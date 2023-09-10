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[台北大安區]人氣連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wildbbq東區臺北城～外帶外燴皆可 東區烤肉

2023-09-10 10:30:24 奶昔樂園 人氣：102
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窩客好文

奶昔樂園

發表篇數：117篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：路邊烤肉 東區店
phone02-2741-8001
place台北市大安區敦化南路一段190巷32號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

某天在東區逛街時，發現一家超人氣的烤肉店，價格也不貴，一查發現原來全省有這麼多間！台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、宜蘭甚至到綠島都有分店，當天因為臨時前往沒有訂位，趁下一組客人還沒來之前短暫吃了40分鐘，覺得實在太美味了，隔一週馬上訂位，和好姊妹一起好好享用路邊烤肉的滋味。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

創立於2011年的路邊烤肉，創始店位在宜蘭羅東，每一間分店的風格都有所不同，服務項目也非常多元，除了串燒店鋪外還有辦桌、野炊、生鮮宅配，使用本土食材，將戶外精神融入料理當中。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

先在外面櫥窗夾好自己想吃的串烤，其他想喝的想吃的一起到櫃台結帳，就可以入座等候，現烤需要15-20分，人多時需要更久，請大家耐心等候。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

每次遇到這種玻璃櫥窗，真的有種什麼都想吃的衝動，排列整齊的食材們看起來都非常可口。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

經典的蔥肉捲一定要試試，還有其它各種肉捲都很推薦，選擇障礙的朋友不妨全部各一吧！

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

雞肉、豬肉、牛肉、羊肉串，每一串看起來都很美味，想吃的建議一次夾足，不然加點又要等更久了。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi用餐90分鐘，外帶9折

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

超喜歡這張海報，來杯沙瓦吧～

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

吧檯也是擠滿了人，兩位通常會安排在吧檯，因為店內生意真的非常好，沒有訂位根本不會有位置。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

～菜單僅供參考，請依現場提供為主～

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

店面不大座位不多，記得預約喔～不然只能外帶了。（外帶九折）

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

↑↓ 多人小隔間，一長桌一圓桌。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

吃烤肉就是要來一杯啊！梅子沙瓦＄100（左）紫蘇梅酒＄160（右）

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

期待已久的串烤終於來了， 木盤的簡樸質感和串烤的美味交相輝映，讓整體風格更顯高級與獨特。

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甜不辣烤得蓬鬆軟Q、櫛瓜水份很多、牛肋條有嚼勁、孜然羊肉嫩無腥味，真的是串串都美味。

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

最期待的肉捲系列，果然非常多汁美味，蔬菜水果和肉片一起包著吃，清爽不膩口。

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路邊烤肉烤功沒話說，調味也適宜不會太鹹，吃的到食物的原味真的很難得！可見對自家食材的信心，特別推薦蔬菜和水果系列，比較少見的蘋果肉捲，烤過後的蘋果甜中帶酸，搭配醬料鹹甜的口味非常有層次，多汁美味～下次想去別家分店試試[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi
[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi
路邊烤肉wildbbq 東區｜臺北城   】線上訂位[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

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地址︰  台北市大安區敦化南路一段190巷32號

電話︰ 0905-926-361

營業時間︰  17︰00-00︰00

交通︰捷運忠孝復興OR忠孝敦化，「東區地下街11號出口」步行約1分鐘

[台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi希望大家喜歡今天的分享喔 [台北大安區]美味連鎖串烤店，食材新鮮烤功一流-路邊烤肉wi

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