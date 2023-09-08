札嘎其市場︱釜山最大海鮮市場必吃生章魚.雪蟹.海腸.海鞘及超新鮮綜合貝類，韓國釜山海鮮市場

韓國釜山真的好多美食，其中釜山부산最具代表的海鮮市場就是「札嘎其市場」（韓文：자갈치시장），也是全南韓最大的海鮮市場，札嘎其市場2023賣起海鮮完全會吃得很快樂，因為每一種海鮮鮮度有加，我們搭乘釜山地鐵到札嘎其站，從10號出口即可抵達札嘎其市場海鮮市場，挑選一家擁有十幾個攤位的寶藏商會40年老字號的店，點選生章魚、雪蟹、生海腸、生海鞘還有新鮮綜合貝類，每樣都好吃至極，認真說海鮮只要新鮮就好吃，愛吃海鮮的朋友們務必要來逛逛～在對的時間也可以來吃一下帝王蟹、雪蟹都很厲害！

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札嘎其市場推薦資訊

地址：釜山廣域市中區南浦洞4街37-1，부산광역시 중구 남포동 자갈치해안로 52

營業時間：05:00∼22:00（生魚片中心9:00開始營業）

札嘎其市場位在南浦洞區商圈，搭乘釜山地鐵到札嘎其站，從10號出口即可抵達札嘎其市場，想逛逛南浦洞商圈，直接安排一日遊剛剛好。

札嘎其市場吃海鮮花費多少？

在札嘎其市場부산자갈치시장不太需要會被坑因為價格幾乎一致，依照海鮮的種類有所不同，價格也都不同，我們前前後後本來要找大陸人的料理店吃，後來又繞回去寶藏商會問了雪蟹價格，秤重，還有大概海鮮一份是多少量，我們吃了不少，大概花了台幣$4500左右合韓幣大概19萬左右，雪蟹청해왕대게價格約2250台幣，如果要吃到帝王蟹싱싱대게就更貴了，不過如果2人用餐沒有要吃到螃蟹，差不多準備6萬韓元左右就可以了！

札嘎其市場營業時間

札嘎其市場營業時間為05:00-22:00 (生魚片中心9:00開始營業)

札嘎其市場交通 當地交通 1. 地鐵:*釜山地鐵1號線札嘎其站10號出口出站，步行5分鐘 *釜山地鐵1號線南浦洞站下車，步行5分鐘 2. 巴士：高速巴士總站乘坐35號市內巴士→南浦洞站下車

札嘎其市場자갈치시장在哪

札嘎其市場是韓國釜山最具代表性的海鮮市場，韓國海產、海鮮、甘於或約有30-50%都從札嘎其市場流通到全韓國。韓國釜山最厲害的海鮮市場札嘎其市場，港前的南海與附近沿海所捕獲的漁貨擺列在攤位上讓這裡一年四季都有漁貨，我們沒有去露天海鮮市場，是直接到攤位上挑選喜歡的海鮮來吃～走囉！一起來選美食啦！

札嘎其市場寶藏商會/札嘎其市場必吃

我們來到釜山札嘎其市場，直接走到室內海鮮市場裡，新鮮的魚貨讓人又驚又喜！攤位上來來往往的人群，看得見討價還假的景象，各種豐富的新鮮海產，像是活蹦亂跳的活魚、螃蟹、吐水的貝類，各樣海鮮都有，你還看得見釜山的阿珠媽跟歐巴在這裡叫賣著自家新鮮的魚貨，好吸引人呀！

札嘎其市場貨比三家不吃虧

我們大概看了六家的攤販，菜單價格還有漁貨部分，每攤魚貨的老闆、老闆娘都會有精心認真的解說，有些會中文，如果真心想吃就找一家好美食來現場詢價、砍價，想吃什麼儘管點起來！觀光客居多的地方，價格可能會被抬高，貨比三家不吃虧！

看著這些海鮮，沒以往在台灣海鮮市場的海藻味道，在韓國吃海鮮就是新鮮無味，完全鮮度滿滿，我們有再次詢問寶藏商會的老闆，老闆說，他們的海水就是這樣沒什麼味道，連鹽分都少，好清澈，還讓我們觸摸跟沾取來試試看味道。

想看什麼海鮮老闆都會拿給你看～札嘎其市場必吃就是韓國美食中看得見的活生生海鮮、貝類還有其他美食都很值得一試。

札嘎其市場必吃還有這個帝王蟹是不是太帥了，如果荷包滿滿其實還蠻推薦的呢！

其實最帥的是歐巴，我們是因為歐巴才入內用餐，不過海鮮真的也好吃，價格很透明化都不需要擔心被額了！

在海鮮市場中滿滿活體海鮮，這飽滿的龍蝦真想現殺一隻來吃，想喝個龍蝦血、吃的龍蝦生魚片～是否太過豪邁？

不時就會吐水的貝類，海鞘讓我有想要吃他的慾望，挺酷的而且台灣也沒有呢！

老闆在你想吃什麼，拿起雪蟹、帝王蟹都會事先秤重，讓你看見他的重量後，在用計算機跟你說價格，不用擔心被坑了啦！

我們即將要入手的雪蟹，同樣也是好吃的呦！雪蟹、帝王蟹這類的以公斤計價，價格上就看店家怎麼收費，但並非每一家都會有螃蟹呦！

在부산자갈치시장就是要好好吃上一整份的綜合貝類海鮮，札嘎其市場必點啦！在這裡吃真的便宜～

阿姨需要先來個大整理後，才會將海鮮下鍋煮，俐落地將我們點的海鮮都一一清理過，憑藉著老經驗讓我們吃到新鮮的海鮮。

透明化的菜單2023

坐下來用餐時，旁邊有醬料、筷子、杯子在這裡都可以自取。

這些小菜、醬料、生菜都是包含在內的喔！看起來挺乾淨的，有泡菜、醬料、黃瓜跟川燙的原型食物，還有綠辣椒跟蒜頭，就是要吃好吃滿！

生海鞘

先來看看我的海鞘生食，不時看著海鞘噴水，心中有種莫名想要吃生食的念頭，看著很特別就順手點來吃。

帶水很重的海鞘很酷！邊吃還會感覺他的柔軟跟噴水的感覺，不沾醬真的會滑溜的在齒間滑著，觸感很特別。

生海腸

生海腸是因為看到韓國綜藝節目上有明星在吃海腸，想說來試試看！很多人會拿來配韭菜清炒～看著他蠕動的身軀，那個沒有腥味的還挺好吃！

海腸很適合包芝麻葉再給一點胡麻口感的醬，味道會更不一樣，至少比海鞘好吃很多！

烤扇貝

這是老闆招待的扇貝，烤的速度很快，喜愛的話也可以直接買個一盤來吃！

我們在韓國的日子，每天吃兩餐絕對喝啤酒～活章魚在札嘎其市場絕對要點的啦！這盤同樣是老闆送的。

生章魚

少少的醬料跟蔥花在上頭，看著活章魚蠕動會讓你整個很驚訝！不小心就被黏在食道的感覺，可是既然來了就好好吃海鮮啦！

雪蟹

札嘎其市場必點的雪蟹也同樣很美味，在這裡不用擔心海鮮殘留餘溫會有味道，新鮮就是要快點吃起來！

雪蟹被譽為冬季的味覺之王，真的不是蓋的！肉質的質地不輸給其他的螃蟹，細緻無比，還會發現有淡淡的鹹味，很鮮甜的口感。

雪蟹的肉質很鮮美又細緻，不小心就會上癮，慢慢吃，都不會有人吵你！

綜合新鮮貝類

我們的扇貝綜合海鮮也是很通透，直接一大盤擺給你看，鮮度沒話說，各種貝類都在這出現了啦！

就連九孔鮑也是同樣的美味，跟我們在龜吼漁港而吃的美食不同～

超大的蛤蠣，鮮美到不行耶！

吃到這裡，兩個女生還不飽嗎？當然是非常之飽，可以花四小時吃很飽，老闆都佩服了！老闆時不時的就來跟我們聊天，瞬間覺得我們一家親了呢！

最後我們跟老闆聊開了，老闆跟我們相談甚歡，老闆的女婿在墨西哥很有名，在上海中醫學院拿到畢業證書，就去墨西哥八年，針灸很厲害客人很多呢！聊天之餘，還送了煎餅給我們！這一趟旅程真的吃到很多美食，幸福至極！

札嘎其市場評價

扎嘎其市場海鮮市場真的好多美食等我們去吃，所以我們從南浦洞商圈離開又來到釜山最具代表性扎嘎其市場海鮮市場，挑選後決定吃寶藏商會，所以兩人從下午四點坐到晚上七點的下午茶跟晚餐一塊吃，只因為老闆特帥所以留的特久，札嘎其市場在釜山是最大的海鮮市場，我們兩個人點：雪蟹、扇貝、生章魚、海腸、海鞘、綜合蛤蜊，老闆送活章魚跟烤扇貝真的超級棒，最後聊天太開心還有泡菜煎餅，真的很強！

札嘎其市場寶藏商會店家資訊

電話：T246-6101

攤位：85.143.83攤位

他們一共15個攤位區域。做了40年有囉！

前往札嘎其市場當地交通

1. 地鐵:

*釜山地鐵1號線札嘎其站10號出口出站，步行5分鐘

*釜山地鐵1號線南浦洞站下車，步行5分鐘

2. 巴士：

高速巴士總站乘坐35號市內巴士→南浦洞站下車