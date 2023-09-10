板橋人氣百年餅店 板橋伴手禮中秋節禮盒 2023年價目表

長興餅店(黃長興號) 是板橋人氣百年餅店，在當地是相當有代表性的板橋伴手禮名店，說到長興，無人不知無人不曉呀！

同一條街上的信芳現烤豆沙餅，也是祖傳三代的老店，

每年到了農曆年節、中秋節前夕，都會看到長興餅店(黃長興號) 門口，出現要採買中秋節禮盒、年節禮盒的排隊人潮！

大家為了買豆沙餅違規臨停，冒著被警察開紅單的風險，也是要來搶購，成了每年必上演的景象～

長興餅店(黃長興號)，目前已由第4代接手，純手工月餅，傳統制法，不添加防腐劑，將美味傳承，

超柔細的白豆沙餡是店內招牌，每到中秋節好像都要來上一塊，才有過節的儀式感！

當然如果您是蛋黃酥、鳳凰酥的愛好者，可以選擇另一家板橋人氣名店-小潘蛋糕坊

延伸閱讀 :arrow: 不專業開箱！長興豆沙餅/信芳豆沙餅 您愛哪一家！

長興餅店(黃長興號)位在板橋南門街上，當地的人都稱喜餅街，

鄰近館前西路的交叉口，搭乘捷運至府中站，大約5分鐘路程可以抵達～

開車前往的話，可停斜對面的金板橋三溫暖地下停車場，或是停板橋農會停車場、府中立體停車場再步行過來！

千萬不要路邊臨停，影響交通唷～

長興餅店(黃長興號)

電話：02-29685741

地址：新北市板橋區南門街58號

營業時間：09:00~22:00（中秋節後連休3天）

長興餅店(黃長興號)雙店面門市，看起來很氣派！

掛著大大的招牌寫著百年老店板橋名產的字樣！

百年老店當然媒體介紹少不了！

透過媒體的傳播，讓長興的名氣更旺，老字號的地位至今仍是屹立不搖～

店內空間相當寬敞，一點也不擁擠～

別看平日沒啥客人，但只要逢年過節可是萬頭鑽動，盛況空前呀！

現場也有販售一些蛋糕、沙其瑪、糕餅、麵包、老公老婆餅和鳳梨酥

2023年的價目表6月已經公佈出來了，提供給大家參考

長興直接放上禮盒的照片，讓想要購買的客人一目了然！

有單一口味的，有混搭口味的，也有大小盒之分，可依不同的需求來選購。

現場也有零售，想吃不用等節日，隨時來門市購買都有唷！

除了有白豆沙餅，還有咖哩魯肉餅、魯肉酥餅、咖哩魯肉餅、紅豆顆粒餅、

綠豆凸、綠豆沙蛋黃酥餅、烏豆沙蛋黃酥餅、烏豆沙餅、綠茶豆沙餅、香菇素肉餅等等，種類相當多元。

招牌白豆沙餅，有分素食和葷食，差別是一個用豬油，一個是花生油，要注意看別拿錯囉！

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