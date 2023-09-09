韓國美食滿額免費體驗韓服還能抽機票！韓流魅力席捲台中大遠百 - 棉花糖的天空

韓國美食滿額免費體驗韓服還能抽機票！韓流魅力席捲台中大遠百

韓流魅力席捲台中大遠百！人蔘雞、部隊鍋、韓國海苔通通有～還有現做泡菜、醬油螃蟹、各式白飯殺手海鮮醬，韓國柚子醬、韓國海苔酥～還有人蔘雞通通變身禮盒，今年中秋送禮也可以走韓風啦！



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台中大遠百韓流魅力活動熱鬧展開！今年直接用到10樓、11樓兩個場地～超多好料都是從韓國直送的唷，不只吃吃喝喝～還有人氣美妝商品，滿額還能抽機票、體驗韓服唷！就等著大家來大遠百現場挖寶了啦～

韓流魅力盡在遠百滿額抽機票、免費韓服體驗

這次大遠百大手筆啦！在韓國展期間只要持遠百APP會員在活動現場當日消費滿599元以上～就可以獲得電子抽獎序號一組，活動結束之後將抽出～最大獎是韓亞航空的台北首爾來回機票一張總共有三名幸運兒可以獲得唷！當日單筆消費滿999元以上再送韓國傳統粥品！（全台限量2000份，每人每卡限領一份）

憑韓國展發票滿1000元還可以免費韓服體驗30分鐘！現場不管男生、女生都可以體驗，還有準備小朋友的韓服唷，韓服體驗時間平日為11:00-18:00、假日為11:00-20:00，韓服體驗免出國大家一定要把握機會！

韓國食材直送一秒變大廚

韓劇裡最夯的醬油螃蟹原汁原味搬到大遠百來啦！道地風味的醬油螃蟹、辣味螃蟹～看喜歡哪一隻直接秤重帶回家，真才實料～而且還是道地風味耶！怎麼能錯過～

還有白飯小偷墨魚醬、章魚醬～年少見的生蠔醬這裡通通有，都是退冰就可以直接吃的好料，雖然看起來都是紅紅的～但是搭配的食材不一樣口感就不一樣！現場買還有優惠甜甜價唷！

還有韓國國民媽媽金守美代言的醬油螃蟹、章魚醬也一起來到大遠百啦！現場都可以試吃比較看看哪一種風味最適合自己，金守美專區只要一次買滿3000元就直接送醬油螃蟹喔！超級好康一定要來阿～

當然還有各式各樣的韓國泡菜不能錯過！常常都是特別從韓國進口道地的調味料來醃製泡菜的唷！ 家庭必備就是這一味～宵夜、下酒、甚至是燒肉來一盤泡菜都超加分。

攤位上不只有常見的大白菜、蔥段、韭菜、小黃瓜也通通成了韓式泡菜～選擇超級多，不確定自己喜不喜歡的話～攤位上都有提供試吃喔！喜歡韓國美食的朋友趕快手刀衝大遠百了啦！

講到韓式美食不能少的就是辣炒年糕啊！ 現場不只準備了超多種類的韓國年糕～長條的、雪人的也有寬版的，而且還直接幫大家準備好了辣炒年糕的醬料，回到家只要把年糕煮熟之後 攪拌在一起就是韓式美味～

中秋節快要到了韓式燒肉醬、炸雞醬也是家庭必備，另外也有韓國辣醬、大醬……都是韓國原裝進口，帶回家就能在家輕鬆享受韓國美食啦！

韓風上桌超方便！加熱沖煮即食商品

每次來韓國展一定要帶回家的就是這一區！一袋一袋一樣也是韓國原裝直送，打開裡面不只有湯～通通都是有配料的喔，而且只要隔水加熱就可以開動～超級方便！完全就是媽媽好幫手～

特別這包人蔘雞湯也是每年都熱賣的 ， 裡面真的有一整隻的小春雞～ 也可以真的撈到人蔘的喔！真才實料的 好料不止可以自己吃～買來當作中秋送禮也很實在，現場只要買3包就可以換成禮盒裝喔！

口味清淡的朋友這裡也有多款韓國傳統湯品韓國湯品，頂級牛排骨湯、牛膝湯、蘑菇紫蘇湯～都是到韓國一定要喝的啊，現在可以直接帶回家補一下了！

韓國傳統粥一樣也是隔水加熱就可以吃！這次現場口味非常的齊全有鮑魚粥、火辣炒碼粥、雞肉粥、香菇牛肉粥、紅豆粥、南瓜粥～大人小孩甚至老人家通通都可以方便食用，整盒帶回家還有甜甜優惠價喔！

韓國零食餅乾海苔不能錯過

各種韓國太空包餅乾是不是很想全部帶回家阿?!這次又看到好多新口味耶～一定要多帶幾包的阿！追韓劇吃韓國來的餅乾最對味啦！螃蟹餅乾還直接出了醬油螃蟹口味耶～阿季一吃愛上的啦！

這一區也是很多人去韓國必買的～阿季超愛預感香烤洋芋片的啦！盒裝裡面還是分享包小包裝的耶！一盒原價189元～現場三盒再優惠只要500元喔！超人氣的千層蘇打餅乾也可以一起搭配喔～

講到韓國零食～好吃的海苔一定不能錯過！唰嘴的麻油香氣會讓人人一片接一片停不下來，這裡還有蜂蜜奶油、照燒口味～很特別耶！而且活動現場都有優惠價～很值得揪團一起來買！

接近中秋節這次也出了很多禮盒大包裝，上面這個直接用塑膠手提盒包裝超霸氣阿！直接提一箱去送禮一訂超受歡迎！下面大袋裝裡面就有27包喔～兩大袋只要900也是很划算！

海苔酥的口味也很多～泡菜、蔬菜、BBQ……超多選擇，連小朋友也有專屬海苔酥可以帶回家和爸爸媽媽一起享用，原味海苔酥也有推出禮盒包喔！

地獄奶奶代言的海鮮餅乾可是整隻整隻海鮮下去製作的喔！花蟹餅乾、蝦子餅乾、鯷魚餅乾都看得到食材的形狀～真才實料的啊！海味濃濃調味也不會太重～超唰嘴！

同步推薦的還有超人氣的魚皮餅乾和米海苔，這些都要多買幾包～真的一打開就會停不下來！特價四包只要600元，超級划算的啦～每一種口味都要來一包！

韓系寶寶用品、美妝．日常用品

爸爸媽媽的吃吃喝喝準備好了小朋友的也不能少！這次的韓國展也準備了寶寶商品，韓國進口的嬰兒副食品非常有名，寶寶出生6個月以上就可以來挑選，多種口味的大米餅是小朋友的最愛，新推出的米餅棒也有甜甜價喔！

寶寶也可以吃的無鹽海苔最新推出也有優惠！帶回家就能幫寶寶包壽司捲啦！還有媽媽界很夯的豆豆餅、水果凍乾～都是增加小朋友吃食趣味的小點心唷！

每次朋友去韓國都會帶一大堆美妝商品回來，現在直接來大遠百搬貨就好！最夯的韓國美妝保養品～AHC、老虎～還有粉嫩嫩的韓系化妝品……大遠百現場通通找得到！

還有大家最愛的韓國洗髮精、沐浴乳排排站！每一種的香氣都很舒服～用了之後回頭率一定會大大提升，現場還有可以讓頭髮豐盈或是柔柔亮亮的護髮安瓶唷！只要八分鐘就能有效果～很適合忙碌的現代人阿！

濟州島的馬油保養品也是超有名的～現場有多款任君挑選，季節接近變化多端的秋天啦～這時候更是需要注意保濕的時候啊！快來試試馬油的保濕威力吧～

這韓國高級手機套設計超美的～不說阿季還以為是精緻的小包包，特殊的設計不限手機型號通通可以使用，而且裡面還有信用卡、紙鈔的收納空間～是不是很貼心?!

利用特別的設計黏住手機背板之後就可以放進手機包內，要拍照時只要向上推起就可以露出鏡頭，不只方便還有保護鏡頭的功能喔！阿季推薦加購長鏈出門更方便！

網路上超紅的樂扣樂扣搖搖吸管杯也來到大遠百現場～而且還是超級甜甜價！工作人員跟我說這就是妹子必備的隨身杯阿～還有很多手搖飲品牌也是選這一個杯子出聯名款喔！

這一區單手可以開蓋的隨身水壺阿季也覺得超好用！單手就能打開蓋子～而且這系列冷熱水都可以裝，日常使用上更方便～

韓國香蕉牛奶、柚子茶新口味，濟州柑橘汁直送

大家去韓國一定要喝的香蕉牛奶大遠百現場超優惠！原價一組350元～現場特價四組只要1000元！比買三送一還要划算耶！最受歡迎的香蕉牛奶和草莓牛奶今年還出了減糖版～現場都可以試喝，

淡淡紫色的就是最新口味－芋頭牛奶！是不是也很好奇他的味道阿？快來大遠百一探究竟啦！攤位後方還有好多可愛的香蕉牛奶周邊商品～放在辦公室也是超療癒的啦！

韓國柚子茶要從韓國帶回來太重太麻煩～現在來大遠百現場就能買到濟州島手工製作的柚子茶喔！瓶子外觀就是濟州島當地的老爺爺土地公，這品牌的柚子茶都是手工採摘、切片～而且使用的都是有機栽種的柚子喔！今年還有最新的青橘茶唷～

今年還特別推出禮盒包裝方便大家送禮！禮盒也有小罐的老爺爺柚子茶耶～太可愛了吧！大罐的柚子茶用的是蜂蜜來製作～三大罐只要1000元超划算的！這次新口味超誘人～水蜜桃加上蘋果都吃得到果粒的唷！

傳統的大玻璃罐裝不方便攜帶，想要帶出門或是放在辦公室裡～就來一盒蜂蜜茶球！一份一杯加點冰塊加點水就是最棒的韓風飲品，隨時想喝都很方便～帶出門露營野餐也不怕打破罐子囉，紅棗茶和薑母茶女孩兒一定要入手阿！

這次濟州直送的還有這個柑橘汁～現場準備了三種不同的口味，而且包裝就是在地有名的土地公造型喔！不只好喝還很值得收藏耶～

韓國濟州燒酒、啤酒市面少見

上次活動有超美藍白酒標的濟州島漢拏山21%燒酒～這次帶來更多口味啦！這品牌外面幾乎買不到的唷！使用水源純淨所以喝起來更順口～＜未滿18歲不得飲酒、酒後不開車唷＞

除了粉嫩嫩的水蜜桃和荔枝口味燒酒超受歡迎之外～TERRA啤酒也是外面少見的唷！直接原裝進口～機會難得大家快來搶一波！

韓國美食現做現吃最美味

這是大遠百不給準備好料讓大家可以帶回家變身韓國大廚，現場直接就可以來一串道地的韓國魚板吃吃喔！

現場製作的韓式飯捲也不能錯過，口味非常多～兩份只要300元！裡面就有蔬菜、有肉或是魚～還在海苔上面刷上麻油香氣更加分！

現烤魷魚沙也是阿季每次來都要吃的！ 這次現場還有準備超特別的吉脯魚乾～直接放在燒熱的石頭上面海味爆棚！

韓流魅力盡在遠百台中活動資訊

週末假日現場還會請來韓風舞蹈表演，開幕當天就起來弘道老人福利基金會 帶著長者來表演時下最流行的“阿嬤饋咖”～超級可愛的啦！

台中大遠百韓流魅力活動只到9/19！ 別忘了活動滿額還能免費韓服體驗外加抽韓國機票，還來不及到韓國變身歐尼、歐巴的就來台中大遠百吧！

※阿季推薦必看台中美食旅遊懶人包：