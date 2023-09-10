台南火鍋推薦【貍偷聚門】鍋物私人隱藏版！烙印心尖的好湯頭，不喝湯就像錯過一個億！個人火鍋超過20種湯底選擇│加原湯/豐富大菜盤/新鮮肉品│蒜頭蛤蜊/印度咖哩/經典泡菜&壽喜燒

第一次吃鍋湯頭喝到見鍋底！！

以前火鍋的湯對我來說，就是涮肉煮菜的…有味道的水😅

今天和同事吃到這家【貍偷聚門鍋物】，我才知道什麼叫做「吃鍋要喝湯才是人生真諦！」

▼店面在巷子內，停好車從外面大馬路走進來，頗有一股鍋物私人隱藏版的探店感。

▼店內用餐環境挺大的，同一時間容納40-50名客人沒有問題。

▼醬料自助區。加湯建議直接詢問服務人員，他們加的都是原湯：至少燉7個小時的蔬果湯頭；牛奶鍋則是加牛奶原湯頭。

▼蜜茶或飲用水自行取用。

▼芙蘿拉精品茶，喜歡喝花茶的朋友，也可以單點一杯，一邊享受令人放鬆的芬芳茶飲，一邊享用美味可口的熱騰鍋物。

【貍偷聚門鍋物】菜單

▼先選湯，再選主食（肉品），再選附餐。也有雙人套餐，或單點加料。

豐富大菜盤

▼每鍋皆附一個豐富大菜盤，基本上都是新鮮蔬菜、菇類，我覺得份量挺有誠意的，如果食量小，光這一大菜盤直接半飽！還能補充人體一天所需蔬菜量！

新鮮肉品

▼豬梅花/豬五花/牛板腱/無骨雞腿排

肉量我覺得一個人滿剛好的，和菜盤搭配起來很均衡。

附餐

▼白飯/冬粉/烏龍麵+20元/韓國Q麵+20元

【貍偷聚門鍋物】個人火鍋介紹

一試成主顧蒜頭蛤蜊湯

▼這湯頭名字取的真貼切！鮮美程度讓人只喝一次就愛上！

將蒜頭精華燉煮到湯中，加上足量的飽滿蛤蜊，喝起來整個鮮到不行！

再加入豬五花涮一涮，整鍋湯頭越煮越濃郁、越喝越鮮甜，味道好到會讓你覺得不喝完真的太可惜了！

瑪哈印度咖哩湯

▼辛香十足的印度湯咖哩，香、濃、好夠味，不管煮任何食材，印度咖哩味道深深滲入其中，每一口都充滿印度咖哩濃厚的香料風味，微微的辣口似乎更引起食慾了…不知不覺掃蕩所有食材。

韓國人指導泡菜湯

▼我同事是酸口人，每次吃鍋，不管春夏秋冬，想都不想就點泡菜鍋，看來是真愛無誤了～

酸香微辣的泡菜湯頭，喝起來相當清爽開胃，一口泡菜湯一口料，或是把湯加進白飯裡，做成湯泡飯也是很好吃。

日式傳統壽喜燒

▼如果、無論如何，還是對喝湯無愛，那就點這鍋經典的日式壽喜燒吧！鹹甜鹹甜的湯汁，味道濃厚，和鮮嫩牛板腱尤為對味，在牛肉差不多變色，呈現粉嫩色澤時，立刻迫不及待撈起享用，嗯…一口燜就是這麼滿足！

吃到尾聲，壽喜燒湯汁已經燉煮了牛肉、蔬菜、香菇、南瓜等等食材，最後再加入烏龍麵，嫩滑一口咕溜下肚，又是一番幸福。

▼餐後附的茶凍，茶味清香，吃起來順口不會很甜，爽口收尾。

以往我吃過提供很多種湯頭的火鍋店，很容易遇到有些鍋底其實味道很淡，算是小地雷，但這次點的每個湯底都有發揮他們本來的特色，該咖哩的就香醇，該蒜頭的蒜香十足，吃起來味道非常足夠，推薦給喜歡吃鍋喝湯的朋友，很值得走訪一趟！

【貍偷聚門鍋物】

地址：台南市東區崇善路205巷5號

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30

電話：0906 864 643

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064094882729