貓空景觀餐廳我們二訪【貓空清泉山莊】吃土雞喝雞湯賞美景，位於貓空的最高點，可以眺望101及台北市景觀！

來貓空清泉山莊前不久我們還造訪了 阿義師的大茶壺茶餐廳 ，景觀視野餐點也都很不錯

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貓空清泉山莊 ❙ 吃土雞喝雞湯賞美景，可以眺望101的貓空景觀餐廳!

貓空上有很多的景觀餐廳，沿著主要道路兩側，貓空清泉山莊位於比較高處，看到招牌轉進來還要步行一小段的山路

來貓空用餐賞景最大的困擾就是停車了，停車位很少，假日幾乎一位難求，山路邊停車也不容易，很多路段都沒辦法停，想要順利停好車真的要早點來卡位或是碰運氣

ADD:台北市文山區指南路三段38巷33號-3

TEL:02 2936 8761

營業時間:10:00-20:00 (週一公休;週五及週六至21:00)

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沿著小徑走沿途蟲鳴鳥叫，鳥語花香，用餐前先運動一下也是很不錯

終於到了，位於半山腰的貓空清泉山莊，其實也不會走太久啦，只是行動不便者或是有推車的就會比較不方便

有戶外及室內用餐空間，這時間大家都選擇坐戶外，空氣視野絕佳

室內用餐空間桌位數很多，這時間也已接近店家休息時間，客人已經寥寥無幾

貓空清泉山莊菜單及價格

餐點選擇不多，有分大小份，雞湯及土雞必點！

水蓮 $180

點小份的但份量看起來已經不少了，水蓮炒得油亮翠綠，看著就很美味

黃金放山白斬土雞 $580

來山上就要吃土雞，這是小份的應該是半隻，一大盤吃得很滿足

看看這土雞金黃的雞皮真是太誘人了，皮Ｑ肉嫩，紮實鮮嫩的口感，還帶有雞凍喔

茶葉炸花枝 $320

麵皮有加入茶葉，吃起來有微微的茶香，不過裹得有點厚，薄些會更好，冷掉偏油

小饅頭 $140

手工小饅頭也是必點，都是天然的食材顏色，五彩繽紛看起來相當療癒，Q彈紮實的口感小朋友也相當愛吃

竹筍雞 $580

當時正是綠竹筍季節我們就點竹筍雞，不然其實也很想點蒜頭雞或是鐵觀音茶葉蛤蜊雞湯

雞肉及竹筍量都不少，雞肉雖然在湯燉煮了一段時間但依然保有嫩度，當季的竹筍更是鮮甜嫩！

吃著美食看著夜景真是大享受，大家有看到101了嗎！？

閒暇時來貓空品茗或是用餐很不錯，身心靈都放鬆，也可以選擇搭貓纜上來特別方便，也更是難得的回憶

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