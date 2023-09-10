台北美食｜免出國！在東區大口吃韓國超人氣早餐～「Isaac」!

座落於黃金鬧區忠孝復興、忠孝敦化百貨商區附近，鄰近區域的小吃、餐館也為數不少，卻有一間白色為底，紅色logo的韓式早餐店在這裡深耕！

或許提到裝潢色系就有朋友知道胖達今天在哪用餐啦！這間就是在韓國知名的超人氣早餐「Isaac 愛時刻韓國奶油吐司專賣店」！

Isaac

忠孝復興店

從紅遍韓國，而來台灣展店的Isaac，當地以平價、特製美乃滋、超軟吐司聞名。幾經年後，在台灣也漸漸的有了不少盛名拉！今天胖達來到的是大安區的忠孝復興店；位於巷子裡的轉角，但非常顯眼好尋找喔！

Isaac

忠孝復興店

環境介紹

整體環境的空間不算大，空間明亮，窗邊還有陽光會灑進店家裡，裏頭大約有四個兩人的座位區；如果多人用餐會蠻建議可以選用外帶或著點熊貓讓外送員服務送到家喔！

*牆壁上還附有店家的選用食材喔！

Isaac

忠孝復興店

菜單

除了有人氣搭配的MVP套餐之外，還有非常受歡迎的布丁吐司、小點心、咖啡、飲品等。今天胖達點的MVP 3號餐「京畿道雞腿排」。

*MVP套餐含有 中杯冰紅茶、薯塊與雞塊x3

Isaac

忠孝復興店

京畿道雞腿排

老闆送上來之時，就已聞到那煎至焦香、奶香的味道撲鼻而來。盤子上盛擺著：京畿道雞腿排，使用兩片吐司夾著其中還有超厚的高麗菜絲、芝士片、蛋皮、醃黃瓜！

煎吐司

應該有使用奶油下去一起煎製，完成的吐司表皮除了焦香還有一股奶香味，且吐司有吸收奶油可以讓面除上色帶一層酥脆感外，還可保有內裡柔軟不乾口，酥中帶軟綿的口感喔！

高麗菜絲

整體上看超壯觀的高麗菜絲山！除水分多多外，也有不錯的脆口感。

雞腿排

外皮煎的很酥脆，肉質卻相當柔軟，不死柴。上方有芝士片與塗抹的醬燒鹹甜風味入口相容，讓雞腿排的味道從更加厚實。

煎蛋

表皮些微上色，略有焦感，入口蛋香味四溢、蛋皮滑嫩。

醃黃瓜

醃製的十分入味，酸度很夠，且十分脆口，配上容易膩的醬燒醬有很大的解膩作用。

雞塊

炸至金黃，入口帶一點卡滋感，肉質紮實，裡面也有一些肉汁，讓胖達吃完三個之下 也不會有乾口的問題～

薯餅

外皮炸的非常酥脆，不停的啪滋啪滋聲在嘴裡襲來，馬鈴薯切小絲或塊在其中，入口柔軟，味道略鹹一點點。

Isaac

忠孝復興店

相關資訊

Isaac目前北中南都各有分店喔！如果沒空飛韓國，我們也可以就近就吃到啦！

雖然胖達沒吃過韓國版本的Isaac，不過整體的體驗也有中上水準喔！值得嚐鮮或著跟朋友小聚一下都沒問題～

這邊胖達提供懶人包給各位朋友追起來！

店名： Isaac愛時刻韓國奶油吐司專賣

地址：台北市大安區大安路一段51巷23號1樓

電話：02-2771-1664

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