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> 圖文創作 > 八方悅鍋物｜新莊連鎖火鍋推薦 @neru.foodie / 丸の良食

八方悅鍋物｜新莊連鎖火鍋推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-09-08 20:25:03 neru.foodie 人氣：104
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：789篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：八方悅鍋物 新莊中原店
place新北市新莊區中原236號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🍲中規中矩的連鎖火鍋～可以吃的飽足

店家資訊

🔸八方悅鍋物

🔸新莊中原店｜新北市新莊區中原路236號｜全台多家分店

🔸11:00-15:00.17:00-22:00(一-五)、11:00-22:00(六日)

🔸Google評論分數4.7顆星(288則評論)

 

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有多家分店的八方悅是中規中矩的平價火鍋～

⁡🔸不收服務費

 

泰式風味湯底 $40｜海鮮昆布湯底 $0｜梅花豬肉鍋 $290｜上選小肥牛鍋 $265｜爆米花飲品滷肉飯無限量供應

這次點的泰式風味湯底覺得不夠濃郁🤣

 

不過肉的份量給的蠻大方的

 

加上主食類都是可以吃到飽的整體還是吃的很飽足！

位置也很寬敞🙌

這次八方悅鍋物｜新莊連鎖火鍋推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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