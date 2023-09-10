就是愛海鮮｜彰化超強百坪海鮮肉品水產店，挑戰中秋節烤肉CP值最高的組合! - 肉依小姐吃什麼

懶人們中秋節烤肉也不用花大錢，位在彰化花壇的【就是愛海鮮】，擁有10年水產及肉品經驗，是彰化最強的海鮮肉品水產店，在佔地百坪的超豪華實體門市，可以買到泰國蝦、布袋鮮蚵、肉串、串燒，以及龍蝦和帝王蟹等頂級食材，還可以客製化菜單相當方便，鄰近彰化市、員林市和台中市區，也有提供宅配服務在家就能吃!

環境分享

▼【就是愛海鮮】位在彰化縣花壇鄉東外環路一段，鄰近彰化市(10分鐘車程)、員林市(10分鐘車程)和台中市區(15-20分鐘車程)，看到超大棟的建築物就是了，同時有提供免費的停車場可停放。

▼【就是愛海鮮】店內販售的品項多元豐富，有多達6-700種冷凍冷藏商品，環境乾淨且明亮，價格也都有清楚標示出來，有提供購物車可以讓大家任意挑選，無論是公司行號烤肉或是露營烤肉都能在這裡買齊!

▼【就是愛海鮮】海鮮貝類、蝦蟹類、魚類等食材一應俱全。

▼【就是愛海鮮】適合中秋節的肉類品項及串燒，在這裡通通可以買到。

▼【就是愛海鮮】的泰國蝦和東石鮮蚵，都是當天現採捕撈，從產地新鮮直送來的!

▼烤肉火鍋的周邊食材及工具，烤爐、木炭、炭晶、日本空運卡斯爐、日本烤肉爐，多款風味的調味料等商品也有。

▼服務人員會貼心介紹各種食材及料理方式，並且協助以保麗龍盒仔細打包食材，確保品質的新鮮及衛生，同時會附上解凍說明書，可以了解各食材如何正確解凍，相當貼心及專業!

如何購買

【就是愛海鮮】提供線上和實體門市購買的服務，主打將近700種的冷凍冷藏食品，包含各式各樣的豪華海陸食材，以及甜點馬卡龍和冰淇淋等，還有火鍋和烤肉的周邊商品，商品並且平行整合露營、烤肉、火鍋周邊食材(烤爐、木炭、炭晶、日本空運卡斯爐、日本烤肉爐等商品。

官網線上購買：www.94iseafood.tw

餐點介紹

超值烤肉串燒組💰1780元

▼CP值很高的超值烤肉串燒組，共包含多達49串牛豬雞肉串，霸氣份量適合4~6人，平均每串不到35元銅板價就能享用!

▼工廠自營生產的烤肉串，食材全部都已經幫我們串好，以真空袋包裝衛生又方便，要吃之前放置冷藏退冰，就可以直接開烤！

▼購買中秋套組還有贈送玫瑰鹽，不用再額外購買調味料好方便！

嚴選培根三星蔥*4串1包

▼超大捲的培根三星蔥串，培根烤後恰到好處的油脂，交織三星蔥的特有嗆香風味，讓人不知不覺一口口停不下來!

台灣CAS鮮嫩雞中節翅*5串 2包

▼以獨門醬料醃製的雞中節翅，在烤的時候就聞到香氣，外皮有著微酥脆的口感，裏頭則是柔軟的肉質，大口啃著吃好香好過癮。

台灣CAS雪花豬肉串*5串1包

▼擁有豐腴油脂的雪花豬肉串，濃郁的肉香在嘴裡蔓延，趁熱吃肉汁還會滴下來!

台灣CAS無骨雞腿串*5串1包

▼榮登全家最愛的無骨雞腿串，經過碳烤之後軟嫩又多汁，口感相當好咬好咀嚼!

美國安格斯特選骰子牛*5串1包

▼香噴噴的美國安格斯特選骰子牛，精選美國嫩肩原塊肉，入口帶來軟且脆彈的口感、同時充滿肉汁的迷人滋味。

台灣CAS雞軟骨*5串1包

▼切成一口大小的雞軟骨，以獨家醬汁秘方醃製，烤好後脆脆的，軟骨口感嚼勁又涮嘴!

台灣CAS雞心串*5串1包

▼雞心串選用新鮮的溫體雞心，加上特殊技術處理，吃起來沒有內臟會有的腥味；搭配醬汁醃製調味很不錯~

台灣CAS鮮嫩青蔥雞肉串*5串1包

▼鮮嫩青蔥雞肉串使用臺灣CAS國產雞肉，搭配青蔥打造出豐富口感，軟嫩好咬，每一口都香氣四溢好誘人～

台灣CAS鮮嫩豬肉串*5串1包

▼鮮嫩豬肉串嚴選臺灣CAS豬肉搭配青蔥段，肉吃起來緊實不乾柴，帶有明顯的肉香，不用沾醬就很好吃!

用餐心得

烤肉不用再準備一堆東西，在【就是愛海鮮】就能一次買齊，無論是頂級的美國和牛或是龍蝦，還是銅板價的肉串和海鮮等，食材的品質和新鮮度都很夠，很喜歡它們家的肉串調味，不會過鹹吃起來剛剛好，不用花大錢就能買好買滿，在這個中秋節輕鬆開烤大嗑美食!

店家資訊

就是愛海鮮

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官網：www.94iseafood.tw

📞Line 下單：@rpj6361g（要➕@）

地址：彰化縣花壇鄉東外環路一段398號

電話：04-788-0838

營業時間：09:00-20:30(週一~週日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/