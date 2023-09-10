【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層次豐富，口感分分秒秒都是驚喜感

先生Sensei千層蛋糕-黎明店 區域 台中市南屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

環境很日式簡單風格

菜單：

每天的口味不同，還是要以現場為主。整體 電子菜單請按我

照顧了鹹食的客戶也有鹹派的選項

菜色：

今天選了兩個蛋糕，門市每天都有五到六種口味隨機。季節關係今天有提供芒果限定當然要來一份啦

左邊的焦糖布丁是店員推薦，右邊的芒果限定口味~芒果椰奶$200，

焦糖布丁$180，黑糖拿鐵$100整體是紙杯，從蓋子到杯套都可以回收。飲料中規中矩。

焦糖布丁中間夾了一大層布丁，拍起來漂亮吃起來還層次分明。焦糖醬與布丁餡真的很搭！千層本身沒有太多的味道但整體層次口感很不錯！

這一款推薦點喔！我覺得很好吃。層次多口感佳，變化也很大！

芒果椰奶$200，芒果口味有漂亮的芒果片夾在裏頭，店家處理的很乾淨口感也很好！

第一口進去其實有椰絲的味道，麻糬與芒果增加了口感的豐富度。層次感跟鮮奶油不膩口有很大的關係，不是屬於餅香明顯的類型，是屬於層次口感明顯的那種

手作的紙膠帶跟明信片，真的很日本風

不過呀手作商品讓我覺得更加的有手作感。這滿可愛的，就差有一本可愛的手帳可以貼了

先生Sensei千層蛋糕 黎明店

推薦 指數：4顆星 ​​​​

推薦原因：千層蛋糕呀有的是蛋香濃郁強調薄餅的香氣，先生千層的口感跟Lady M接近，比較強調餅皮的口感與層次的變化，難怪一推出就造成轟動！口味變化多加上台灣新鮮水果真的口感分分鐘驚奇！環境也很舒適是很適合跟朋友喝咖啡聊是非的地方

營業時間：週一~週日12:30~19:00 (不定休，不定休請關注店家FB)

官網： https://www.senseicake.com/

FB： https://www.facebook.com/senseicakeofficial

電話：0423802033

地址：408台中市南屯區黎明路二段276號



檢視較大的地圖

文章標籤