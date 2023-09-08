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> 圖文創作 > 逢甲必吃的拾飯日式料理-丼飯壽司刺身，味增湯麥茶喝到飽

逢甲必吃的拾飯日式料理-丼飯壽司刺身，味增湯麥茶喝到飽

2023-09-08 20:30:03 兔兔abrabbit 人氣：102
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窩客好文

兔兔abrabbit

發表篇數：189篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：拾飯日本料理
place台中市西屯區至善路222號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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逢甲必吃的拾飯日式料理-丼飯壽司刺身，味增湯麥茶喝到飽

不能不知道這家逢甲平價日式料理，拾飯日式料理的外觀裝潢好可愛，有賣丼飯壽司刺身，還有免費的味增湯麥茶可以喝到飽，生意不錯，附近也有付費停車場唷。

當天其實是七夕，我想吃日本料理，於是隨機找到這家還沒吃過的小店，跟老公一起來吃。

內容目錄

拾飯|室內環境

拾飯日式料理的LOGO設計得很可愛，店內環境也裝飾得很美，水泥顏色的牆面配上木質調的桌椅，還有植栽搭配，輕工業風中帶點小清新！

室內的環境看起來座位不少，但不會太擁擠。除了一樓的座位以外，二樓也有，但我當天沒有上二樓XD

點完餐點後，店家就會提供可以喝味增湯的碗。一旁有味增湯和熱麥茶可以無限喝！

底下就有茶杯可以裝麥茶，順道一提的是我特別喜歡他們的杯子，我拿了富士山的這款杯子，真心覺得超美！邊喝邊想：好想去日本看富士山喔！

麥茶溫熱好喝，一旁的味增湯也不遑多讓。湯裡面是有料的，而且湯的旁邊還有切好的蔥花可以自行加入，我超愛蔥花，馬上夾了一堆灑在我的湯裡面。

等待餐點的同時，一邊喝種溫熱的湯，暖暖胃真的很舒服啊！

拾飯|菜單

桌上有推薦的小牌子，我看很多人都會點豪華漁夫丼，看起來很美！

菜單裡面有文字也有圖片，賣的東西選擇非常多，用鉛筆畫單之後，再拿去櫃台點餐結帳就好。

拾飯|茶碗蒸 60元/加購價 39元

裝茶碗蒸的小杯子也很美，端上桌熱呼呼，裡面的料給得很大方，有魚肉、玉米和蟹肉，誠意十足啊！

拾飯|厚燒焦糖起司鮭魚捲 390元

這款厚燒焦糖起司鮭魚捲份量超多，總共10入的份量切得也很厚實，分成2種口味，一款是舖上起司片再炙燒、撒上誘人的櫻花粉和海苔絲，鮭魚的香氣和炙燒的口感直接是入口即化。

另外一款炙燒的滋味更濃郁，只能說吃完這盤會飽到天靈蓋去，建議分食。

拾飯|蒜香醬燒帶骨牛小排 290元

不得不說，蒜香醬燒帶骨牛小排端上桌挺香，蒜片好吃，一旁胡椒鹽也不錯，但我覺得單吃就很讚，端上桌記得先吃，不然冷掉我覺得肉會較硬一些。

拾飯|盛合賞味刺身 290元

接著來介紹一下我愛的盛合賞味刺身，每一塊都切得很肥美，而且新鮮度不用說，魚肉吃起來也甜，除了魚還有花枝。

最愛鮭魚，入口即化的口感啊，我自己可以吃兩盤生魚片。

拾飯|精選漁夫丼飯 298元

雖說可以吃兩盤生魚片，後來想想還是點一份丼飯吃吃看好了！這漁夫丼飯裡頭還有白蝦、蝦卵、牛蒡絲和黑豆，醋飯處理得不錯，還淋上一些醬油，搭配起來好吃。

拾飯|日式原味烤糰子 90元/加購價 69元

老公還點了一份日式原味烤糰子，說真的我已經飽到肚子快撐死，但看到可愛的烤糰子還是忍不住吃了。

店家說烤糰子基本上都已經熟了，我們只要在網子上烤個5秒鐘，熱了就可以吃，不然烤太久會燒焦。於是乎烤一烤淋上邪惡的煉乳，再沾點黃豆粉，用這個甜滋滋的甜點結尾今天的晚餐，滿足！整體吃完，覺得他們家的生魚片真的是挺好吃，整體價位也不貴，難怪生意這麼好。喜歡日式料理的朋友可以來吃吃看唷。

 

店名：拾飯
地址：台中市西屯區至善路222號
電話：04-24519668
營業時間：11:30-14:30、17:30-22:00
公休日：禮拜一

 

延伸連結：

中友百貨商圈的平價丼飯來啦！➜ 花囍家日式料理製研所

老派日式料理店 ➜ 松葉壽司

超浮誇丼飯 ➜ 信兵衛南門町目三代店




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■純粹■ 只是 愛吃了點 醫護背景，目前在台中某血汗醫院上班，負責癌症治療相關工作。 我是兔兔。只是 愛吃了點。 部落格/美食/旅遊/住宿/保養/彩妝/醫護/兩性 （http://abrabbit.com） 請聯繫我：lovejojo0125@gmail.com

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