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【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層次豐富，口感分分秒秒都是驚喜感

2023-09-10 17:00:36 Julia Hsu 人氣：95
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：366篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：先生Sensei千層蛋糕-黎明店
phone04-2380-2033
place台中市南屯區黎明路二段276號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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先生Sensei千層蛋糕-黎明店
區域 台中市南屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

環境：

 

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

環境很日式簡單風格

菜單：

每天的口味不同，還是要以現場為主。整體電子菜單請按我

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

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照顧了鹹食的客戶也有鹹派的選項

菜色：

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

今天選了兩個蛋糕，門市每天都有五到六種口味隨機。季節關係今天有提供芒果限定當然要來一份啦

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

左邊的焦糖布丁是店員推薦，右邊的芒果限定口味~芒果椰奶$200，

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

焦糖布丁$180，黑糖拿鐵$100整體是紙杯，從蓋子到杯套都可以回收。飲料中規中矩。

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

焦糖布丁中間夾了一大層布丁，拍起來漂亮吃起來還層次分明。焦糖醬與布丁餡真的很搭！千層本身沒有太多的味道但整體層次口感很不錯！

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

這一款推薦點喔！我覺得很好吃。層次多口感佳，變化也很大！

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

芒果椰奶$200，芒果口味有漂亮的芒果片夾在裏頭，店家處理的很乾淨口感也很好！

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

第一口進去其實有椰絲的味道，麻糬與芒果增加了口感的豐富度。層次感跟鮮奶油不膩口有很大的關係，不是屬於餅香明顯的類型，是屬於層次口感明顯的那種

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

手作的紙膠帶跟明信片，真的很日本風

【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層

不過呀手作商品讓我覺得更加的有手作感。這滿可愛的，就差有一本可愛的手帳可以貼了

先生Sensei千層蛋糕 黎明店

推薦 指數：4顆星【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層​​

推薦原因：千層蛋糕呀有的是蛋香濃郁強調薄餅的香氣，先生千層的口感跟Lady M接近，比較強調餅皮的口感與層次的變化，難怪一推出就造成轟動！口味變化多加上台灣新鮮水果真的口感分分鐘驚奇！環境也很舒適是很適合跟朋友喝咖啡聊是非的地方

營業時間：週一~週日12:30~19:00 (不定休，不定休請關注店家FB)

官網：https://www.senseicake.com/

FB：https://www.facebook.com/senseicakeofficial

電話：0423802033

地址：408台中市南屯區黎明路二段276號

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文章標籤

Sensei千層蛋糕 黎明店 甜點 台中美食 千層蛋糕 人氣甜點 人氣餐廳 Sensei 先生Sensei 排隊美食 環境舒適
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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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