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> 圖文創作 > 鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒小酌推薦~鄰近大立百貨中央公園的高雄深夜食堂鷺足大眾酒場

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒小酌推薦~鄰近大立百貨中央公園的高雄深夜食堂鷺足大眾酒場

2023-09-10 12:27:24 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：93
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：217篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鷺足大眾酒場
phone09-0136-5813
place高雄市前金區新田路239巷12號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

深夜巷弄裡的日系關東煮
高雄日式居酒屋-鷺足大眾酒場
除了熱騰騰現煮關東煮與丼飯
另有多樣日式小菜可供選擇
上班族下班後想揪團聚餐
想深夜小酌紓解上班壓力
就來鷺足大眾酒場天婦羅關東煮專門店

鷺足大眾酒場

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場地點位於高雄大立百貨
和高雄中央公園附近的小巷弄內
在夜深人靜的小巷弄裡抬起頭看
就能看見白色超大布幕的日系擺設
明亮的燈光絕對會吸引你想進去一看究竟!

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

店內的一樓有吧檯式座位
喜歡跟老闆有互動的可以坐在一樓
如果想要有私人空間聊天小酌
可以選擇坐在二樓座位
店內二樓環境佈滿日系的壁貼
有種讓人瞬間來到日本的感覺!

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

關東煮

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場是居酒屋同時也是關東煮專賣
來這裡可以挑選一些自己喜歡的關東煮小料
配上熱騰騰的甘鮮甜順口的雞白湯
尤其在冬日享用的時候更能去除身心的寒冷

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒
配料部分最讓人印象深刻的是綁起來的關東煮福袋
一開始以為裡面是包豬肉
但其實是包麻糬~吃起來很有日式烤醬團子的口感❤️
-之前的關東煮是套餐形式，曾經有過漏放的情形發生
-現在採用單點消費，大家可以依照自己喜歡的組合挑選關東煮囉

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

溫泉蛋丼X炸蝦天婦羅

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

⭐⭐⭐主食每周更新⭐⭐⭐
在粒粒分明的白飯上打上一顆半熟的溫泉蛋
溫泉蛋上還有鋪上些許的海苔絲
劃開溫泉蛋後與白飯攪拌再一起
讓整碗飯吃起來多了一層蛋黃的滑順感

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒
天婦羅的部分包含炸蝦、茄子、秋葵
建議可以沾一旁小碟子內的天婦羅沾醬
酥脆外皮內肉軟嫩~醬汁則是增添甜味
算是相當道地的日式料理吃法

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

豚肉炒野菜

剛上菜時能夠看到柴魚片隨著高溫而飄動
滿滿的柴魚片底下到底是藏著什麼料理呢?
看起來很像是章魚燒!?但其實是豬肉和野菜共炒

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒
豬肉的鹹甜配上野菜的清爽
再搭配上方柴魚片的乾柴絲口
是道吃起來相當有層次的日系小菜

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

柑橘醋漢堡排

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

柑橘醋漢堡排吃起來肉料相當扎實
醬料部分主要是使用日式柑橘醋
底下會有蘿蔔泥和柑橘醋的醬拌混合
整體口味酸中帶甜~蘿蔔泥增添清爽

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

菜單

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

鷺足大眾酒場-關東煮日式料理高雄居酒屋~高雄宵夜朋友聚餐喝酒

營業資訊

📍 高雄市前金區新田路239巷12號
⏰ 17:30–01:00
🚷 週三四公休
☎️ 0901365813

#前金區
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