迎接一年一度中秋節，想烤肉卻找不到地方烤只能在家裡面烤嗎？還是純粹就是不想生火？推薦大家這一台～Giaretti 珈樂堤【IH多功能聚嗨爐】，聚餐烤肉、火鍋料理一台滿足

中秋烤肉使用這一台，解決都市沒有合適地方可以生火烤肉的困擾，在家裡用電烤爐烤盤烤還可以一邊吹冷氣看電視，簡直太享受！

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐更同時具備IH爐+超大烤盤設計，除了烤肉外，還可以炸、炒、煮、燉等料理方式，烤盤面積更跟一般BBQ的檯面差不多大，可以一次放多種食材，多人聚會也特別適合！

Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，IH爐+超大烤盤設計，聚餐烤肉、火鍋料理一台滿足!

外觀很有質感、美型的IH多功能聚嗨爐，初看到時我有點驚訝，因為之前沒看過這麼大台的，大容量實用性高，無論是一人大餐、雙人晚餐或是多人派對都很可以！

一整組包含IH聚嗨爐，鑄壓不沾烤盤，合金烤盤上蓋，矽膠防燙把手，防燙手套及說明書

烤盤及IH爐是分開的設計，可以分開使用，清潔也更容易，烤盤可以直接拿去水龍頭清洗，IH爐可以使用濕布或是紙巾擦拭

有了這台隨時想吃烤肉都可以，食材準備好、插電就可以開烤了！

原本我還怕在家裡烤肉油煙會太大，結果居然沒有什麼油煙，烤肉時家裡不會煙霧瀰漫

這台烤盤面積真的很大，想要烤龍蝦、烤戰斧的都可以，一次最多可放4份波士頓龍蝦、2塊戰斧，一般的烤盤絕對辦不到！

這麼大面積的烤盤3-8人聚餐都沒問題，不會說要等很久才吃到肉

IH聚嗨爐是獨立雙溫控模式，左右兩邊可設定不同加熱溫度，也可以單邊加熱單邊保溫

多功能旋鈕，一鍵開關，直覺式操作，簡單容易

火力高達七段，微火保溫、小火慢燉、中火燉煮、大火爆炒隨心所欲，另外還有定時功能，可自由設定1-99分鐘定時自動關火，這樣就不怕一忙忘記關火了

功率高達1400W，加上壓鑄烤盤導熱性佳，加熱要比一般電烤盤快，牛排上烤盤後不久就可以送進口中了！

不沾烤盤清潔也很方便，換烤其他食材時只要用紙巾就能輕易去除烤盤上的焦垢油漬，不需要用水清洗就能持續料理真的很棒

這台有雙邊獨立控溫，可以單邊加熱單邊保溫很不錯，這樣就不用怕肉烤太久焦掉，還同時有保溫效果，就不會吃到涼掉的食物了

底部有散熱設計，能夠防止運行負載，設計於底部能夠避免落水內灌

兩邊有設計矽膠防燙把手，防燙也防滑！

防燙手套也可以搭配使用，避免燙傷

除了烤肉，壓鑄不沾烤盤拿來炒飯、炒菜或是煎蛋也都很方便，真的不會沾耶

料理時可以搭配上蓋，可以加速熱對流，食物熟得更快

IH爐也相當實用，可以取代電磁爐煮火鍋、煮麵或燉湯等，更厲害的是它可以兩邊同時開煮

兩邊煮不同風味的火鍋或是一邊煮火鍋一邊使用平底鍋料理都可以

這天我們一邊煮羊肉爐火鍋一邊煮小朋友想吃的泡麵，一次就能滿足大人小孩的需求，只要家中有可以導磁的平底鍋具就OK

Giaretti 珈樂堤 IH聚嗨爐 IH爐+超大烤盤設計真是太貼心了，除了一般家庭使用，也特別適合租屋族、有聚餐派對需求或是美食料理愛好者，隨時隨地想吃什麼料理通通一台搞定！

Momo現在還有中秋特惠價，有興趣的快去看看喔！

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