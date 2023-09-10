鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒小酌推薦~鄰近大立百貨中央公園的高雄深夜食堂鷺足大眾酒場

深夜巷弄裡的日系關東煮

高雄日式居酒屋-鷺足大眾酒場

除了熱騰騰現煮關東煮與丼飯

另有多樣日式小菜可供選擇

上班族下班後想揪團聚餐

想深夜小酌紓解上班壓力

就來鷺足大眾酒場天婦羅關東煮專門店

鷺足大眾酒場

鷺足大眾酒場地點位於高雄大立百貨

和高雄中央公園附近的小巷弄內

在夜深人靜的小巷弄裡抬起頭看

就能看見白色超大布幕的日系擺設

明亮的燈光絕對會吸引你想進去一看究竟!

店內的一樓有吧檯式座位

喜歡跟老闆有互動的可以坐在一樓

如果想要有私人空間聊天小酌

可以選擇坐在二樓座位

店內二樓環境佈滿日系的壁貼

有種讓人瞬間來到日本的感覺!

關東煮

鷺足大眾酒場是居酒屋同時也是關東煮專賣

來這裡可以挑選一些自己喜歡的關東煮小料

配上熱騰騰的甘鮮甜順口的雞白湯

尤其在冬日享用的時候更能去除身心的寒冷



配料部分最讓人印象深刻的是綁起來的關東煮福袋

一開始以為裡面是包豬肉

但其實是包麻糬~吃起來很有日式烤醬團子的口感❤️

-之前的關東煮是套餐形式，曾經有過漏放的情形發生

-現在採用單點消費，大家可以依照自己喜歡的組合挑選關東煮囉

溫泉蛋丼X炸蝦天婦羅

⭐⭐⭐主食每周更新⭐⭐⭐

在粒粒分明的白飯上打上一顆半熟的溫泉蛋

溫泉蛋上還有鋪上些許的海苔絲

劃開溫泉蛋後與白飯攪拌再一起

讓整碗飯吃起來多了一層蛋黃的滑順感



天婦羅的部分包含炸蝦、茄子、秋葵

建議可以沾一旁小碟子內的天婦羅沾醬

酥脆外皮內肉軟嫩~醬汁則是增添甜味

算是相當道地的日式料理吃法

豚肉炒野菜

剛上菜時能夠看到柴魚片隨著高溫而飄動

滿滿的柴魚片底下到底是藏著什麼料理呢?

看起來很像是章魚燒!?但其實是豬肉和野菜共炒



豬肉的鹹甜配上野菜的清爽

再搭配上方柴魚片的乾柴絲口

是道吃起來相當有層次的日系小菜

柑橘醋漢堡排

柑橘醋漢堡排吃起來肉料相當扎實

醬料部分主要是使用日式柑橘醋

底下會有蘿蔔泥和柑橘醋的醬拌混合

整體口味酸中帶甜~蘿蔔泥增添清爽

菜單

營業資訊

📍 高雄市前金區新田路239巷12號

⏰ 17:30–01:00

🚷 週三四公休

☎️ 0901365813