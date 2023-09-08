在地超過60年知名牛肉麵老店，24小時營業不打烊，免費加湯加麵不怕你吃，旁邊就是停車場很方便

桃園中壢【永川牛肉麵】是朋友推薦的好吃牛肉麵名單，24小時營業不打烊，目前有永川牛肉麵中壢創始店、觀音草漯店、桃園藝文店、桃園民族店和龍潭凌雲店這幾間分店，是桃園在地經營超過60年的知名牛肉麵店，只有中壢創始店24小時營業，旁邊就是停車場，開車非常方便。

桃園中壢美食 永川牛肉麵 中壢創始店｜在哪裡

【永川牛肉麵】中壢店在民權路，旁邊還有新明牛肉麵，官網介紹這兩間可是有故事的。

永川牛肉麵

地址：桃園市中壢區民權路61-1號

營業時間：24 小時營業

電話：03 495 3403

服務選項: 內用 · 外帶 · 外送

官網：永川牛肉麵

食記：【桃園中壢美食】永川牛肉麵，知名牛肉麵老店24小時營業不打烊

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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桃園中壢美食 永川牛肉麵 中壢創始店｜停車場

【永川牛肉麵】中壢店旁邊就有新明市場的停車場，對開車族來說非常方便，免費停車前30分鐘。

新明市場的停車場地址：桃園市中壢區明德路60號

桃園中壢美食 永川牛肉麵 中壢創始店｜菜單價錢

【永川牛肉麵】菜單價錢，

品項非常多，光是湯麵就有好幾種，招牌必點就是川味牛肉麵，還有賣冷凍水餃，川味湯頭可以調整重鹹，要清淡也可以先說。

桃園中壢美食 永川牛肉麵 中壢創始店｜內用環境

【永川牛肉麵】中壢店內用有冷氣，24小時營業時間，夏天來吃牛肉麵也不怕熱。

傳統小吃店的座位，店員還蠻客氣的。

永川牛肉麵的故事貼在牆上。

走過半世紀‧創始中壢新明~ 第一家「新明牛肉麵」創立於民國48年，創辦人廖清雲先生隨著國民政府來台，落地生根於中壢，為了彌補生活上所需，相邀同袍魏榮安先生，以簡單的麵攤於人口眾多的「豬埔仔」禽畜市場(現今的新明市場)搭起一間狹小、簡陋的鐵皮屋賣起了「第一家四川口味的牛肉麵」。

創辦人廖清雲先生精心熬製的牛肉湯頭與同袍魏榮安先生獨特口感的自製麵條，徹底將川式牛肉麵的「色、香、味、湯、肉、麵」風味發揮得淋漓盡致。第二代義子魏臺湖先生為紀念廖清雲、魏榮安先生將而改名並註冊為「永川牛肉麵」，一來緬懷其故鄉，二來取其持恆傳承之意。永川即門庭若市，顧客永遠川流不息。

內用可以免費加湯加麵一次，如果要打包需另外收費，這非常合理。

貼滿公告的牆面有幾項用餐規則，也有賣川味牛肉乾。

桃園中壢美食 永川牛肉麵 中壢創始店｜餐點推薦

川味牛肉麵 $140

表面紅通通的川味牛肉湯，辣油香氣濃郁，湯底以牛大骨熬製，味道醇厚，鹹香不膩。

前腿牛腱肉，半筋半肉的口感相當不錯，牛肉厚度適中，嫩又有嚼勁。

不是陽春麵條，麵條Ｑ有彈性，掛麵力高，咕嚕咕嚕很開胃，原本以為會再免費加湯加麵一次，沒想到一碗就把我餵飽啦！可能也是才剛吃完午餐的關係。

另一碗點了川味牛肉細粉。

水餃 10粒$70

看別桌都點一碗牛肉麵＋水餃，我也跟著點。

水餃還蠻大一顆的，只有一種韭菜口味，裡面包滿餡料，咬下去還有肉汁緩緩流出，滋味飽滿好吃，而且水餃皮厚Ｑ，很合我口味喔！

這間牛肉麵和水餃如果開在三重，我應該會常常報到啊！24小時營業不打烊，隨時想吃都可以呢～

永川牛肉麵

地址：桃園市中壢區民權路61-1號

營業時間：24 小時營業

電話：03 495 3403

服務選項: 內用 · 外帶 · 外送

官網：永川牛肉麵

食記：【桃園中壢美食】永川牛肉麵，知名牛肉麵老店24小時營業不打烊



文章作者：陳小可

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本篇永川牛肉麵食記自費

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