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新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長坐鎮！貓咪咖啡廳【板橋義大利麵】板橋美食推薦【捷運藍線美食】有菜單

2023-09-10 06:01:40 Phyllis 17 人氣：102
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Phyllis 17

發表篇數：269篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：義饗世界
place新北市板橋區文化路一段270巷3弄40號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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板橋真的很多巷弄美食，位於捷運板南線的新埔站2號口走過五分鐘，有一家超可愛又好吃的義大利麵店，還有喵喵店長坐鎮喔！

如果車停板橋花市，走路也是五分鐘喔！騎車的話更好啦，店門口就有專用停車區！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

義饗世界義大利麵

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄40號

電話：0908 258 287

時間：週一至過日 11:30-21:00

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

一進門先和店長打招呼~~BOBO今天懶懶的喲！但還是很帥氣對吧？！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

義饗世界的氣氛很粉嫩，吧台位也很舒服還可以充電！

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店內還有很多可愛的細節！往上抓跳的喵喵，超萌的窗貼，連廁所的指示牌也都有喵喵的身影！

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還有擬人的超大喵喵圖可以打卡拍照！

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這麼粉嫩卡哇伊餐廳，菜單也很有料耶，有各式不同口味的義大利麵！

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有加套餐的餐前小點，和多款飲品可以選擇，還有不能錯過的美味炸物！

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跟大家分享一下義饗世界義大利麵的餐點！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

沙拉 NT $60

升級套餐 NT $50

蒜味清炒海鮮義大利麵 NT $255

濃郁青醬海鮮義大利麵 NT $275+焗烤 NT $35

摩天輪炸物 NT $290

柚子氣泡水 NT $65

蜂密柚子茶 NT $70

脆皮麻糬鬆餅 NT $80

草莓冰淇淋NT $35

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

沙拉 NT $60

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

色彩繽紛的沙拉，除了提供新鮮的蔬菜及蕃茄，竟給了好幾條的蟹肉條，加上醬汁，真的是讓人覺得超清爽又好滿足！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

升級套餐 NT $50

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

50元套餐升級，可以有一杯濃郁的玉米濃湯及麵包～義饗世界用超可愛的盤具盛裝，粉紅爪爪太萌了！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

蒜味清炒海鮮義大利麵 NT $255

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

二尾草蝦，無數的蛤蜊及花枝，給料好大方！加入蒜味清炒，麵條有著淡淡的蒜香，也吃得出海鮮的鮮甜，讓人不顧形象張嘴品嚐美味！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

濃郁青醬海鮮義大利麵 NT $275+焗烤 NT $35

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

佈滿厚厚Q彈的起士焗烤，讓人胃口大開！起司控不能錯過呀！吃著彈牙的起士帶股濃濃的青醬香，一樣的豐富海鮮，吃起來滋味棒極了！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

摩天輪炸物 NT $290

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

小孩才做選擇～薯條、雞柳條、雞肉多納之、雞米花及起司薯球，我通通要！酥脆的炸物，每一款都好好吃！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

柚子氣泡水 NT $65

蜂密柚子茶 NT $70

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

義饗世界的飲料都好好喝呀！特別是蜂密柚子茶，口感清甜解膩，會一直想續杯。炎炎熱日，來上一杯太爽快了！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

脆皮麻糬鬆餅 NT $80

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

麻糬鬆餅內餡有嚼勁不乾好下嚥，附上香草冰淇淋及巧克力醬，一種鬆餅吃出多種風味！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

草莓冰淇淋NT $35

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

來一客濃香的草莓冰淇淋，真的好幸福呀！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

很喜歡義饗世界的這段話，覺得蠻療癒的，每個人在這世上都是獨特的，義饗世界懂我的特別！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

現在到義饗世界消費就打9折喔，板橋美食吃起來！

新北餐廳【食記】板橋巷弄美食-義饗世界義大利麵，有超萌貓店長

義饗世界義大利麵

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄40號

電話：0908 258 287

時間：週一至過日 11:30-21:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100092639262017

IG：https://www.instagram.com/yixiang_catt/

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