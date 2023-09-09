有己咖啡｜給咖啡撐把小萌傘。舊是這麼美好⛱️｜台中咖啡廳｜北區下午茶甜點 - 小米食

有己咖啡｜給咖啡撐傘。舊是這麼美好⛱️

有己咖啡｜店內環境

踏入有己咖啡，空間埋藏著充滿歲月痕跡的老件與舊材，每個角落都像在尋寶一樣精彩，

搭上一杯撐著萌趣小紙傘的美式咖啡，這一刻，彷彿時光在倒流，而米在其中漫遊，在這裡渡過了一段舊是這麼美好的午後☕️

沿著梯間直上二樓，繼續尋找著被遺忘的舊時光，

迷人的古物結合選品，是處超精彩的選品空間。

默坐在這處漫著溫度情的閱覽席，讓珍視的光陰日子無限期保鮮於此；

當風扇的扇葉轉動時，那陣輕風不只吹轉了書頁，也吹走了米一身的煩憂，台中真是塊品咖啡寶地。

有己咖啡｜菜單MENU

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(取自 有己咖啡 官方)

有己咖啡｜餐點介紹

✿ 清冰美式咖啡｜＄140

給咖啡撐把萌趣小傘，舊是這麼美好，

感受醇香咖啡與香蕉水獨特的滋味於嘴裡跳恰恰，喝的是古味冰爽與沁涼入心。

✿ 日常拿鐵咖啡｜＄120

米的日常精神救贖，莫屬拿鐵~

奶香柔滑與醇郁咖啡甜美交融合一，喝完這杯冰心拿鐵，今日元氣已充電飽飽。

✿ 冰淇淋焦糖烤布丁｜＄90

嬌柔綿嫩嫩嫩的布丁，襯著濃滑冰淇淋一起吃，邊吃邊頻頻點頭好吃。

✿ 外酥內軟葡式蛋塔｜＄60

一口咬下，塔如其名，真心放感情的外酥內軟，

乳酪的綿鹹為蛋塔畫上了幾分重點，樸實耐吃也喜歡。

有己咖啡｜店家資訊

📮 台中市北區大義街119號

🕙 平日｜10:30-21:00

🕙 週日｜12:00-18:00

🔍 ＦＢ：點我

🔍 ＩＧ：點我

⧐ 週一二公休

有己咖啡｜店家地圖