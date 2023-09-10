【台中西區】Aeris愛麗絲國際大飯店，柳川旁附早餐高質感旅店 | 高CP值台中住宿

前一陣子去台中玩選擇這間位在西區的「愛麗絲國際大飯店」，這是一間獨棟飯店，好處就是都是住客房間的空間也會平均分配，樓層高一點可以遠眺附近的景觀，在飯店旁邊就是有名的「柳川」，晚上吃完晚餐沿著柳川散步，迎面而來的些許涼風讓步調顯得格外愜意，加上附近都是住家不太會有喧囂聲，除了經過的汽機車外，聽到的都是潺潺流水聲。

住宿資訊

愛麗絲國際大飯店 名稱 : 愛麗絲國際大飯店 Aeris International Hotel

電話 : (04)2378-2645

地址 : 台中市西區柳川西路二段77號

粉絲專頁 : 愛麗絲國際大飯店Aeris International Hotel

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

從五權火車站步行不到20分鐘就可抵達，那時候就是慢慢走到飯店順便看沿途的環境以及店家有哪些

住宿環境

飯店的外觀十分壯觀，側邊大門口不是直角而是採用多邊形的設計，讓整體看起來多了幾分柔和感

大廳的設計晚上加上燈光滿漂亮的，特地晚餐回來才拍大廳的照片，門口有一隻迎賓熊

門口旁邊有一小區的玻璃窗，裡面有很多可愛小物展示出來

大門一進來右邊有一面蝴蝶花牆，非常適合拍照留紀念

大廳是長條型的設計，左邊是座位區，右前方就是櫃台，櫃台的空間不大但一樣可以寄放行李，會給一張寄件的牌子，回來後拿牌子領行李

往裡面走靠近電梯的地方有一區植物區，這是我滿喜歡的地方，因為可以讓大廳充滿生氣跟活力

電梯一共有四台，數量滿充足的，早上吃早餐等電梯也不會太久

客房的部分從3樓一路到14樓都是，房間數量算滿多的，可惜的是地下室除了洗衣區外都還是暫停開放

房間介紹

床的部分是加大雙人床，躺起來是中間偏軟一點，床單跟枕頭棉被都非常乾淨沒有任何的黃漬

床的兩側都有小夜燈，其中有一方想睡覺，另一邊就可以開小夜燈，這樣比較不會打擾到隔壁睡覺的人

床的正前方是電視，是有MOD機上盒可以觀看

在電視的左側是熱水壺跟茶包，一樣都有附上兩瓶礦泉水上面有愛麗絲大飯店的Logo

在桌子的右下方有一個小冰箱，裡面完全是淨空的狀態，沒有被塞滿付費飲料這點真的很加分

靠近陽台的地方有曬衣架，這個滿少看到的，一般都是只有衣櫃而已，這種就是衣服如果要晾乾就比較方便

窗簾拉開有一個小陽台，不過外面沒有椅子就是單純站著吹風跟遠眺風景

浴室介紹

浴室的部分是採用乾濕分離淋浴的空間，門一打開是馬桶，左邊就是淋浴的地方

除了蓮蓬頭外還有SPA的沖水設備，不管是洗頭還是全身淋浴都非常方便

直接從頭上沖水下來，閉著眼睛心中都會十分平靜，暫時遠離世俗的感覺~哈哈

這次去住的時候有提供兩種盥洗乳，一個洗髮沐浴乳是用二合一的款式，另一個是潤髮乳可以保養頭髮

洗手台的部分是獨立在外面，就在房間跟走道中間，這種就是最標準的乾濕分離，如果有人在廁所或是洗澡時，其他人一樣可以使用洗手台，不需要互相等待

洗手台左邊是洗手乳跟吹風機的插座

右邊是牙刷跟小毛巾，可以拿來擦手或是洗臉用

早餐介紹

早餐的時段是從7點開始，一共會分為三批，我們是選擇8點多的第二批，這樣吃飽還有一些時間休息再退房

餐廳是在二樓右側，左側是行政會議聽，如果是商務客戶有需要可以跟櫃台申請

早餐會給一張桌號牌，直接找到就可以入座享用早餐，離開時記得把牌子交回櫃台人員

通常中間時段是最多人的時候，因為可以睡飽一點，吃飽又還有時間休息跟整理行李

生菜區的部分在最外側，那天剛好大家生菜拿特別快，一直在等廚房補新的生菜上來

除了一般的沙拉醬外，還有葵花籽、南瓜籽、杏仁角等配料，這也是我第一次看到有這些可以選擇滿驚豔的

沙拉旁邊就是冷盤區，最左邊是「石榴蓮藕」，吃起來微微的甜味非常特別

熱食區的選擇滿多的，而且上菜的速度非常快，不會讓大家餓肚子等待

走過熱食區後就是湯跟稀飯，旁邊有五種常見的稀飯配菜可以搭配

雖然早餐都因為菜色太多沒有吃稀飯，但也會夾幾樣稀飯的配菜來吃

水果區選擇就比較少只有三樣，而且每次端上來馬上就被一掃而空

外圍一區是各式菜色，中間是吐司跟咖啡機

咖啡機的高度都直接調整到符合杯子的高度，不用單子咖啡會濺出來

其他飲料跟牛奶、豆漿是在座位區的另一側，單獨出來也比較方便，因為牛奶加麥片是很多小孩喜歡的早餐選擇，當天也是不少小朋友在排隊取用，不會跟熱食區的大人搶位子

早餐真的想每一道吃一遍，所以就每個都拿一點點結果還是用了三個盤子

熱食區蔬菜都十分新鮮，顏色也很漂亮，吃起來不會太油，旁邊的麥片現在都只有出來住飯店才有機會吃，有種回憶小時候的感覺，而且麥片的量快要比牛奶多

最後終於有搶到一點水果，鳳梨非常甜幾乎沒有酸味，百香果是又香又酸吃起來非常過癮

結語

整體來說從地點、價格到環境的體驗都非常好，從一開始櫃台人員的態度就非常舒服，因為一開始寄放行李後忘記拿東西反覆大概找櫃台2~3次，都會非常禮貌的幫忙處理，行李也會盡量幫忙整理好不會跟其他人的擠壓在一起。房間大小算是中規中矩但整理得非常乾淨，完全不會有異味就像新的一樣，衛浴的部分是大理石磁磚，也都有清潔到沒有任何的汙垢跟黴菌殘留。早餐的部分選擇多樣上菜速度也算可以不會因為用餐人數過多而發生沒有食物可以取用的問題。最大的優點就是在寧靜的柳川旁邊，晚上可以散步吹風，非常符合出來旅遊的愜意心境。