為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤設計，聚餐烤肉、火鍋料理一台滿足!

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤設計，聚餐烤肉、火鍋料理一台滿足!

2023-09-09 01:36:01 靜怡＆大顆呆 人氣：133
share
邀約
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2107篇

文章類別：生活-居家雜貨

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

迎接一年一度中秋節，想烤肉卻找不到地方烤只能在家裡面烤嗎？還是純粹就是不想生火？推薦大家這一台～Giaretti 珈樂堤【IH多功能聚嗨爐】，聚餐烤肉、火鍋料理一台滿足

中秋烤肉使用這一台，解決都市沒有合適地方可以生火烤肉的困擾，在家裡用電烤爐烤盤烤還可以一邊吹冷氣看電視，簡直太享受！

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐更同時具備IH爐+超大烤盤設計，除了烤肉外，還可以炸、炒、煮、燉等料理方式，烤盤面積更跟一般BBQ的檯面差不多大，可以一次放多種食材，多人聚會也特別適合！

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤設計，聚餐烤肉、火鍋料理一台滿足!

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

外觀很有質感、美型的IH多功能聚嗨爐，初看到時我有點驚訝，因為之前沒看過這麼大台的，大容量實用性高，無論是一人大餐、雙人晚餐或是多人派對都很可以！

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

一整組包含IH聚嗨爐，鑄壓不沾烤盤，合金烤盤上蓋，矽膠防燙把手，防燙手套及說明書

烤盤及IH爐是分開的設計，可以分開使用，清潔也更容易，烤盤可以直接拿去水龍頭清洗，IH爐可以使用濕布或是紙巾擦拭

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

有了這台隨時想吃烤肉都可以，食材準備好、插電就可以開烤了！

原本我還怕在家裡烤肉油煙會太大，結果居然沒有什麼油煙，烤肉時家裡不會煙霧瀰漫

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

這台烤盤面積真的很大，想要烤龍蝦、烤戰斧的都可以，一次最多可放4份波士頓龍蝦、2塊戰斧，一般的烤盤絕對辦不到！

這麼大面積的烤盤3-8人聚餐都沒問題，不會說要等很久才吃到肉

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

IH聚嗨爐獨立雙溫控模式，左右兩邊可設定不同加熱溫度，也可以單邊加熱單邊保溫

多功能旋鈕，一鍵開關，直覺式操作，簡單容易

火力高達七段，微火保溫、小火慢燉、中火燉煮、大火爆炒隨心所欲，另外還有定時功能，可自由設定1-99分鐘定時自動關火，這樣就不怕一忙忘記關火了

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

功率高達1400W，加上壓鑄烤盤導熱性佳，加熱要比一般電烤盤快，牛排上烤盤後不久就可以送進口中了！

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

不沾烤盤清潔也很方便，換烤其他食材時只要用紙巾就能輕易去除烤盤上的焦垢油漬，不需要用水清洗就能持續料理真的很棒

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

這台有雙邊獨立控溫，可以單邊加熱單邊保溫很不錯，這樣就不用怕肉烤太久焦掉，還同時有保溫效果，就不會吃到涼掉的食物了

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

底部有散熱設計，能夠防止運行負載，設計於底部能夠避免落水內灌

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

兩邊有設計矽膠防燙把手，防燙也防滑！

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

防燙手套也可以搭配使用，避免燙傷

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

除了烤肉，壓鑄不沾烤盤拿來炒飯、炒菜或是煎蛋也都很方便，真的不會沾耶

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

料理時可以搭配上蓋，可以加速熱對流，食物熟得更快

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

IH爐也相當實用，可以取代電磁爐煮火鍋、煮麵或燉湯等，更厲害的是它可以兩邊同時開煮

兩邊煮不同風味的火鍋或是一邊煮火鍋一邊使用平底鍋料理都可以

這天我們一邊煮羊肉爐火鍋一邊煮小朋友想吃的泡麵，一次就能滿足大人小孩的需求，只要家中有可以導磁的平底鍋具就OK

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤

Giaretti 珈樂堤 IH聚嗨爐 IH爐+超大烤盤設計真是太貼心了，除了一般家庭使用，也特別適合租屋族、有聚餐派對需求或是美食料理愛好者，隨時隨地想吃什麼料理通通一台搞定！

Momo現在還有中秋特惠價，有興趣的快去看看喔！

網址：https://lihi2.com/H6V6o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文章標籤

義大利美型家電 Giaretti珈樂堤 IH聚嗨爐 烤盤 不沾烤盤 烤肉 義大利 Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐 IH多功能聚嗨爐 電烤爐 電磁爐
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




檢舉
share
chevron_left

阿芬鮮魚湯❙鮮魚湯一碗69元，南方澳平價海鮮、

貓空清泉山莊❙吃土雞喝雞湯賞美景，可以眺望10

chevron_right
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog

[2023韓國首爾旅遊］韓國弘大必吃烤肉｜肉夢

 拗嗚

【睡眠寢具】涼感天絲被推薦 魔法睏睏被開箱 天絲涼被評價 Mr.Smart聰明先生

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2107篇

分享與紀錄一家四口吃喝玩樂的幸福小天地 親子、旅遊、住宿、美食..歡迎大家來找我們玩 用心感受生活、用相機拍下生活、用部落格紀錄生活,樂於與大家分享生活中的美好人事物 邀約請寄eeooa0314@yahoo.com.tw 或eeooa0314@gmail.com 或私訊粉絲團！! 歡迎大家到❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤ 找我唷!! 網址:http://eeooa0314.pixnet.net/blog
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up