如果喜歡溫補的朋友這鍋絕對必點。

煮滾後就可以陸續開始放食材了，光是這樣直接喝就很美味了。

烏骨雞跟蛤蠣真的是絕配。

這湯頭完全不加一滴水，整罐米酒經過點火燃燒後酒精的味道已經揮發的差不多，直接喝也沒問題這湯頭相當讚。

功夫排骨酥

等待鍋物湯頭煮沸的同時加點的功夫排骨酥也上桌了。

現炸的排骨酥可以直接吃，鹹香好吃沾點椒鹽，超讚。

必點推薦～功夫排骨酥鍋

這一鍋也是『狂一鍋』的招牌鍋物，底料就有蒜酥、冬瓜、香菜。

服務人員會再加入高湯。

煮滾就可以準備開吃。

板腱牛

我選的這牛肉表現很不錯，看這油花分布紋路很美啊。

現點現切品質相當不錯，沒想到這價格親民的鍋物肉品的表現也很講究。

別看這一捲捲的牛肉不大，攤開來下鍋才發現這也太大片了，如果你喜歡吃牛這個板腱值得一試。

海上花

如果不喜歡吃肉，他們家的海鮮也是很好的選擇，這海鮮小拼盤裡面有鯛魚、白蝦跟大蛤蠣，全都是我們喜歡的。

這海上花送上桌不久店員就走過來說他們有提供蝦類剝殼的桌邊服務，天阿！這也太貼心，就連剝殼這件麻煩事都替我們解決，這平價鍋物一點都不平價啊！服務的妥妥當當，難怪網路上大家的平價都那麼高。

服務人員俐落的手法幾個動作蝦殼就順利剝好，連蝦尾也都剝得很完整，太棒啦。

店員還問蝦頭要不要留，這不是在高檔火鍋才會有的服務嗎？

新鮮的蝦就是好吃，彈牙又有甜度。

打卡送軟嫩雞腿

這個送上桌時我跟珍小姐對看一眼，這是送的？實在太有誠意，一整隻完整雞腿直接送你吃，這樣能不打卡分享嗎？

實在太優秀了，我會為了這雞腿再來一次。

打卡送梅花豬

雞腿亮點滿滿這梅花豬也是很大片，肉質很軟嫩。這天光是這些送的肉就吃得很開心。

最後再來杯霜淇淋結束這天儀式感滿滿的火鍋饗宴。

狂一鍋中和永貞店～店家資訊

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