台中伴手禮獨家啾C糖只有過的好好吃得到！泰奶曲奇同步大推 - 棉花糖的天空

台中伴手禮獨家啾C糖只有過的好好吃得到！泰奶曲奇同步大推

台中伴手禮藏在鐵皮屋?!過的好好曲奇餅乾、啾C糖～吃過都說讚！就算藏在住宅區裡還是很多粉絲專門找過來買伴手禮，送禮禮盒還能客製搭配～特別準備貼心小卡超感心！生日會、婚禮小物通通可以做，年節送禮就到過的好好～所有口味都可以試吃唷！



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GOOD GOOD過的好好店面開在台中潭子的住宅區裡，疫情期間創業～原本是打算以宅配為主，沒想到就憑著真材實料一炮而紅～所以就應粉絲敲碗開了實體店面，外觀就是一般鐵皮屋～走進門口才發現有好多可愛小標語！看了會讓人會心一笑的唷～

過的好好曲奇餅乾製作過程

阿季這天來到現場～一推開門走進店裡就被濃濃奶香茶香環繞了啦！原來就是店裡廚房正在製作一推出就詢問度爆表的泰奶口味曲奇！

濃濃的奶香是來自老闆特選的天然的發酵奶油～乳源都是來自紐西蘭的草飼牛，散發自然奶香～超級迷人！特別從泰國進口檢驗合格的泰式奶茶原物料來製作～濃濃茶香也是讓人無法堂抗拒阿！

曲奇餅乾一盤接著一盤～廚房師傅的手沒有停過，特別是打開烤箱的瞬間～那個幸福的香氣真的會叫人流口水啦！

因為採用天然的原物料～過的好好的曲奇們每個都是酥酥香香，但是為了讓每個人收到的餅乾都是盡量完好的～師傅們在裝盒的時候都會很仔細的塞好塞滿，為的就是要減少碰撞～讓每一盒送到大家手裡的曲奇都美美的。

過的好好客製禮盒選擇多

過的好好的伴手禮禮盒就分成兩個大小，大家可以根據自己的需求來選擇送禮，像現在接近中秋節～店裡也有準備這種喜氣洋洋的大紅色禮盒！

大小禮盒裡面的搭配都可以根據自己的喜好來調整，比如想要餅乾多一些或是啾C糖多一些～或是要搭配最新的摩納卡也沒有問題！有需要的朋友都可以直接來現場試吃、試擺～直接看實品的啦！

過的好好曲奇口味開箱

除了上面介紹的泰奶口味之外～原味也是經典不敗的口味，因為採用草飼牛乳源製成的奶油不添加香精香料～所以奶香更單純濃厚，特別做到減糖減油的配方～吃起來不膩也不會卡喉嚨，真的會讓人一個接一個停不下來！

期間限定的黑糖烏龍口味～也是阿季喜歡的茶口味曲奇，這口味挑選舞鶴金萱紅烏龍加上台灣寶山黑糖來製作～一樣也是打開包裝就有濃濃茶香跑出來，黑糖則是扮演一個畫龍點睛的效果～沒有增加甜度但對整體風味非常加分！

還有～還有～過的好好老闆私心大推的口味就是這個濃厚黑巧！這口味喜歡巧克力風味的朋友千萬不能錯過，因為老闆別選用法國來的可可粉來製作，雖然資料上寫的是58%～但阿季吃起來覺得是帶點苦甜的大人風味，超適合搭配一杯熱奶茶或是熱牛奶！

曲奇餅乾都有大小兩種不同的包裝，搭配禮盒也可以做不同的搭配，小包的打開剛好可以全部吃光光～還會有點意猶未盡的感覺……XD

大盒曲奇就更用心啦！光是這個盒子就是保鮮盒等級的～上面的封膜更是特別升級可以反覆黏貼的，雖然打開就很容易直接消滅半盒～但過的好好就是貼心幫大家設想好，希望大家吃到最後一口都還可以是維持剛打開的口感！

過的好好啾C糖開箱

讓阿季非常好奇的還有店裡的這一區～啾C糖！因為這樣的在市面上阿季還是第一次看到這樣的糖果，原來這是老闆特別從日本藍帶甜點學院帶回來的技術，特別使用高成本的寒天來製作，目前就是過的好好獨家販售的唷！和市面上常見的牛軋糖、南棗核桃糕絕對不一樣～

也因為用了寒天～這啾C糖吃起來軟中帶Q又不會黏牙，不管是老人家或是小朋友來吃都很適合，也是因為用了寒天所以這啾C糖的熱量相對來說會比較低喔！難怪阿季在店裡就看到好幾組回頭客一次就是來五包、六包的啦～

最受歡迎的莓果派對口味裡面是直接加了草莓冷凍過後製成的果泥，加上寒天手工熬煮控制溫度～過程非常搞剛，最後還要加上大湖草莓乾、蔓越莓果乾和高等級的夏威夷火山豆。

所以整體吃起來口感變化非常多，有堅果的脆、寒天的Q軟～還有果乾酸甜和最高等級夏威夷果才有的淡淡奶香！不吃則已～這啾C糖真的會一吃上癮耶！

最新的百香冰茶口味裡面加了百香果和鳳梨果泥，還可以看到百香果的果粒喔！裡面還加了無添加的鳳梨果乾和夏威夷果仁，吃起來就好像是現打的水果茶直接凝結成這一塊糖～口感超級奇妙的！酸酸甜甜～開胃又解膩。

除了水果系列之外阿季也很喜歡這一個焦糖奶蓋口味！手工熬煮的焦糖加上純動物性的鮮奶油～糖香加上奶香……這幸福的風味現在想起來阿季還是會想流口水！這口味也是小朋友最愛的喔～

阿季還要加碼推薦這個英式太妃卡滋糖，使用日本三溫糖加上法國鮮奶油熬煮出太妃炒糖～再加上杏仁條壓制成型，脆脆香香～完全不會甜膩，這口味雖然沒有搭配做成禮盒，但推薦大家有來現場一定要順手帶一包回家吃！沒吃到一定會後悔～

過的好好更多貼心服務

除了可愛的禮盒跟可以客製化的搭配之外～過得好好還幫大家準備了各種節日的貼心小卡片！像這次的中秋禮盒卡片就有兩款不同的選擇～之前的教師節小卡就設計成獎狀或作業簿非常有創意，這些小卡片都可以附在禮盒裡面讓大家的伴手禮更有溫度喔！

更讓阿季覺得“足感心”的就是這個手寫卡片啦！這就是店裡的店長跟小編在空閒的時間一筆一筆寫下來的暖心金句，還曾經有粉絲帶著閨蜜來到店裡就是為了要抽一張卡片～真的好用心喔！

除了大包裝的禮盒之外過的好好也可以幫大家準備客製小禮物，要當作婚禮小物、慶生小禮物或是活動下午茶都沒有問題！店長說只要來電洽詢都很願意跟大家一起完成甜甜的夢想～

台中伴手禮過的好好營業資訊

不管是來台中玩的朋友想找伴手禮或是過年過節、彌月結婚想要找送禮禮盒～過的好好都是很棒的選擇喔！用心製作的美味～就是幫大家傳遞心意的好幫手啦！不止可以到店裡購買也可以宅配直接送到家喔！阿季建議大家有喜歡的口味一定要提早預約～越接近節日越容易滿單喔！

====店家資訊====

GOOD good 過的好好

地址：台中市潭子區勝利一街41巷1號

營業時間：10:00–18:00

電話：04 2534 4832

官方網站：過的好好官網

粉絲專頁：過的好好粉絲頁

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