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> 圖文創作 > 【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗一下台南火爆的粥底火鍋，淡淡粥底不是配角而是精準的昇華魔法！

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗一下台南火爆的粥底火鍋，淡淡粥底不是配角而是精準的昇華魔法！

2023-09-08 23:16:07 Julia Hsu 人氣：114
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：366篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店
phone06-2810-982
place台南市北區育德二路261號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店
區域 台南市北區
環境 【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

環境：

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店

菜單：

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店

電子菜單請按我

菜色

 

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

到台南的第二家店，依舊有小菜馬鈴薯球，台南人的特殊愛好？左邊是一杯開胃醋

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

猜我是啥~蝶豆氣泡水！突然覺得孩子們都大了，會開始嘗試特殊飲料

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

健康菜色也要來一下是前菜沙拉，台南的沙拉葉菜份量高，這一點我很欣賞！

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

我一開始沒發現，朋友還說你看他生意作多大，連杯子也是自有品牌！杯子我很喜歡~老闆有賣？

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

橙汁排骨，我看到這套餐想問的是~老闆你這個套餐的小菜怎麼美到都像手路菜。飯也是~

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

這一碗漂亮的飯有藜麥跟櫻花蝦.....好重本喔！

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

這是朋友推薦的粥底火鍋，這是我第一次看到的粥底作成火鍋，濃稠的湯底喝起來淡淡的，不過煮東西還滿好吃的！

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

菜盤讓我很想問，是每一個標準都是拳頭大嗎？我只簡單選了梅花豬肉，不然菜盤就只能興嘆了！

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

粥底火鍋的好戲在後頭，借用你的粥底在煮一碗粥給你嚐嚐！

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

粥底火鍋的正確打開方式，先來一鍋好好吃火鍋，然後專人服務鍋底煮成蟹黃粥，除了我飽到天靈蓋其他一切都很美好！

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

小朋友吃了她喜歡的南瓜火鍋，還跟我說你看我的鍋跟你的濃度不同喔！因為你是"粥呀"

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

飯後有甜點，你想來個紅豆紫米？三套件奶酪？還是台南最優布丁？

【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗

我是選紅豆紫米喔~非常好喝，再次覺得美食當前恨胃不夠大~~~

SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店

推薦 指數：5顆星【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店​​

推薦原因：吃了朋友大推的粥底火鍋，鍋底清淡搭起肉片有一種濃稠帶點甜！粥品的清淡湯底提升了食材的美味！這一點非常令人驚奇，鼓勵第一次吃的人嘗試！套餐的小菜也都樣樣不隨便，雖然這家的價格有一定門檻但是以聚餐來說肯定是Best 等級！東西好吃！環境舒適！空間還大....十分滿意！

營業時間：週二~週日11:00~15:00;17:00-21:30 (週一定休，不定休請關注店家FB)

官網：https://sioujhih.tw/

FB：https://www.facebook.com/sioujhih.hewei

電話：062810982                                                                                                                              

地址：704台南市北區育德二路261號


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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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