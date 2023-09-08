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金包子-桃園八德/熔岩巧克力包會爆漿！各式包子饅頭專賣~開幕期間買十送三好划算

2023-09-08 20:15:21 潔絲蜜 人氣：105
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：514篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：金包子
place桃園市八德區廣福107號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大湳市場周邊美食又一枚！今天來嚐鮮新開張沒很久的 金包子 包子饅頭專賣店，各式口味種類頗多，除了有蒸好的可以熱呼呼現吃外，也有販賣冷藏的，可以一次多買幾顆回家冰起來，要吃時就拿出來蒸很方便，當早餐或點心都適合～金包子現在開幕期間推出買十送三活動，就更省荷包了！

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金包子 | 位置

金包子位在八德廣福路上，是最熱鬧繁華的大湳市場周邊地帶，從早上就開始營業到晚上，不管何時想吃都沒有問題。

店家名稱：金包子包子饅頭專賣店
電話：03-3610067
地址：桃園市八德區廣福路107號
營業時間：6:00-21:20 周四公休

金包子 | 環境

金包子大大的招牌還蠻顯目的，已經經過他很多次，一直到現在才來買😆😆。

各式包子饅頭種類非常多，有蒸好的可以現吃，我們這天是買冷藏的回家準備當平日的早餐，對我們這種平常忙碌的上班族媽媽來說很方便，不用花太多時間在準備早餐上XD。

也有豆米漿／紅茶／奶茶／冷泡茶等飲品，如果是早上要現吃，買個包子饅頭+一杯飲料就是飽足的一餐了。

金包子 | 菜單

光是肉包系列就有6種口味！連小籠包也有～還有甜口味包餡包子及各式饅頭等，害我站在櫃台前又選擇障礙發作了😂😂。

餐點介紹

隨意挑了幾種大眾化口味的包子饅頭，買十送三共有十三顆，對我們這小家庭來說可以吃好幾餐了XD。
價格平價不貴，也是很樸實的裝法，通通裸裝在大塑膠裡😂😂。

招牌鮮肉包

光是肉包口味就好幾種，不過還是選擇了最經典原味的招牌鮮肉包。
SIZE中等，外皮膨軟，肉餡加了蔥花／洋蔥等，鹹香不會過於油膩，表現中規中矩還不錯。

素菜包

素菜包是高麗菜口味，外皮有紅點點來加以識別。

高麗菜有軟且入味，還加有黑木耳／粉絲／紅蘿蔔等配料，是清爽的口味。

甲仙芋泥包

芋泥包的顏色有夠紫XD，厚厚內餡還蠻有誠意的，芋泥非常柔滑無顆粒，不過甜度對我來說稍高一些。

黑熔岩巧克力包

這熔岩巧克力包是我最愛的口味之一！若你跟我一樣是巧克力控，推薦一定要買來嚐嚐啊~

同是甜口味包子，覺得巧克力口味比剛的芋泥包還大一點，一蒸好就聞到明顯的巧克力香。
膨鬆軟Q的麵皮自不用多說，重點是裡頭的巧克力餡超濃郁啊！熱呼呼撥開還微微有爆漿感，每一口都是綿密香濃的苦甜巧克力，可可控應該會很愛❤️❤️。

黃金起司卷

起司卷也是我相當喜歡的一款，吃起來有濃郁的奶香有點驚豔。

最好是趁熱時趕快吃，撥開時起司還會拉絲！搭配奶香麵皮非常美味，我三兩下就快速解決掉它了😂😂。

黑糖饅頭

剛吃過一系列甜鹹包子，來嚐嚐純樸饅頭系列~
金包子的饅頭SIZE都不小，香氣也明顯，膨軟微甜，即使單吃也很可口。

我們家是習慣饅頭+醬油蛋的吃法，微甜的饅頭配上鹹香煎蛋，吃起來頗滿足。

芋頭饅頭

芋頭口味饅頭也是鮮亮的紫色，還帶有些許芋頭顆粒，同樣是滿滿的芋頭香。

照例又是包夾我們家的自煎招牌醬油蛋😂😂，覺得饅頭系列比起包餡包子也不會遜色～

食後心得

這次嚐鮮金包子覺得都沒有雷不錯吃，而且口味很多，可以交替變換吃不會膩XD，下次會想再去試試其他口味，可以趁著買十送三的優惠趕快買起來！

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店家資訊

店家名稱：金包子包子饅頭專賣店
電話：03-3610067
地址：桃園市八德區廣福路107號
營業時間：6:00-21:20 周四公休

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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