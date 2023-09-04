一個人也能輕鬆享用泰式火鍋！7種南洋湯底口味，還有豐富野菜吧、飲料與泰國明果冰淇淋吃到飽！來店出示文章打9折再送蝦餅！

台中泰式火鍋又有新選擇！今年5月底新開幕的「王泰泰 Wang Tai Tai 泰式火鍋」，不但主打個人泰式火鍋，還有7種特色南洋湯底可以選擇！主餐種類更有牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉、羊肉與海鮮超豐富，加上還有擁有超過20樣食材的自助式野菜吧、各式飲料，以及來自泰國的明果冰淇淋能夠無限吃到飽！重點是也有不辣的湯底，不管是否敢吃辣，即使一個人也能輕鬆享用泰式火鍋～

台中泰式火鍋｜王泰泰泰式火鍋地點與環境

王泰泰 Wang Tai Tai 泰式火鍋位在東山路與軍功路交叉口附近，有著黑色低調內斂的店面外觀，距離74號快速道路也相當近。

雖然附近路旁的車位不多，但附近有CITY PARKING全聯軍功站、CITY PARKING全聯北屯軍功站，星巴克軍功東山門市斜對面也有收費停車場，想要聚餐也不怕找不到車位。

走進店內可以發現時尚又帶有綠意的裝潢，櫃檯對面還有一整排的候位區，清新又有質感。

座位以兩人座與四人座為主，其中四人座多以類包廂的形式呈現，用餐氛圍舒適又不壓迫，燈光美氛氛佳，很適合情侶約會、家庭用餐或朋友聚會呢～

最讚的是還有超過20樣食材的自助式野菜吧，包含多種當季新鮮時蔬與火鍋料；有別於一般火鍋餐廳制式的菜盤，可以挑選想吃的食材，而且想吃多少就夾多少～

飲料的選擇也不少，像是基本的茶飲、奶茶、果汁與汽水也是無限暢飲，來自泰國的明果冰淇淋更是魚編的心頭好，甚至連經典的黃金榴槤口味都能吃得到喲！

台中泰式火鍋｜王泰泰泰式火鍋菜單

這裡提供王泰泰泰式火鍋的菜單給你們參考，用餐時間為90分鐘，內用酌收一成服務費；除了有7款南洋湯底，以及牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉、羊肉與海鮮類的主餐，肉品也可以單點，炸物系列也很適合多人分享。

台中泰式火鍋｜王泰泰泰式火鍋用餐心得

這天魚編和朋友點了CHOICE肩小排套餐與綜合海鮮套餐，另外又單點了一份西班牙伊比利豬，以及熟客必點的招牌泰泰蝦餅。

他們家送餐的速度還蠻快的，我們才剛從野菜吧夾完兩盤回來就上齊了；每人還會有一份醬料碟，左邊的是含有芝麻的甜辣醬，酸辣帶甜很百搭，右邊則是青檸酸辣醬，特別適合沾取海鮮，更能襯托出海鮮的鮮味。

招牌酸辣椰奶+$70元，店內人氣最高的湯底口味，裡頭有番茄、香茅與月桂葉等多種食材，同時又加入了溫潤清甜的椰奶，喝起來酸辣又不刺激，微辣順口、尾韻還能喝得到椰奶的甜味。

南洋叻沙+$40元，雖然在菜單上的標示，與前面的招牌酸辣椰奶差不多，不過魚編倒覺得這款湯底的辣度與刺激性會更強烈一些，檸檬汁、檸檬葉、香茅與濃郁的蝦醬等食材的風味交織在一起，特別夠味，而且酸度還是能夠調整的喲！

CHOICE肩小排選用的是牛隻的肩胛部位，肉質色澤新鮮，如果不想吃油花含量太多的部位，也是很不錯的選擇～

雖然油花含量相對來說不那麼多，但是肉質也很細緻，有著類似牛小排的軟嫩，卻又多了幾分紮實肉感，吃起來還蠻多汁的！

單點的西班牙伊比利豬，可以說是豬肉界的愛馬仕，本身沒有豬肉惱人的腥味，而且還是唯一不需煮至全熟的豬肉喲～

魚編建議7分熟的肉質最為鮮嫩Q彈、同時還伴隨著豐滿的油脂香氣，香甜嫩口的肉香層次，忍不住讓人一片接著一片。

海鮮控可以試試綜合海鮮套餐，一次可以爽嗑9種海鮮超過癮！包含了鱸魚、鯛魚、鮭魚、大白蝦、白蝦、鮮蚵、淡菜、軟絲與蛤蜊，新鮮度都很不錯。

一般火鍋餐廳比較少見的鱸魚，在這裡也能吃得到，伴隨著檸檬片的清香，肉質鮮甜又格外細緻；他們家的鮮蚵也讓魚編印象深刻，不但大顆飽滿，而且沒有腥味，滑嫩又帶有迷人奶香。

老饕必點的招牌泰泰蝦餅，與我們一般印象中的月亮蝦餅完全不同，而是圓滾滾的金錢蝦餅，隨盤還有附上專屬的泰式燒雞醬。

必須要說這應該是我們吃過最為紮實的蝦餅了！外表金黃的麵衣極其酥薄，裡面有著飽滿蝦漿、以及緊實彈牙的蝦仁，小朋友也會很愛！

附餐也有特色，喜歡泰式料理的朋友，應該都對泰式媽媽麵感到不陌生，吃起來久煮也不容易爛，特別Q彈入味！另一款泰式河粉是更有嚼勁的口感，整份吃完也蠻有飽足感的～

台中泰式火鍋｜王泰泰泰式火鍋優惠活動

王泰泰泰式火鍋不定期也會推出各式優惠活動，以下整理近期的優惠給你們參考，趕緊揪團來嚐鮮吧！

凡是消費滿$500元，即會贈送一張七選一兌換券，可以兌換牛肉、豬肉、鴨肉、鮮蝦、蛤蜊、鮮蚵或泰泰蝦餅(2顆)其中一項。(下次消費即可使用，需留意使用期限) 目前凡是於中午時段來店用餐，即會贈送每位一顆泰泰蝦餅。 若為當月壽星，來店用餐並出示證件，即可享有餐點9折優惠！ 若來店用餐，並出示本篇文章，即可享有餐點9折優惠，並贈送泰泰蝦餅！(本活動持續至2023/09/28止) 歡慶中秋雙十連假，於9/29-10/10期間來店用餐，四人同行一人免費！(需點4份套餐、且於FB或IG打卡，並以最低價格套餐折抵，服務費另計。本活動不與其他優惠並行，建議提前訂位）

王泰泰 Wang Tai Tai 泰式火鍋

營業時間：平日11:30–14:30、17:30–22:00、六日11:30–23:00

電話：04 3603 5829

地址：台中市北屯區東山路一段264號

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