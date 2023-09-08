金包子-桃園八德/熔岩巧克力包會爆漿！各式包子饅頭專賣~開幕期間買十送三好划算
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 八德區
大湳市場周邊美食又一枚！今天來嚐鮮新開張沒很久的 金包子 包子饅頭專賣店，各式口味種類頗多，除了有蒸好的可以熱呼呼現吃外，也有販賣冷藏的，可以一次多買幾顆回家冰起來，要吃時就拿出來蒸很方便，當早餐或點心都適合～金包子現在開幕期間推出買十送三活動，就更省荷包了！
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金包子 | 位置
金包子位在八德廣福路上，是最熱鬧繁華的大湳市場周邊地帶，從早上就開始營業到晚上，不管何時想吃都沒有問題。
店家名稱：金包子包子饅頭專賣店
電話：03-3610067
地址：桃園市八德區廣福路107號
營業時間：6:00-21:20 周四公休
金包子 | 環境
金包子大大的招牌還蠻顯目的，已經經過他很多次，一直到現在才來買😆😆。
各式包子饅頭種類非常多，有蒸好的可以現吃，我們這天是買冷藏的回家準備當平日的早餐，對我們這種平常忙碌的上班族媽媽來說很方便，不用花太多時間在準備早餐上XD。
也有豆米漿／紅茶／奶茶／冷泡茶等飲品，如果是早上要現吃，買個包子饅頭+一杯飲料就是飽足的一餐了。
金包子 | 菜單
光是肉包系列就有6種口味！連小籠包也有～還有甜口味包餡包子及各式饅頭等，害我站在櫃台前又選擇障礙發作了😂😂。
餐點介紹
隨意挑了幾種大眾化口味的包子饅頭，買十送三共有十三顆，對我們這小家庭來說可以吃好幾餐了XD。
價格平價不貴，也是很樸實的裝法，通通裸裝在大塑膠裡😂😂。
招牌鮮肉包
光是肉包口味就好幾種，不過還是選擇了最經典原味的招牌鮮肉包。
SIZE中等，外皮膨軟，肉餡加了蔥花／洋蔥等，鹹香不會過於油膩，表現中規中矩還不錯。
素菜包
素菜包是高麗菜口味，外皮有紅點點來加以識別。
高麗菜有軟且入味，還加有黑木耳／粉絲／紅蘿蔔等配料，是清爽的口味。
甲仙芋泥包
芋泥包的顏色有夠紫XD，厚厚內餡還蠻有誠意的，芋泥非常柔滑無顆粒，不過甜度對我來說稍高一些。
黑熔岩巧克力包
這熔岩巧克力包是我最愛的口味之一！若你跟我一樣是巧克力控，推薦一定要買來嚐嚐啊~
同是甜口味包子，覺得巧克力口味比剛的芋泥包還大一點，一蒸好就聞到明顯的巧克力香。
膨鬆軟Q的麵皮自不用多說，重點是裡頭的巧克力餡超濃郁啊！熱呼呼撥開還微微有爆漿感，每一口都是綿密香濃的苦甜巧克力，可可控應該會很愛❤️❤️。
黃金起司卷
起司卷也是我相當喜歡的一款，吃起來有濃郁的奶香有點驚豔。
最好是趁熱時趕快吃，撥開時起司還會拉絲！搭配奶香麵皮非常美味，我三兩下就快速解決掉它了😂😂。
黑糖饅頭
剛吃過一系列甜鹹包子，來嚐嚐純樸饅頭系列~
金包子的饅頭SIZE都不小，香氣也明顯，膨軟微甜，即使單吃也很可口。
我們家是習慣饅頭+醬油蛋的吃法，微甜的饅頭配上鹹香煎蛋，吃起來頗滿足。
芋頭饅頭
芋頭口味饅頭也是鮮亮的紫色，還帶有些許芋頭顆粒，同樣是滿滿的芋頭香。
照例又是包夾我們家的自煎招牌醬油蛋😂😂，覺得饅頭系列比起包餡包子也不會遜色～
食後心得
這次嚐鮮金包子覺得都沒有雷不錯吃，而且口味很多，可以交替變換吃不會膩XD，下次會想再去試試其他口味，可以趁著買十送三的優惠趕快買起來！
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店家資訊
店家名稱：金包子包子饅頭專賣店
電話：03-3610067
地址：桃園市八德區廣福路107號
營業時間：6:00-21:20 周四公休
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