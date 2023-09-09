有己咖啡｜給咖啡撐把小萌傘。舊是這麼美好⛱️｜台中咖啡廳｜北區下午茶甜點 - 小米食
2023-09-09 23:42:00 小米食 人氣：243
窩客好文
發表篇數：184篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台中市 > 北區
有己咖啡｜給咖啡撐傘。舊是這麼美好⛱️
Contents
有己咖啡｜店內環境
踏入有己咖啡，空間埋藏著充滿歲月痕跡的老件與舊材，每個角落都像在尋寶一樣精彩，
搭上一杯撐著萌趣小紙傘的美式咖啡，這一刻，彷彿時光在倒流，而米在其中漫遊，在這裡渡過了一段舊是這麼美好的午後☕️
沿著梯間直上二樓，繼續尋找著被遺忘的舊時光，
迷人的古物結合選品，是處超精彩的選品空間。
默坐在這處漫著溫度情的閱覽席，讓珍視的光陰日子無限期保鮮於此；
當風扇的扇葉轉動時，那陣輕風不只吹轉了書頁，也吹走了米一身的煩憂，台中真是塊品咖啡寶地。
有己咖啡｜菜單MENU
🔍 MENU：點我
(取自 有己咖啡 官方)
有己咖啡｜餐點介紹
✿ 清冰美式咖啡｜＄140
給咖啡撐把萌趣小傘，舊是這麼美好，
感受醇香咖啡與香蕉水獨特的滋味於嘴裡跳恰恰，喝的是古味冰爽與沁涼入心。
✿ 日常拿鐵咖啡｜＄120
米的日常精神救贖，莫屬拿鐵~
奶香柔滑與醇郁咖啡甜美交融合一，喝完這杯冰心拿鐵，今日元氣已充電飽飽。
✿ 冰淇淋焦糖烤布丁｜＄90
嬌柔綿嫩嫩嫩的布丁，襯著濃滑冰淇淋一起吃，邊吃邊頻頻點頭好吃。
✿ 外酥內軟葡式蛋塔｜＄60
一口咬下，塔如其名，真心放感情的外酥內軟，
乳酪的綿鹹為蛋塔畫上了幾分重點，樸實耐吃也喜歡。
有己咖啡｜店家資訊
📮 台中市北區大義街119號
🕙 平日｜10:30-21:00
🕙 週日｜12:00-18:00
🔍 ＦＢ：點我
🔍 ＩＧ：點我
⧐ 週一二公休
有己咖啡｜店家地圖
留言
▼小米食 x 旅 x 喜相▼ ▫️TAIWAN ｜ TAICHUNG ｜ FOODIE ▫️生活 ｜ 旅行 ｜ 美食 | 美妝 ▫️小相機。大滿足 SonyA7C ▫️合作/邀約歡迎私訊 ▼ 小米食 x 旅 x 喜相 ▼ linktr.ee/shiny.susu
文章目錄
作者的其它文章
同類據點