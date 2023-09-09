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> 圖文創作 > 《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超狂野獸三明治/香料蜂蜜炸漢堡排吐司/高品質內用外送皆宜餐點-in-『豪秋吐司HowChou』- Ivenの窩食在分享

《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超狂野獸三明治/香料蜂蜜炸漢堡排吐司/高品質內用外送皆宜餐點-in-『豪秋吐司HowChou』- Ivenの窩食在分享

2023-09-09 22:26:35 Ivenの窩 人氣：3,566
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：474篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：豪秋吐司
phone03-4668-798
place桃園市中壢區大仁五街30號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

▲星期一中午到中原大學附近訪友，我們就近在附近『豪秋吐司HowChou』吃早午餐。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

▲從中原大學走出來，左轉大仁五街，走路不到二分鐘就可看到『豪秋吐司HowChou』了。

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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『豪秋吐司HowChou』位在中原大學熱鬧商圈，大仁五街的店面裡，鬧中取靜，可說是中原大學師生的廚房唄。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

『豪秋吐司HowChou』大門裡透出金黃色的燈光，溫馨的光芒，迎接過客。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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『豪秋吐司HowChou』入門右邊的櫃檯，整排的公仔狗狗乖巧迎賓。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

▲長方型格局的樸實室內，貨櫃屋等多元素的設計空間，這裡有個舒適的用餐環境。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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▲寬敞明亮，空氣清新，在這裡文青氣息濃厚的地方用餐，舒適自在。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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▲店裡佈置了很多年輕人喜歡的公仔，以及配上一些調侃的標語，讓人會心一笑。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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▲在輕音樂中，享受著熱騰騰，營養豐富的早午餐點，就是世上最幸福的事了。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

▲朋友說將近開學的日子，屆時店裡會滿滿的上班族與學生《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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▲乾淨的餐具醬料自助區，讓客人少了一成服務費，多了份自在。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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▲環保牛皮紙的「Menu」，店家採用現代流行的掃瞄線上點餐街口支付Line Pay悠遊卡皆可使用，在這裡消費也有積點優惠，小細節大用心。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

「Menu」炸漢堡吐司、漢堡肉吐司、熱狗堡、輕鬆點吐司...分類簡單明瞭，餐點很多，應有盡有，大多是銅板價，佛心的店家，用心照顧著附近的莘莘學子。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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「Menu」加購單點、飲品都俱全，單價以我在台北都會區生活圈來說，很是親民呢.，只是那野獸三明治」系列，引起了我的好奇心。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

▲我注意到櫃檯有店家自製二款茶品：金萱烏龍決醒紅茶

▲喝茶有益健康，店東嚴選金萱烏龍茶，是因為它的天然奶香味，而加了決明子的決醒紅茶，對於每天忙碌辛勞的上班族，以及忙於課業的莘莘學子，有助於養身，比起外面飲料店不OK成份的茶飲，店家因自己有小孩，愛屋及烏的用心，可說是小細節大用心，大推。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

「Menu」最後是用手寫有溫度的介紹著，店家販賣冷凍漢堡肉，詳細註明料理方法，外縣市也有提供冷凍宅配服務，超貼心的。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

▲「Menu」店東伉儷倆堅持食材品質，將心比心，每天早上為汲汲營營的上班族，以及莘莘學子，店東一早到傳統市集，購買台灣當地當天現宰新鮮豬肉，每天新鮮手工製作漢堡排，店家亦有與 Uber Eats合作，溫馨的高品質新鮮外送，只能說現代人真的太幸福了，熱騰騰的營養早餐，給您送到面前享用。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

「冬瓜檸檬」「冰淇淋雪藏紅茶」野獸三明治-讓嘴巴嚼一會兒」+「炸薯條」「香料蜂蜜炸漢堡排吐司」+「炸薯餅」「泡菜乳酪漢堡肉吐司」

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

「冬瓜檸檬」大杯$47、「冰淇淋雪藏紅茶」（大杯）$50，這麼大杯，價位上算是超親民的了。

「冬瓜檸檬」老闆特別選用台南善化的冬瓜茶，目視杯裡滿多的檸檬片，檸檬微酸香氣滿味蕾，甜度合宜，冰涼清爽好喝。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

「冰淇淋雪藏紅茶」濃厚香甜冰淇淋，奶泡融入香醇的決醒紅茶裡，滿口茶香，特別順口醇美清涼的口感，讓人超喜歡。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

「泡菜乳酪漢堡肉吐司」

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

「泡菜乳酪漢堡肉吐司」熱熱的吐司烤得酥香，微辣泡菜酸香，醬濃滑香甜伴襯，有厚度的漢堡肉排醬汁醃製入味，烤得香酥美味，漢堡肉吃起來Q彈實在，不會粉粉的，濃郁乳酪居間柔順，整個層次口感較濃厚，是重口味首選，吃起來很飽足，這餐點營養豐富，早上不想吃太多的人，建議點這份，再加杯茶飲，就很美了。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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「香料蜂蜜炸漢堡排吐司」+「炸薯餅」

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「香料蜂蜜炸漢堡排吐司」

▲沒想到漢堡排也可如此酥香，「香料蜂蜜炸漢堡排吐司」漢堡豬排乃店家在附近傳統市場購買的本土豬肉手工製作，炸的漢堡排，外皮酥香內Q實，很有特色， 微甜酸郁的蜂蜜醬汁，夾了洋蔥的塔塔醬包覆漢堡排，增添層次口感，鹹甜中的比例合宜美味，美味不違和，我很推薦它呢。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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「炸薯餅」

▲有時想吃炸物解饞時，一口店家冰涼的「冬瓜檸檬」，一口香酥的「炸薯餅」，清爽香脆滿味蕾，是件很享受的事。《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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野獸三明治-讓嘴巴嚼一會兒」+炸薯條」

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▲平常很少吃薯條，但店家的薯條」炸得很香酥，配上冰涼的茶飲，讓人一口接一口，吮指之樂無窮。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

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野獸三明治-讓嘴巴嚼一會兒」食材幾乎要滿溢出來了，用料滿豐富、個頭超大的漢堡，竹簽插起，方便用二隻手捧來吃。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

▲超大份的野獸三明治」，真的會讓嘴巴嚼一會兒，整顆厚煎蛋、大片培根、二份厚實的漢堡肉排、起司、醃製高麗菜絲...滿滿的食材豐盛，不同層次的讓人驚豔口感，老闆真的不怕人吃呀。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

▲大漢堡麵包，包覆著厚實的漢堡肉，是店家自製手工的漢堡肉，零添加安全又衛生，培根香酥多汁不硬柴，厚厚煎蛋及大量的新鮮醃製蔬菜鹹甜中的比例合宜美味，整份營養均衡整份美味可口，讓人很飽足，一天的開始能量精神都有了。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

《中原大學早午餐》煎漢堡排吐司  炸漢堡排吐司  野獸三明治

店家很用心，每天提供營養豐富的活力早午餐，整個餐點很營養均衡又豐富，清爽沒負擔，早餐是一天最重要的開始，店家推出的餐點，熱騰騰幸福的美味，把我們的早午餐全包了，料理美味就在這些魔鬼細節裡，尤其漢堡排特厚實，不怕人吃似的，超有誠意的。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

▲現代人健康意識抬頭，早餐很重要，尤其是早午餐的營養更是重要，開啟美好的一天，為自己完整的充電，位在中原大學商圈的『豪秋吐司HowChou』，料理價格平實，服務人員熱誠溫馨，現點現作的營養餐點，美味無法擋，讓人享受在大口吃早午餐的幸福氛圍裡，走過就不要錯過，推薦給來桃園中原大學商圈附近的饕客們。《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超《中壢美食》中原大學早午餐/現作新鮮美味的漢堡排吐司餐點/超

『豪秋吐司HowChou』
地       址：桃園市中壢區大仁五街30號1樓
電       話：(03) 466 - 8798
營業時間：8:00~15:00 (暑假週五公休，營業時間以店家粉絲團公告為準)
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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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