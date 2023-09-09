【新莊早午餐推薦】克莉廚房，香酥雞排堡必點，外酥內嫩又多汁，CP值超高！(附菜單價位)

新莊又有新開幕的早午餐囉！「克莉廚房」餐點品項有很多，超值套餐真的很划算，人氣必點的雞排漢堡CP值超高，$70元就能吃到份量十足的美味，還有濃郁到不行的花生牛肉起司堡，套餐內的薯條和雞塊也超讚，如果開在我家旁邊，會想每天來吃😝

克莉廚房 | 店家資訊

「克莉廚房」位在新莊住宅區的巷子裡，雖然不在捷運站旁，但附近還算蠻好停車，旁邊也有收費停車場，而且周圍還有中港廟街商圈和中港大排親水公園，吃完早午餐還能去逛逛~



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克莉廚房 新莊中港店

地址：新北市新莊區中港三街11號1樓

營業時間：週一~週五6：00~13：30；週六日6：00~14：00（週三公休）

電話：02-29909222

FB粉絲專頁：克莉廚房

IG：@chrissy_kitchen2023

克莉廚房 | 店內環境

因為是剛開幕的關係，所以店內還處於乾淨無塵的階段，座位數蠻多的，共有兩個座位區，四人桌座位很舒適。

自助區的餐具和醬料都是自行取用，還有提供兒童餐具，真的很貼心❤️

克莉廚房 | 菜單價位

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早餐店常見的基本品項這裡都有~蛋餅、炒泡麵、漢堡、吐司、炸物及飲品，另外也有克莉套餐系列可選擇，套餐均附20元紅茶，可更換其他飲品補差價喔！

克莉廚房 | 餐點表現

克莉套餐系列-好事花生吃堡飽 $150

花生牛肉起司堡真的誠意滿滿耶~裡面花生醬給得很大方~都滿出來啦！

牛肉漢堡排不厚但肉香十足，微微的肉汁非常香，再搭配微鬆軟的漢堡麵包，整體非常香，滿滿的花生醬很有濃稠感，花生控一定會愛！

套餐附的薯條和雞塊也好讚，薯條非常香脆鬆綿，有在水準上，很像在美式餐廳吃到的薯條口感！

而雞塊我們也超愛，外脆內嫩，肉不會乾乾的很好吃，適合一邊聊天一邊小口品嚐😋

香酥雞排堡 $70，加蛋$+15

這家香酥雞排堡真的很必點！雞排超厚超大塊，炸的外酥內嫩非常多汁，搭配生菜、番茄、荷包蛋和美乃滋很對味!

而且吃起來相當濕潤不乾柴，也不會覺得膩口，這樣$70元真的很划算，腦公說還想再來吃😆

經典台式炒泡麵 $80

泡麵口感很順口、軟硬適中，屬於清爽不油膩的口味，也沒有加我不愛的洋蔥很加分，還有給一個荷包蛋和香腸，份量也剛好是一個女生能吃完的量！

拿鐵咖啡 $55

研磨咖啡裡面冰塊很多，但喝起來還是有濃厚的咖啡味，口感微苦不會太酸。

冰奶茶 $25

奶味和茶味比例剛剛好，甜度不高、非常好喝，喝完還想再來一杯！

克莉廚房 | 餐後心得

整體而言，用餐環境乾淨舒適，出餐速度也快，美味度比其他連鎖早餐店還優，尤其推薦香酥雞排堡，實在便宜又好吃，下次二訪想試試其他品項！

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＊本篇為體驗文