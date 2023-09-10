台南美食【仙香成都】四川手作料理│鴨煲鍋一鍋兩吃│乾鍋超多料│椒麻口水雞回味無窮│無薑黃的番紅花咖哩飯│價格平價/份量實惠│辣控可挑戰十八層地獄辣

這…應該是這陣子我吃過份量超多的套餐和一鍋兩吃，以我的食量居然沒吃完？！

料多實在的店家，喜歡吃辣的朋友更是不能錯過，老闆有在大陸學過！把道地的四川麻辣還原到台灣，光是小辣就酥麻到不行～～（必須小波浪抖兩下），覺得外面的辣都不過癮的，快來這裡試試十八層地獄辣！！

▼台南美食餐廳【仙香成都】位於崇善東路103號，主打四川料理，椒麻口水雞、四川乾鍋、招牌火鍋兩吃都是很值得一嚐究竟的餐點。

【仙香成都】餐點介紹

招牌鴨煲鍋(一鍋兩吃)/170元

附小菜盤/白飯/附餐飲料

這樣的份量和精緻度只要170元！只能說店家太佛了！外面同價位的百元小火鍋都不一定能吃到這麼多料！更何況一鍋兩吃呢？

▼源自於上海名菜雞公煲，因為台灣吃鴨的人比較多，所以將肉品改為鴨肉。鴨肉給的很大方，少說也有6、7塊，吃的時候要先拌炒一下，把香氣炒出來，藥膳香味十足，裡面有五種香料，會越吃越香。

▼鴨的肉質很有彈性，有在練的鴨子XD

咀嚼的時候能嚐得出鴨肉的鮮甜，再配上底部吸滿湯汁的蔬菜，吃起來清爽又飽足，食量小的可能第一鍋就被KO了！

▼鴨肉吃完煮菜盤，菜盤也是不可思議…怎麼還有肉有蝦有蛤蜊🤣根本是花一鍋的錢買到兩鍋的量啊！！

▼加的是開水而非高湯，鴨煲鍋主要是吃它的香氣，如果參雜海鮮高湯或是雞高湯，就會失去藥膳原本的風味，口味就沒有那麼道地了。

椒麻口水雞套餐/250元

套餐附三樣配菜/鴨血豆腐/清湯/附餐飲料

▼套餐的份量也是不容小覷…主餐口水雞是整隻大雞腿，三樣配菜也有小尖山，鴨血豆腐各三塊，還有那一大碗公的十三香醬飯和荷包蛋…老闆你說吃完大概八分飽！我不信！根本飽到天靈蓋了😂

▼口水雞使用現宰土雞肉，肉質紮實又充滿肉汁，每早固定數量水煮烹調，淋上椒麻辣椒醬，吃起來又酸又麻又辣，老闆說吃完會不斷分泌口水，難怪得名口水雞！真的非常形象！

▼辣度可選：小/中/大/通天/極辣/十八層地獄

我們今天選小辣，對平常不吃辣的人來說辣度已經非常到頂，我想中辣的話，大概就是外面店家的大辣吧。

▼老豆腐+嫩鴨血+四川道地滷醬，吃下去第一口味道不會立刻衝出來，而是越咬越香，滷醬麻辣的獨特滋味會漸漸浮現，敢吃辣的可以細細品味。

▼小菜每天都不一樣，份量也是很有誠意，不會只有一兩口。

現炒四川乾鍋魚片/220元中份

主餐/綜合蔬菜/綜合菇菌/豆干/花生/科學麵/白飯

辣度可選：小/中/大/通天/極辣/十八層地獄

同樣小辣對我來說辣度就很夠味，喜歡吃辣吃到揮汗如雨的可以再往上調XD

▼純正乾炒鍋，沒有經過炸、滷，生鮮食材直接炒到收汁。老闆說不會另外加鹽，因為會影響花椒呈現的味道，而花椒尾韻會有一點鹹度。

▼色澤讓人看了很有食慾，味道吃起來辣香麻，辣度我覺得非常夠勁，尤其科學麵吸附了滿滿的辣味！

▼魚肉的部分，老闆說是用多利魚，肉質細嫩，又不會軟爛失去魚肉的纖維感，外皮酥脆，整體吃起來香酥香麻，很唰嘴。

番紅花香料咖哩飯/130元

▼這道咖哩沒有加薑黃！對薑黃過敏的人也能吃的咖哩飯，黃色主要是源自番紅花，印度或斯里蘭卡進口的番紅花。

番紅花並加入十三香一起料理，整體香氣宜人，有仙香、有花香，但吃起來味道是溫和的哦！不是很強烈、很衝的風味，而且還有一個必須強調的重點，它不會辣！帶小朋友來聚餐就可以點這道給他們吃。

藥膳清湯/40元+加蛋/20元

▼花旗參和何首烏熬煮出來的藥膳湯，補氣養生，裡面有加嫩九層塔，喝起來的味道很獨特。老闆說喝酒前來一碗，隔天起床比較不會宿醉，神清氣爽，真的有補到XD

手工鴨蛋生乳布丁/55元

▼鴨蛋布丁滿大一顆的耶！老闆說只有加奶不加水。

口感和雞蛋布丁截然不同，鴨蛋布丁吃起來更加Q彈，質地非常綿密，有點像在吃板豆腐的口感，也沒有鴨腥味，焦糖我也覺得苦味和甜味的比例剛剛好，整體來說是吃完會幸福又有飽足感的布丁！

【仙香成都】餐點差不多都在1、200元上下，價格平價、份量實惠，自己來吃或是帶家人朋友來聚餐都是CP值很高的餐廳選擇，推薦給大家！

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仙香成都

地址：台南市東區崇善東路103號

營業時間：10:00-23:00

電話：06 267 8280



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