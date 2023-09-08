八方悅鍋物｜新莊連鎖火鍋推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍲中規中矩的連鎖火鍋～可以吃的飽足

店家資訊

🔸八方悅鍋物

🔸新莊中原店｜新北市新莊區中原路236號｜全台多家分店

🔸11:00-15:00.17:00-22:00(一-五)、11:00-22:00(六日)

🔸Google評論分數4.7顆星(288則評論)

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有多家分店的八方悅是中規中矩的平價火鍋～

⁡🔸不收服務費

泰式風味湯底 $40｜海鮮昆布湯底 $0｜梅花豬肉鍋 $290｜上選小肥牛鍋 $265｜爆米花飲品滷肉飯無限量供應

這次點的泰式風味湯底覺得不夠濃郁🤣

不過肉的份量給的蠻大方的

加上主食類都是可以吃到飽的整體還是吃的很飽足！

位置也很寬敞🙌

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