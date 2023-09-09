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> 圖文創作 > 【西屯區】柒串燒逢甲店－10年烤功的串燒品牌 台中逢甲必吃~食材新鮮、烤功一流、烤肉醬超強～最低12元起~

【西屯區】柒串燒逢甲店－10年烤功的串燒品牌 台中逢甲必吃~食材新鮮、烤功一流、烤肉醬超強～最低12元起~

2023-09-09 09:20:25 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：102
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：311篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：柒串燒逢甲店
phone09-2883-6065
place台中市西屯區福星路365號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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201.jpg  

 

 

最愛吃串燒的我和家人,這次來逛逢甲時又來吃『柒串燒』了~

在之前來吃時,survey逢甲串燒看到『柒串燒』五星評論的好評..這麼厲害和朋友一定不能錯過!!

這次再和家人來吃... 家人也直說平價又好吃~下次還要帶他的朋友們來 

  

『柒串燒』位置

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『柒串燒』位於逢甲大學附近,以前麥當勞同一邊的路上~ 

 

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上次來吃和這次來都有優惠活動~非常划算~

現下的活動有~ "雞肉串買一送一"、"消費滿$250送冷泡茶一罐"

 

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『柒串燒』以外帶為主,但還是有貼心提供幾張桌子、座位讓人可坐著食用與候位   

 

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點餐後..看到很多人來點餐...也看到店家一直在接訂購的電話    

 

『柒串燒』餐點 

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總共有20幾種串燒,價格從12元起~ 真的是挑戰市場最低價了!! 

 

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每一串雖然平價,但份量都還是很實在~  

 

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和家人看了便宜..每一個都要夾一串來吃~

很特別的是..還有烤魚下巴!! 喜歡吃烤魚下巴的人路過走過『柒串燒』不要錯過!!  

 

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『柒串燒』提供現金支付之外,還有Line pay、街口支付

 

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也可加入店家Line好友點餐方便~ 還可免費獲得甜不辣一支 

 

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之前來吃時,和朋友就覺得串燒吃起來很不一樣,醬汁不會過鹹,是恰到好處的調味

這次來吃,店家特別為我們介紹說,這是他們自慢的特製烤肉醬,光製程就要7.5小時

再塗上店家精心製作的烤肉醬,讓每一支串燒都一醬入魂~可口美味極了~

       

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跟上次來吃一樣,也是直接趁熱開吃了~    

 

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牛五花包蔥、豬五花包番茄、豬五花包金針菇、甜不辣豬血糕米腸豆皮豆干百頁豆腐櫛瓜香菇去骨雞腿雞心雞翅雞皮雞軟骨魚下巴

 

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店家會把有些串燒會先炸過再烤,這樣可吃到酥脆和烤肉多汁的雙重口感

也因獨特醬汁讓每支串燒都香氣濃郁,醮著獨特醬汁吃起來口感也多富滋味,,更引出食材的鮮甜~                           

 

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魚下巴烤得外皮酥脆魚肉鮮嫰,平時在燒烤店還要自己烤..

『柒串燒』直接點好烤好~ 開心的吃好吃的烤魚下巴超滿足~  

 

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『柒串燒』真的是推推會再訪的串燒店~ 走過路過『柒串燒』不要錯過!!

 

柒串燒逢甲外帶店

【店址】台中市西屯區福星路365號

訂餐專線04-2452-5824

營業時間】週一~日 16:30-00:00
 

【其他分店】

柒串燒屋長安店

【店址】台北市中山區長安東路一段46-1號

訂餐專線02-2567-2770

營業時間】週一~日 18:00-01:30


柒串燒屋輔大店

【店址】新北市新莊區中正路516-32號

訂餐專線02-2902-1770

營業時間】週一~日 18:00-01:30

  

 

更多 柒串燒 逢甲店 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

 
 
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