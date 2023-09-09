全心丼飯專賣。超值豐盛海鮮丼飯這裡吃！！CP值爆表的美味日式海鮮丼，冰淇淋免費吃，不收服務費 @緹雅瑪 美食旅遊趣

高雄CP值爆表的美味日式海鮮丼在這裡！！還時常客滿就這間「全心丼飯專賣」，不誇張…我們訂了週日來用餐，明明突如期來在這天放颱風假，原以為人潮會變少，想不到一進來就客滿，真心建議先訂位再來，門口一直接著有晚來的客人等位與外帶的客人，一點都看不出是颱風假的景象。

全心丼飯專賣｜停車資訊。用餐空間

全心丼飯專賣位在高雄市苓雅區的中正二路巷弄內，附近有不少停車格，但供不應求…開車過來要稍微找一下停車位。

我們用餐尖峰時間到店，餐廳是客滿的狀態，從這點就可知餐廳的高人氣，部份照片有空位是離開前補拍的。

剛進來真的被這客滿景觀嚇一跳，以日本料理餐廳來說，這裡的座位算很多，現場只剩1張剛走的雙人桌，好險隔壁桌剛好也正要走，我們就改坐四人桌，但那張雙人桌也緊跟著就被另1對情侶給坐滿。

餐廳裝潢與我印象中的日式餐廳風格不同，不過是我很喜歡的風格，整個用餐環境明亮廣敞，氣氛很熱鬧。

全心丼飯專賣｜菜單。茶飲冰淇淋自助區

先看菜單再把想吃的菜色勾選好到櫃檯點菜，菜單有照片供參考，升級套餐+100元就有沙拉、蒸蛋、小菜，推薦一定要升級，太超值了。

單點丼飯就有附味噌湯，還是鮮蝦味噌湯，用餐時間為90分鐘，生意太好，想外帶建議先打來訂餐才不用等。

茶飲自助區提供冰涼青梅蜜、冰水、熱麥茶，讓食客自行取用。

冰淇淋用的是我們愛吃的「杜老爺冰淇淋」 ，有2~3種口味可以選，會不會太讚了。

全心丼飯專賣｜餐點分享

工作料理台師傅們正忙著製作料理，手都沒停過！！

我們點的海鮮丼飯在師傅的精讚巧手下，化身美味的料理。

我們點了3份丼飯：極上海鮮丼飯套餐、極鮮甜蝦丼飯套餐、醬燒羊小排丼飯，以及浮誇的全心精選生魚片，整桌看起來就好澎湃。

極上海鮮丼飯套餐

超過10種以上海鮮食材的極上海鮮丼飯，華麗登場！！升級套餐更是升級一個層次。

海膽、鮭魚卵、天使紅蝦、干貝、章魚、花枝、北極貝、 鯛魚、炙燒鰹魚、玉子燒、蟹肉棒…等，這碗海鮮大集合看得我心花怒放。

給的是大尾的天使紅蝦，每道生魚食材都新鮮甜美，一樣一樣細細品嚐，相當享受，尤其是海膽吃了打從心裡開心的笑，完全不輸在日本吃到的海鮮丼飯。

看看這炙燒干貝、海膽…無一不滿足的，果然是極品極上海鮮丼，喜愛料多新鮮的海鮮丼飯很推點這碗。

+100元升級套餐給得很有誠意，有鮭魚鮑魚日式沙拉，蒲燒魚帆立貝蒸蛋，小菜是涼拌干貝唇。

無論有沒有升級套餐都會附上一碗有鮮蝦的古早味台式味噌湯，這樣的風味只有台灣吃得到，是我們最喜歡也最懷念的風味。

極鮮甜蝦丼飯套餐

哇呼~6隻個頭不小的深海甜蝦，蝦肉半透亮…看起來就好可口，像我這樣愛吃生蝦的饕客，整個都想尖叫起來。

深海甜蝦真不是蓋的，這鮮甜度也讓緹緹(女兒)大為讚賞，居然我和搶食甜蝦起來。

甜蝦比天使紅蝦的尺寸小一號，甜美指數卻高出許多，肉質也較彈牙。

還有海膽、蟹肉、干貝、鮭魚卵、花枝、蟹肉棒當配角，豐富了整個極鮮甜蝦丼的口感與CP值。

醬燒羊小排丼飯

不吃生食也有炙燒海鮮丼飯與肉類熟食丼飯，大推這碗「醬燒羊小排丼飯」，份量十足…足足有4支羊小排。

羊小排肉質有夠鮮嫩，好軟好嚼又多汁，直接用手拿起來啃醬香濃郁入味，引得我們一家三口的搶食，好險我有搶到1支…呵呵呵。

全心精選生魚片

全心精選生魚片有：天使紅蝦、鮭魚卵、干貝、花枝、鮪魚、旗魚、鮭魚、鯡魚，每樣都是大眾喜愛吃的熱門生魚種類。

看這微炙燒過的干貝就夠令人流口水的了，其他生魚片給的量足，這份3位大人吃很滿足，4位大人吃也可以。

鮭魚油脂豐富，新鮮好吃…鮮甜到不行，搭配鮭魚卵更美味。

天使紅蝦的鮮度也無可挑剔，今天吃生蝦干貝吃得好過癮。

吃完一路回家在車上討論著「全心丼飯專賣」的CP值好高，這價格怎能如此平價，食材水準又高，下次一定要再來吃美味的海鮮丼飯，還是提醒大家想吃記得先訂位哦！

全心丼飯專賣

連結：FB｜IG

地址：高雄市苓雅區中正二路56巷33弄2號（Google地圖）

電話：07-223-5733

營業時間：11:30~14:00、17:30~20:30

延伸閱讀