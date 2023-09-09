看海美術館 船仔貓屏東展 一個充滿奇幻色彩和療癒能量的異想世界

3.7公尺高全身發出金屬光芒的「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」、純白夢幻的「SHIPʼS CAT (White)」以及慵懶的「Urushi SHIP'S CAT sleep'n」，三座全新的「SHIPʼS CAT 船仔貓」作品，加上一輛以「世界最快的雕塑」為概念而製作的「SHIPʼS CAT (Speeder)」，日本當代藝術家「矢延憲司」2023年8月19日至11月19日，用他的創意和技巧，以「船仔貓」為主題，在屏東「看海美術館」與「待(呆)．風樓」，引領你進入了一個充滿奇幻色彩和療癒能量的異想世界。



船仔貓屏東展 SHIP'S CAT Kenji Yanobe 矢延憲司 in Pingtung

展覽地點：看海美術館、待(呆)．風樓

展覽地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

展覽日期：2023/08/19 – 2023/11/19

開放時間：早上10:00 – 晚上18:00 (每週二休館)

門票資訊：免費入場

官網：https://www.amazing-pingtung.com/ships-cat

2023年8月19日至11月19日，日本當代藝術家「矢延憲司」以「船仔貓」為主題，在屏東「看海美術館」與「待呆風樓」，用獨特的藝術風格和富有想像力的創作，為台灣觀眾來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗。



「船貓」是矢延憲司的代表作，靈感來自於他的家鄉大阪港口城市的特色，在大航海時代，船隻進出港口，為了防止鼠害，船上常常需要飼養著貓咪，保護船貨免於老鼠的侵害，同時也陪伴遠離家鄉的水手渡過海上漫長又寂寞的日子，給船員們帶來家的感覺及心靈上慰藉，因此船貓又稱為「水手貓」。船貓啟發矢延憲司創作了「船貓」系列作品。他在中之島的「船貓」、與安藤忠雄的「青蘋果」以及大阪的「太陽塔」怪獸，被譽為「大阪三寶」，是大阪著名且受歡迎的公共藝術作品。



SHIPʼS CAT (Ultra Muse)，巨型雕塑 SHIP'S CAT 以鏡面不銹鋼覆蓋全身，能夠鮮明地反映出周圍的風景。彰顯地方的風景之美即為藝術的含義。作品的回頭姿勢，象徵如果回顧地方和傳統，福氣將會降臨，也含有「報恩」的意義。材質：Stainless steel, FRP，尺寸：H370 x W300 x D300 cm，展出位置：看海美術館一樓。



Atom Suit Project Nursery School 4, Chernobyl，這件攝影作品是在 1997年於車諾比的一所幼兒園拍攝的，該地因1986年的核反應爐破裂事故而成為廢墟。在矢延憲司實際著裝的「原子装」背後，可以看到牆面上描繪的「微笑的太陽」。而這張照片成為矢延憲司的作品主題從「存活」轉向「復活」的一個契機，也因此往後的作品中，「太陽」成為希望的象徵，成為重要的主題。展出位置：看海美術館二樓。



SHIPʼS CAT (Figurehead) 〈船首像〉，將看海美術館比作為一艘船，而純白夢幻的 SHIP'S CAT 站在船舷作為守護之神。它祝福著跨越海洋與世界各地的人們相遇，以及透過此作品寄託透過文化和藝術的交流來加深友好關係的希望。材質：Stainless steel, FRP，尺寸：H105 x W40 x D120 cm，展出位置：看海美術館三樓景觀平台。



SHIPʼS CAT (Speeder)，以「世界最快的雕塑」為概念而製作的這項雕塑作品，是一輛能夠在日本公路上實際行駛的電動汽車。以「飛翔的地毯」作為靈感，設計了圓弧流線型形的車身線條，車輛下部以鏡面處理，塗料由插畫家 PALOW 設計，讓人聯想到生物般的有機圖案。作品行駛時，下部的鏡面會反映出周圍的風景，像魔法地毯般引領人們進入異世界。

在副駕駛座位上的是「SHIP'S CAT（船員/白色）」，它作為旅行的夥伴注視著老鼠造型的引擎蓋標誌。尺寸：H110 x W205 x D440 cm，展出位置：待(呆)・風樓。



慵懶的「Urushi SHIP'S CAT sleep'n (Mofumofu22)」〈宇宙睡貓〉，將自己巨大的身軀捲曲起來臥著的 SHIP'S CAT，從防護衣中伸出的蓬鬆尾巴帶來療癒感。展出位置：待(呆)・風樓。



在 SHIP'S CAT 屁股後方的圓形窗戶裡，有一隻老鼠被關在防護衣裡快被壓扁了，你發現了嗎？！



船仔貓屏東展，矢延憲司共展出 12件雕塑品、手稿及畫作 35幅。



SHIP'S CAT (Crew_Black)，SHIP'S CAT 為人們冒險的夥伴，它同乘太空船和潛水艇，守護著旅程。貓在黑暗中也能看得清楚，被視為驅邪和避厄的存在，因此在日本，貓自古以來就被珍視為能帶來福氣的動物。



黑漆宇宙眠貓與京都漆器職人合作之系列作品，呈現船仔貓在宇宙旅行的世界。



SHIP'S CAT (Crew_Red)，此件雕塑作品的顏色為塗裝守護天空和海洋的塔樓和橋樑的國際橙色，同時朱色在日本具有驅邪的意義，用於神社的鳥居塗料。

船仔貓屏東展展覽好物，日本進口官方限定商品 SHIP'S CAT 扭蛋，全三款，每款 NT$150，尺寸：高 6.0 ~ 7.1cm。



魔除刃走行圖 (照片：左)，宛如「飛翔的地毯」一般在京都市街奔馳的「SHIP'S CAT (Speeder)」，描繪奔馳划破暗夜的這件獨特驅魔圖象徵著祈求 COVID-19 疫情結束，恢復城市原來有的活力。



守護獣ト宇宙人圖，這幅作品描繪了與音樂家 MIKIDOZAN 合作創作的繪本中登場的角色。愛好冒險的主角SHIP'S CAT 在某顆星球上與老鼠外星人和獅犬怪獸相遇遊玩。



多款台灣展專屬紀念商品



貓掌燒，每天11:00-16:00 限量供應。



看海美術館、待(呆)．風樓



地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

電話：08 882 5601

開放時間：10:00 ~ 18:00 (免門票)

公共運輸：高雄火車站 (八德站、建國站、高雄中學站、遼寧街口 (自立路) 站) 或枋寮火車站，搭乘高墾線 9117 或 9188，車城鄉「長灘飯店」站下車，到達海口港。

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