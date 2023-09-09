【台北】市政府站－明水然・樂 無菜單鐵板燒 主打澳洲龍蝦和A5和牛！約會慶生餐廳推薦～

今天來吃一間高人氣的無菜單料理－「明水然 ・ 樂」。一整份套餐有14道菜，主打的料理有澳洲龍蝦、A5和牛，價格是$1600（再加一成服務費=$1760），往下看看這天吃了哪些料理吧～

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一旁有等候的客人，所以就避開門口拍一下這個巨大燈籠。

入座前看到這面清水模牆壁，上面印著明水然 ・ 樂大大的LOGO，藍灰配色讓人看著很舒服。

入座後，會先送上茶水，今天的茶是荔枝烏龍茶，很喜歡喝茶時吸進口鼻的濃郁荔枝香氣，所以我一餐吃下來，不知不覺喝了好幾杯熱茶。除了熱茶以外，檯面上滿滿的食材，以及準備大展身手的師傅，都讓人十分期待接下來的料理

春雨海藻醋

我滿喜歡海藻的口感，酸度適中很開胃。（照片失焦金拍謝）

醃漬苦瓜/檸檬洋蔥醬油（可續）

一開始以為是海帶，吃了之後發現尾韻有著輕微的苦澀，於是在心中猜測可能是苦瓜，詢問之下驗證了自己的答案。「哇，這是我人生中第一次吃苦瓜呢！」，回家之後跟我媽分享，她也很驚訝我竟然吃了苦瓜，就知道我平常在家有著挑食大王的稱號了。（但我下次還是不會吃^_^）

明太子法國麵包蝦膏蛋捲

很喜歡這道！一口咬下，蛋香+麵包香+海味，三種味道在口中交織的感覺很過癮，濕潤度也恰到好處，不含主餐的話，我要給它第一名

廣島生蠔搭橙味醬汁

送上桌後，將生蠔送進口中，師傅會說醬汁可以喝，因為有些人會害怕生蠔的味道，而橙味醬汁可以平衡那個味道。不過我是覺得生蠔本身吃起來已經足夠新鮮了，但我的確喜歡嘴裡充斥著橙味醬汁再去咀嚼生蠔的感覺，兩者的滋味融合在一起真是一種享受。

胡麻豆腐

不是沒吃過豆腐，而是從沒吃過這種綿密口感的豆腐，好特別，每一口都有種豆腐泥的感覺，不過對於這樣的口感我是沒有特別的喜惡之分啦！吃完這道料理就是滿滿的清爽感。

北海道干貝

上方是紅甜椒醬、下方是菠菜醬，兩者的味道都算控制得宜，沒有太搶戲的味道，能凸顯出生食級干貝的鮮甜味。

澎湖小卷搭金沙醬

我本身是挺喜歡鹹蛋黃的，但沒想過原來鹹蛋黃跟小卷這麼搭，而且澎湖小卷口感Q彈就算了，每一口都吃得到大海的鮮甜滋味，比你女友的笑容還甜！（沒）

磯煮大根時令鮮魚

今天的時令魚是 嘉鱲魚，下方是整塊蘿蔔，上方則是日本生薑－茗荷、蘆筍。

沒印象有沒有吃過嘉鱲魚，但不論是魚肉或魚皮，都有著十分細緻的味道，搭配的醬汁是蓮藕醬，整道料理給我一種質樸素雅的感覺。

龍蝦搭配荷蘭醬

重頭戲上桌啦！這道料理選用的食材是澳洲龍蝦－水姑娘，龍蝦肉的口感超、彈、牙！味道更不用說，真的就是多汁又鮮甜，配上帶有濃郁奶香的荷蘭醬，味道融在一塊兒很和諧，除了讚還真不知道能說什麼

一份套餐就是半隻龍蝦，這可是我第一次吃到這麼大塊頭的龍蝦！師傅看我小口小口吃，就叫我要大口吃才會好吃，於是乖乖聽師傅的話，開始大口品嚐的我，發現這一整塊能讓我吃個四、五大口，你說是不是很過癮

洛神花冰沙

因為接下來要吃肉，所以上冰沙讓大家平衡一下嘴巴的味道，洛神花的味道就是淡淡的而已。

真心覺得這位師傅能增添客人的回頭率，他都會認真地跟我們介紹食材，即使我的座位在最外側，他也不忘跟我互動，感謝李師傅為我們做的料理！這張照片是李師傅把和牛舉起來跟我們介紹，說著油花分布有多美，請大家手機先吃

和牛牛肉捲

套餐的主餐肉品有三種選擇，我選擇了和牛牛肉捲，它有兩種口味，一是搭配柚子胡椒、二是包著芒果。師傅建議A5和牛煎五分熟，牛肉表面油光閃閃，入口即化，不太需要咀嚼，多汁且不油膩，最讓我驚豔的是...沒想到芒果跟牛肉可以這麼絕配！我從那天起就愛上牛肉捲芒果！(讓我決定下次也要在家煎牛肉把芒果包起來吃 )

龍蝦味噌湯

用龍蝦頭熬煮的味噌湯，每一口都喝得到龍蝦的鮮甜滋味，帶著濃濃海鮮味的熱湯下肚，讓人幸福感滿滿的，而且湯裡頭也確實有不少龍蝦肉！

南蠻鮭魚煮

這道料理是打卡招待，是一道日本傳統的冷盤料理，所以調味比較重，送上桌時，服務人員會建議搭配著湯或飯食用。因為是套餐尾聲了，也已經有些飽足感，突然吃些重口味的料理，有點不合我的胃口。

鮭魚鬆炒飯

每一口都吃得到粒粒分明的米飯香，但我在這道就已經快陣亡，飽到不行。

肉桂蘋果冰淇淋

壓軸當然是甜點收尾囉！但這道甜點我覺得小可惜，肉桂味不夠突出，底下的酥皮也因為煎得有點焦而出現苦味。聽師傅說這個冰淇淋有加白蘭地，但我吃不出酒味，不曉得是不是在鐵板上跟著火焰一起揮發掉了，不過這一整份套餐吃下來，依舊是一份特別又有趣的經驗

跟大家分享火焰冰淇淋，雖然只有一瞬間，果然快樂都是短暫的

の食記結語

這是我第一次品嚐高級鐵板燒料理，所以抱著滿滿的好奇心來感受，感覺每一道料理都在水準之上，不過有幾道料理若能再添加一些巧思，或許會讓人留下更深刻美好的印象！順帶分享一個無關料理的題外話～因為我是使用電子券兌換套餐，所以用餐過程中，服務人員有來請我出示電子券，當我打開手機畫面給她看的時候，服務人員直接對我說：「我們不能使用截圖出示電子券喔！」，聽到她說的，我馬上跳到上一頁並跟她說這不是截圖，之後她也確認這是網頁版的畫面，就掃了我的QR碼，我們的對話就結束了。坦白講，我覺得有一種莫名被誤會的感覺，也認為她應該先向顧客確認這個畫面是不是截圖，而不是馬上認定對方就是使用截圖畫面。如果今天是平價料理，我大概無所謂，但 明水然 ・ 樂 似乎被定位在高級餐廳，那我就會覺得在細節上得更加細心講究會更適宜～不過這也只是我個人建議而已，不影響我愉快的用餐體驗：）

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

明水然・樂

地址： 台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

電話: (02) 2756-6267

營業時間：11:30~15:00、17:30~22:00





以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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