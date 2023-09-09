最愛吃串燒的我和家人,這次來逛逢甲時又來吃『柒串燒』了~

在之前來吃時,survey逢甲串燒看到『柒串燒』五星評論的好評..這麼厲害和朋友一定不能錯過!!

這次再和家人來吃... 家人也直說平價又好吃~下次還要帶他的朋友們來

『柒串燒』位置

『柒串燒』位於逢甲大學附近,以前麥當勞同一邊的路上~

上次來吃和這次來都有優惠活動~非常划算~

現下的活動有~ "雞肉串買一送一"、"消費滿$250送冷泡茶一罐"

『柒串燒』以外帶為主,但還是有貼心提供幾張桌子、座位讓人可坐著食用與候位

點餐後..看到很多人來點餐...也看到店家一直在接訂購的電話

『柒串燒』餐點

總共有20幾種串燒,價格從12元起~ 真的是挑戰市場最低價了!!

每一串雖然平價,但份量都還是很實在~

和家人看了便宜..每一個都要夾一串來吃~

很特別的是..還有烤魚下巴!! 喜歡吃烤魚下巴的人路過走過『柒串燒』不要錯過!!

『柒串燒』提供現金支付之外,還有Line pay、街口支付

也可加入店家Line好友點餐方便~ 還可免費獲得甜不辣一支

之前來吃時,和朋友就覺得串燒吃起來很不一樣,醬汁不會過鹹,是恰到好處的調味

這次來吃,店家特別為我們介紹說,這是他們自慢的特製烤肉醬,光製程就要7.5小時

再塗上店家精心製作的烤肉醬,讓每一支串燒都一醬入魂~可口美味極了~

跟上次來吃一樣,也是直接趁熱開吃了~

牛五花包蔥、豬五花包番茄、豬五花包金針菇、甜不辣、豬血糕、米腸、豆皮、豆干、百頁豆腐、櫛瓜、香菇、去骨雞腿、雞心、雞翅、雞皮雞軟骨、魚下巴

店家會把有些串燒會先炸過再烤,這樣可吃到酥脆和烤肉多汁的雙重口感

也因獨特醬汁讓每支串燒都香氣濃郁,醮著獨特醬汁吃起來口感也多富滋味,,更引出食材的鮮甜~

魚下巴烤得外皮酥脆魚肉鮮嫰,平時在燒烤店還要自己烤..

來『柒串燒』直接點好烤好~ 開心的吃好吃的烤魚下巴超滿足~

『柒串燒』真的是推推會再訪的串燒店~ 走過路過『柒串燒』不要錯過!!

柒串燒逢甲外帶店

【店址】台中市西屯區福星路365號

【訂餐專線】04-2452-5824

【營業時間】週一~日 16:30-00:00



【其他分店】

柒串燒屋長安店

【店址】台北市中山區長安東路一段46-1號

【訂餐專線】02-2567-2770

【營業時間】週一~日 18:00-01:30



柒串燒屋輔大店

【店址】新北市新莊區中正路516-32號

【訂餐專線】02-2902-1770

【營業時間】週一~日 18:00-01:30

更多 柒串燒 逢甲店 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～