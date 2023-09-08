【台南 美食】SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店_來體驗一下台南火爆的粥底火鍋，淡淡粥底不是配角而是精準的昇華魔法！

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到台南的第二家店，依舊有小菜馬鈴薯球，台南人的特殊愛好？左邊是一杯開胃醋

猜我是啥~蝶豆氣泡水！突然覺得孩子們都大了，會開始嘗試特殊飲料

健康菜色也要來一下是前菜沙拉，台南的沙拉葉菜份量高，這一點我很欣賞！

我一開始沒發現，朋友還說你看他生意作多大，連杯子也是自有品牌！杯子我很喜歡~老闆有賣？

橙汁排骨，我看到這套餐想問的是~老闆你這個套餐的小菜怎麼美到都像手路菜。飯也是~

這一碗漂亮的飯有藜麥跟櫻花蝦.....好重本喔！

這是朋友推薦的粥底火鍋，這是我第一次看到的粥底作成火鍋，濃稠的湯底喝起來淡淡的，不過煮東西還滿好吃的！

菜盤讓我很想問，是每一個標準都是拳頭大嗎？我只簡單選了梅花豬肉，不然菜盤就只能興嘆了！

粥底火鍋的好戲在後頭，借用你的粥底在煮一碗粥給你嚐嚐！

粥底火鍋的正確打開方式，先來一鍋好好吃火鍋，然後專人服務鍋底煮成蟹黃粥，除了我飽到天靈蓋其他一切都很美好！

小朋友吃了她喜歡的南瓜火鍋，還跟我說你看我的鍋跟你的濃度不同喔！因為你是"粥呀"

飯後有甜點，你想來個紅豆紫米？三套件奶酪？還是台南最優布丁？

我是選紅豆紫米喔~非常好喝，再次覺得美食當前恨胃不夠大~~~

SIOU JHIH 秀枝餐飲-和緯店

推薦 指數：5顆星 ​​​​

推薦原因：吃了朋友大推的粥底火鍋，鍋底清淡搭起肉片有一種濃稠帶點甜！粥品的清淡湯底提升了食材的美味！這一點非常令人驚奇，鼓勵第一次吃的人嘗試！套餐的小菜也都樣樣不隨便，雖然這家的價格有一定門檻但是以聚餐來說肯定是Best 等級！東西好吃！環境舒適！空間還大....十分滿意！

營業時間：週二~週日11:00~15:00;17:00-21:30 (週一定休，不定休請關注店家FB)

官網： https://sioujhih.tw/

FB： https://www.facebook.com/sioujhih.hewei

電話：062810982

地址：704台南市北區育德二路261號



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