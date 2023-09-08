八方悅鍋物｜新莊連鎖火鍋推薦 @neru.foodie / 丸の良食
2023-09-08 20:25:03 neru.foodie 人氣：104
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 新莊區
🍲中規中矩的連鎖火鍋～可以吃的飽足
店家資訊
🔸八方悅鍋物
🔸新莊中原店｜新北市新莊區中原路236號｜全台多家分店
🔸11:00-15:00.17:00-22:00(一-五)、11:00-22:00(六日)
🔸Google評論分數4.7顆星(288則評論)
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有多家分店的八方悅是中規中矩的平價火鍋～
🔸不收服務費
泰式風味湯底 $40｜海鮮昆布湯底 $0｜梅花豬肉鍋 $290｜上選小肥牛鍋 $265｜爆米花飲品滷肉飯無限量供應
這次點的泰式風味湯底覺得不夠濃郁🤣
不過肉的份量給的蠻大方的
加上主食類都是可以吃到飽的整體還是吃的很飽足！
位置也很寬敞🙌
這次八方悅鍋物｜新莊連鎖火鍋推薦分享就到這裡啦！
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