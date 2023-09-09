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永康熱炒美食推薦│香橙熱炒餐廳│招牌金沙蝦球│雪花嫩煎牛排│很久沒有吃飯皇帝大了！

2023-09-09 21:23:09 台南好多趣 人氣：100
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窩客好文

台南好多趣

發表篇數：9篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：香橙料理食坊
place台南市永康區中山南路6號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳.png

最近越來越覺得，在家吃不一定比較便宜！而且菜很不好買，剩菜也難處理。外食的機率越來越高。這家香橙料理食坊是最近發現口味符合我們少油少鹽的概念，菜色又很豐富！很值得推薦！

永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳0-1.JPG

 

店址位於開元路尾接中山南路6號上，路邊比較難停車，但是附近有公有停車場，如要開車先行確認一下！

永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳0-2.jpg

 

店內座位不多，喜歡吃的我們通常會先訂位，確保五臟廟不會餓著！

永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳1.jpg

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這次我們點：泰式涼拌海鮮185元，雪花嫩煎牛排260元，金沙蝦球220元，爆炒山豬肉185元，炒空心菜85元，味噌鮮魚湯165元 ，總花費 1100元/四人份。

這樣有魚有肉有手路菜，算是很開心的一餐，參考菜單，其實你也很容易百元左右就飽足一餐！

永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳3.jpg

 

泰式涼拌海鮮185元

夏天先來個涼拌，是真的很開胃，滿滿的花枝、蝦、蔬菜！加上老闆自調的泰式醬，馬上打開美食模式，期待這晚餐的序幕。

永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳4.jpg

永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳5.jpg

 

爆炒山豬肉185元

一樣滿滿一盤，豬肉比我買的還新鮮，畢竟老闆是做生意的，說實在我還不知道去哪買山豬肉呢？這道一上，馬上要白飯，晚餐模式整個開啟，相信我，白飯會扒好幾碗。

永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳6.jpg

 

金沙蝦球220元

這道菜其實是我們的最愛，每次都點，濃濃的鹹蛋黃香，坦白說真的收服全家大小，很推薦大家試試。

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雪花嫩煎牛排260元

這是新嘗試，畢竟單價高一點，果然不失所望，煎得真漂亮，口感很嫩，現在外面隨便買個生牛排都不只這個價了，何況還有大廚煎給你吃！

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永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳12.jpg

 

炒空心菜85元

炒青菜是很奇妙的一道菜，感覺是很基本的，但是你就是吃得出來哪家好吃哪家不行。香橙當然是秒殺見底，速速被家人一掃而空。

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味噌鮮魚湯165元

魚料豐富，大小適中，剛剛好我們一家每人一碗享用。味噌適中，不會鹹，這點很重要！

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永康熱炒美食推薦-香橙熱炒餐廳15.jpg

 

現在上菜市場，隨便買都一兩千，回到家還要分裝控制每餐的量，再加上蔥薑蒜，結論就是都買一樣的，都煮一樣的...

所以我們現在都是周間在香橙吃，週末自己煮，反而跟一般人倒過來，這樣平時下班來吃個飯，回家不用炒菜洗碗，很釋放！週末時間多，再去菜場買兩天份，慢慢享受煮飯時光，家裡附近有間好餐廳，真是有夠幸運的！

香橙料理食坊

地址：台南市永康區中山南路6號

電話：0915 976 190

時間：11:00-13:30、17:00-20:30(週二休息)


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