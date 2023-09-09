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> 圖文創作 > 台南麵店推薦【天天意麵】滿足好料麵店吃這家！豪華豐盛乾麵│大碗戰斧叉燒意麵/魷魚干貝肉燥湯麵│自製酸辣醬好開胃

台南麵店推薦【天天意麵】滿足好料麵店吃這家！豪華豐盛乾麵│大碗戰斧叉燒意麵/魷魚干貝肉燥湯麵│自製酸辣醬好開胃

2023-09-09 19:34:53 艾薇到處走 人氣：98
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窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：170篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：天天意麵
phone06-2527-569
place台南市北區公園路948-9號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南麵店推薦-天天意麵.png

男友說要帶我們去吃一家好料，結果騎著騎著來到一家麵店？！

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口中的好料居然是乾麵，這是對好料有什麼誤解嗎😂男友說不要急，看餐點出來你就知道！

 

▼結果端出來居然是一碗大到不行的海鮮肉燥湯麵（大肉燥湯麵＋魷魚＋干貝）加上黃澄澄的溏心蛋，這不說還以為是在吃拉麵呢～

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▼麵量vs.我妹。份量超有感。

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▼魷魚也是鮮嫩，果然現煮的最Q彈！

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▼再來下一碗也是滿滿蛋白質的炙燒叉燒戰斧湯麵，完全顛覆我對傳統麵店的想像！

台南麵店推薦-天天意麵12.jpg

 

▼戰斧肉味很香，都是現點現煮直接大火炙燒，油脂和醬汁與大火起了化學反應～焦香焦香的十分誘人。

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▼叉燒的油脂香也很引發食慾！

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既然是麵店，當然也要品品他們的麵！

 

▼麵體是細麵，捲捲的入口很有口感，吃起來有淡淡的鹹味而且很棒的是，就算久放吸湯汁也不會軟爛，咬起來還是很Q彈，我覺得吃起來很順口，會不自覺吃完一口想再吸下一口😍

台南麵店推薦-天天意麵14.jpg

 

▼老闆說這個麵條是請麵廠特製的，口感根根分明彈性很好，應該全台南只有他這裡還在用這個配方。

台南麵店推薦-天天意麵3-2.jpg

 

看完澎湃的大湯麵，想簡單吃的也可以試試下面這兩碗麵！

 

▼紅油抄手意麵

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天天意麵的口味不重，大家可以加店家的特製醬汁，左邊是蒜頭醬油，可以沾水餃；右邊是酸辣醬，酸酸辣辣的，覺得和紅油抄手很對味。

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▼酸辣醬點綴在抄手上，有沒有很像畫了腮紅～超級可愛❤️

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▼抄手吃起來皮薄肉滿，小巧一顆吃起來也很優雅。

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▼榨菜肉絲麵

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▼重口味的可以加辣油，拌一拌又香又好吃，非常開胃！

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▼榨菜吃起來鹹甜脆口，量也給的滿多的，每一口麵都能吃到榨菜。

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▼福州丸湯

丸子圓滾滾滿大一顆的，裡面肉餡滿滿，不會很空虛，咬下去還會流出湯汁！

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▼滷菜

如果想吃豐盛一點，也可以搭配滷菜，他們家的滷味中藥味不重，滷汁吃起來甜甜的，很唰嘴！還能加點魷魚、干貝、戰斧、叉燒等等。

台南麵店推薦-天天意麵27.jpg

 

傳統乾麵店搖身一變，瞬間變成滿足好料麵店，想吃乾麵卻想要豪華豐盛感，天天意麵推薦給你～～

天天意麵

地址：台南市北區公園路948-9號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（售完為止）

公休：週日、每月第一個週六

電話：06 252 7569

台南麵店推薦-天天意麵11.jpg

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生活就像一條橡皮筋，要保持彈性、適時放鬆．享受美食、把握眼前，最重要的是呵護自己．
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