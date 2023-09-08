中秋節禮盒新選項！送「咖啡」配月餅送到心坎｜湛盧咖啡-2023中秋餘香禮盒組

中秋年節送禮、交換禮物、 送禮首選、年節禮盒、精品質感、禮盒奢華大器、濾掛咖啡禮盒推薦、聖誕禮盒、2023咖啡禮盒

中秋送禮想要送的好 又要送的有創意！如何擺脫傳統的禮盒 又能送到心坎裡

還要讓對方每天都能想到你 這是一門送禮的藝術

咖啡是不少人一天的精神來源 也是許多人不可或缺的能量

不論是壓力大、需要專注時、想要放鬆時 都會想來杯咖啡

送上咖啡禮盒也象徵著給對方滿滿力量和默默的加油

湛盧咖啡中秋餘香禮盒有如精品般的亮眼包裝

內含高質感咖啡手沖壺&精品濾掛咖啡 先預購還享有早鳥價

不管是自己品嚐或送禮都相當適合

原文: 湛盧咖啡-2023中秋餘香禮盒組｜中秋節禮盒新選項！送「咖啡」配月餅送到心坎(2023伴手禮推薦)



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不少醫學報導指出 每天一杯黑咖啡除了提神醒腦外還有對心血管...等

有不少益處 YUNO也是一位咖啡控 尤其是濾掛式黑咖啡

不論是上班時或是起床時 要來一杯黑咖啡 讓自己的腦袋開機起來

一打開湛盧咖啡-2023中秋餘香禮盒組 就令人眼睛一亮

質感相當好 融合現代與傳統意象 將生動活潑的紅綠互補色重新定義

創造出典雅的韻味之美

禮盒內容有濾掛式咖啡2023年紀念款 | 中淺烘焙 Light Medium Roast

風味筆記：白桃、柑橘 、 茶感20入(11g/包)

及地籟色咖啡手沖壺 乙支

超實用的濾掛式咖啡禮盒 自己送禮兩相宜 大方有面子 物超所值

一打開湛盧咖啡-中秋餘香禮盒組！地籟色手沖壺也太漂亮了吧

上方還印有湛盧咖啡品牌logo 超有質感

不論外觀或是使用上都讓人覺得精緻細膩

不管是要內用還是攜帶外出露營...等活動 也都很適合

禮盒內的濾掛咖啡共有20入 使用來自100%阿拉比卡新鮮烘焙咖啡

屬於中淺烘焙的咖啡 一撕開包裝就可以聞到濃郁的咖啡香氣了

濾掛式咖啡的好處就是簡單方便又具有手沖咖啡的風味

還不用費心買機器磨豆子或是擔心咖啡豆的保存問題

可以隨時隨地都能來上一杯充滿香氣的好咖啡 產品背面清楚印製製造日期以及保存期限

基本上從製造日期開始六個月內的咖啡是最新鮮的 建議不要放置太久 避免影響咖啡風味

立馬開泡濾掛式咖啡 沿著濾袋上緣箭頭順向撕開封口

來個手沖咖啡儀式感：

先預熱杯子，避免咖啡出杯時溫度過低

將濾掛包掛在杯子上

用10-15克的熱水打溼咖啡粉後停頓20-30秒

之後再慢慢地注入150-180cc熱水

完成後可以移開濾掛包

另外一種沖泡方式：

將咖啡粉倒出直接加熱水浸泡3分鐘

再用濾掛包過濾咖啡粉 這是讓濾掛式咖啡更好喝的小秘訣喔

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早上來杯咖啡提神、加班來杯咖啡醒腦 放鬆來杯咖啡悠閒一下

有了這個禮盒 能隨時隨地補充咖啡能量

撕開濾掛式咖啡包 放在杯子上後 再慢慢注入熱水就完成一杯好咖啡囉

每次泡手沖咖啡的時候 都是我最喜歡的時刻 萃出咖啡液 看著氣泡出現 這時刻特別療癒人心！

注水到開始滴水為止 沖粉浸潤咖啡粉 接著靜待30秒悶蒸

可以釋放咖啡粉與空氣接觸所產生的氣體 避免引出咖啡的苦味

把濾掛式咖啡包取下後 即可享用杯精品濾掛咖啡

口感不酸苦 入喉是均衡的柑橘般酸質及白桃甜感 與茶感 溫和回甜 搭配小點心非常合適

溫順的口感 喝完後殘留口裡的咖啡香氣 餘韻猶存 會讓人回味的一款咖啡

對於有習慣性喝咖啡的人來說 濾掛咖啡是送禮再適合不過的選擇了

不管是在家隨手享有高品質咖啡或是出門在外都很方便攜帶

舉凡辦公、野餐、登山、露營都很需要濾掛咖啡的存在

這款湛盧咖啡-2023中秋餘香禮盒組 富有質感特色不論是送禮自用

相信收到都會很喜歡超滿意

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