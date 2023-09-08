吃心絕對 7 小時 ago 在〈月世界看熱氣球 – 順遊泥火山吃土雞城 x 2023高雄愛月熱氣球9月23日升空〉中留言功能已關閉

2023年2023高雄愛．月熱氣球 新聞稿

「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次自9/23-24、9/28-10/1於田寮月世界拉開序幕；10/7-10、10/14-15則在愛河繼續航程。

兩場域活動期間晚上有迷你熱氣球光影展演秀熱鬧開演，愛河場次更搭配美食市集，保證將帶給大家滿滿視覺與味覺饗宴。此外，到月世界搭熱氣球除可就近享用土雞料理，還能順遊鄰近旗山、美濃等區域的景點，遊程規劃多元豐富。

觀光局說明，經飛行團隊專業評估，因熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間（上午場約6:00-8:00；下午場約16:00-17:30），每場次名額有限，線上售票（票價500元）預定9/12（二）中午12時起，開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統（https://ticket.ibon.com.tw/）搶先預約購票。

相關活動資訊可上高雄旅遊網查詢（ https://khh.travel/ ）、FB官方粉專（ https://www.facebook.com/khh.travel/ ）及IG（ https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo/ ）查詢。

2021年高雄愛．月熱氣球遊記

2021年10月11日 月世界遊記

高雄愛．月熱氣球⭐️/ 時間：10月8日(五)～11月7日(日)│場次：上午場（約6:00 — 8:00）、下午場（約15:20 — 17:20） / 地點：田寮月世界、愛河風景區 / Facebook粉絲團

前幾年就有風聲要在高雄施放可以載人的熱氣球，今年終於確定正式上線，星期六下午五點開放購票，我就上線搶票，但無奈經驗不足，還是沒有搶到，感覺下次要搬去離機房比較近的地方上網才搶的到，哈。

月世界遊客中心去年開幕，也引進了田寮的第一間7-11，整體的服務又更加完整了，施放第一天10月8日的下午，就安排來個燕巢田寮一日遊，早上先去看泥火山、養女湖跟雞冠山，然後再到月世界走個嫦娥奔月路跟天池，隔天早上起來小腿爆痛！

新增資訊：高雄市觀光局表示，高雄熱氣球將從10月14日至11月6日期間，在平日時段加碼20場次，共增加2200位名額，於12日下午1時起開放購票。







烏山頂火山地自然保留區



▲▼第一站來到烏山頂火山地自然保留區，想不到還要登記，因為這裡的岩漿是不能亂踩的。



▲我還第一來次呢，看起來沒有很高，走到一半，地底傳來噗通噗的的心跳聲，我嚇到跳起來，可能災難電影看太多，以為地底要裂開了，哈。



▲其實不大，一眼看的完。



▲一旁有展示室，適合班遊來學習地球的活動。

▲▼有一些圖文說明。



▲接著就來要去新養女湖跟雞冠山了。

新養女湖



▲▼來到新養女湖，這裡感覺是個私人的土地。



▲走上來之後，看到有賣蜂蜜，是自家採收的，因為一旁有看到蜂箱。



▲新養女湖的這裡地底活動感覺更激烈呢！



▲這裡還有賣泥漿蛋跟飲料。



▲就在這裡繼續拍一下地球的活動，讓人深深感覺地球像是活的生物一般在呼吸。



▲泥漿蛋就一般的蛋，有附炸雞店那種一包的胡椒粉，還不錯吃呢！



▲買了一瓶小瓶的蜂蜜，還帶有蜂巢呢！

雞冠山



▲接著來到雞冠山，造型還真是可愛呢！



▲雞冠山有個步道，再過去有個麒麟山步道。



▲走上來大概五十階，往上看感覺路還很遙遠，跟朋友決議下，還是決定不走了。



▲▼往下看這樣子還滿厲害的，有種登山高手的感覺呢！



▲接著決定要前往月世界了，在金山國小的門口房屋拍張照。

月世界 家昌土雞城



▲來到月世界，遊客中心的附近最近也是有蓋個滿大的停車場，我們是停再過去的停車場。



▲▼一路都是土雞城，我印象中今天是第一次吃，就隨便選了一間家昌土雞城，還不錯吃呢！

月世界遊記



▲現場設有拍照立牌，還滿好看的，拍張照！



▲▼吃飽飽來爬個山。



▲目標是天池。



▲▼路上都有一些適合拍照的涼亭。

▲▼這個是後山老井，感覺還滿深的。

▲▼一旁有香蕉園，肚子餓可以拔來吃(誤)，但其實這樣子的造景還滿有東南亞風格呢！美美der~~

▲通往天池的「天梯」，共有153階，其實也不算高，改天再帶我家小屁孩來挑戰。



▲天池往下看的風景，可以遠眺國三高速公路。



▲天池上有水，還滿妙的。



▲接著來到眺望台，這個有個打卡景點。

▲▼繼續往下走，在半山腰有兩間土雞城。

山頂土雞城



▲▼今天沒吃，但後來又另外找一天來吃了 山頂土雞城遊記

月世界觀賞熱氣球

▲▼然後就來看熱氣球的準備情形呢。



▲用手機拍熱氣球充氣的縮時攝影還滿有趣的。



▲氣球灌滿熱氣了，開心，但因為等一下還有事情，就沒有機會看它升空了。



▲環池步道。



▲來到對面拍熱氣球，搭配月世界的特殊地景，還滿有土耳其的感覺呢！



▲還有貼心的服務車，真不錯！

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