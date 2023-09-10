王品最新品牌火鍋，活體海鮮、澳洲和牛、金箔星鑽散壽司全部都好好吃，服務也超好

王品火鍋『旬嚐精緻鍋物』台北約會餐廳、台北火鍋、聚餐餐廳，王品又有新品牌了!這次推出全新日式頂級火鍋『旬嚐精緻鍋物』插旗南京松江商圈，主打頂級火鍋市場，端出奢華海鮮珠寶盒，包括活體帝王蟹、波士頓龍蝦等，海陸套餐搭配日本A5和牛、全台獨家澳洲純血和牛牛小排等高檔食材，還有桌邊烹煮肉品或海鮮侍食師服務，用餐超享受，下次聚餐就來『旬嚐精緻鍋物』

『旬嚐精緻鍋物』位在南京東路上，捷運松江南京站步行3分鐘可到達，搭公車到南京吉林路口，下車過馬路就到了，交通便利

『旬嚐精緻鍋物』的一樓規劃接待處，2樓的座位區以2~4 人為主，12點來時有不少顧客在用餐，到3點多還有人在用餐，沙拉只好拍了其中一個無人的小角落給大家看看

2樓還有專業的調酒吧檯

『旬嚐精緻鍋物』有包廂服務，入店後會有服務人員直接帶領你到位置，三樓有6人、10人包廂區，，享受不被打擾的用餐氣氛，人數較多或有需要包廂的朋友訂位時可提前告知

『旬嚐』共有90席的座位，用餐都有桌邊服務，每人低消2000元即可預約包廂座位，包廂區設有專屬的侍食師服務

現在大家都是3C控，貼心在桌邊附上usb插座口給賓客使用

濕紙巾、牙線、紙巾抽屜也都有

『旬嚐精緻鍋物』有精美的菜單、酒單

圖文並茂，每杯調酒都好美，讓我有選擇障礙了(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

與「百加得傳世雞尾酒大賽台港澳區冠軍」調酒師Kevin Luo合作酒單，依循四季概念融入調酒技法與味覺設計

我們今天體驗的是四人海陸套餐給大家參考看看

內容有：鮮活波士頓龍蝦、經典牛豚組合(澳洲純血和牛牛小排+美國Prime翼板牛+西班牙伊比利豬梅花)

湯頭+開胃小品+旬蔬+食事+果物+甜品，超豐富

『旬嚐精緻鍋物』：美味菜單

點好餐後服務人員會拿我們點的活體海鮮給我們看及拍照，接著才會進行處理

先幫大家送上黑豆國寶茶無咖啡因，搭配餐點也可以解油去膩

湯底有和風魚介昆布湯或旬味限定湯擇一

我們選擇旬味限定湯，今天提供的是雞湯，湯體會比較濃厚，若是想清爽一點的可以選擇昆布湯底

一開始也會附上胡麻醬及特調醬汁，辛香料蔥花、蒜頭、辣椒也是隨桌給，有需要都可以跟服務人員索取

入座後不用再站起來

精選當令時蔬

以自然時蔬為主，高麗菜、南瓜、山藥、蓮藕、各式菇類、綠色蔬菜也有兩種

滿滿膠質的白木耳，還有少見的紫胡蘿蔔，侍食師幫忙烹煮時還會擺盤，可以滿足愛拍照人們的需求

等待烹煮的時間我們可以先吃我們的開胃小品

開胃小品：松葉蟹晶凍、黃金魚卵茶碗蒸、旬嚐主廚推薦菜，我們三種都點

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松葉蟹晶凍

以蛤蜊熬煮的高湯，及荔枝肉、柚子製成晶凍，可以吃到海鮮與水果的清甜，上面有松葉蟹肉點綴，肉質細緻，晶凍有Q彈，是很清爽地的開胃菜

黃金魚卵茶碗蒸

連容器都很好看的茶碗蒸，打開有鮭魚卵點綴，蒸蛋表面非常滑嫩，我們點了兩個蒸蛋表面都很完整，吃起來滑嫩有蛋香及鮮味

旬嚐主廚推薦菜，今天提供的是桂花葡萄

塔皮上有海葡萄、綠葡萄、蝦肉，一個剛好入口，有著果香及海鮮的香氣，滋味豐富

逸品：炙海膽干貝佐魚子醬

生食級的干貝上面有海膽和魚子醬點綴，表面微微炙燒，吃起來柔嫩感口，讓你一口嚐盡滿滿海味

侍食師在我們吃開胃菜時，也沒停下手幫忙我們分食蔬菜

唯一的火鍋料"魚卵福袋"，小心燙口裡面很多汁，魚卵啵啵啵在口中化開

真的是最高級的服務，水果玉米居然幫我們削成玉米粒，最高等級的服務

澳洲純血和牛牛小排

全台獨家的澳洲純血和牛牛小排油脂細細的織著，非常豐富的油脂，入口脂香在口中噴發，直逼入口即化

點和牛等高級肉品會附上三鹽一醬，依序為：柚椒醬、炭燒鹽帶點煙燻味，洛神、抹茶

連鹽都這麼講究，我個人偏好抹茶鹽

牛小排沾一點抹茶鹽帶點抹茶清新香氣，味美爽口

美國Prime翼板牛

有著勻稱的油花，細緻的肉質帶有嚼勁

西班牙伊比利豬梅花

西班牙國寶級的食材，伊比利豬是以放養為主，純淨山區自然放牧，豬肉不會有豬腥味

肉顏色粉嫩如牛肉，也是唯一可以吃7分熟的豬肉，雪白的油花分不就如同梅花一樣綻放

熟度可以告知伺侍食師，沙拉想吃全熟就會幫忙煮久一點

主廚精心設計四款海鮮寶盒，滿足大家喜歡拍照的心，沙拉點的是"鮮活波士頓龍蝦"

波士頓龍蝦來自加拿大東部海域，每隻重量約400~500g之間

肉身富有彈牙口感、嚐來肥美鮮甜

蝦膏會幫忙保留下來，最後會與黃金粥一起煮

超貼心的龍蝦去殼服務，現場烹煮，還直接幫你去殼，(放心伺侍食師有戴手套)我超留意這個

去殼後可以大啖龍蝦肉，優雅用餐太幸福了

蝦子的部份使用的是大草蝦

草蝦也有幫忙去殼，連蝦尾都有保留，真的很用心在撥

厚實生食級干貝，油花超美的鮭魚，50元硬幣大的超大蛤蜊、龍膽石斑，通通在珠寶盒裡都有

在海鮮珠寶盒中，還放了幾顆珍珠、閃亮貝殼做裝飾，讓你打開盒子時猶如打開珠寶盒

每種海鮮都有最佳的烹煮時間，這些侍食師都會幫忙注意，所以熟度都剛剛好，也會幫忙分食

龍膽石斑吃起皮Q肉細嫩，干貝一絲絲的好柔嫩，鮭魚魚肉也很細緻

蛤蜊可以給100分，飽滿的蛤肉將鹹鮮味都鎖在裡面

我們點四人套餐限定加購餐點，有「金箔金鑽散壽司」或「金箔紅玉生蠔」可以二擇一

我們選了「金箔金鑽散壽司」

侍食師戴上手套就像拿著精品珠寶要給我們鑑定一樣，緩緩地掀開盒子，煙霧繚繞

鮭魚卵就像一顆顆的珍珠，晶瑩剔透，海膽上有金箔點綴，好奢華的體驗

「金箔金鑽散壽司」很值得加購，將鮭魚卵、鮭魚、海膽，攪拌均勻淋上特製的醬汁就可以吃，太滿足了

加點：比目魚

比目魚做成兩吃，一邊是切得比較薄的可以當生魚片吃，另一邊煮火鍋

比目魚刺身看起來好像有點透光，吃起來脆嫩爽口，喜歡吃生魚片的朋友這道必點，口感與一般生魚片不同

比目魚生魚片可以沾著芥茉香醋醬吃，風味更棒

煮粥品前會送上日式小菜讓你搭配粥品一起吃

今天提供黑豆、卵味噌、柚香大根

卵味噌是經過兩天的低溫烹調而成，可以適量加在粥裡一起吃

蛋黃已經變得很有Q度，是可以被切開的，好想多單點卵味噌喔，好好吃喔~

食事：日式葛粉、日式烏龍麵

日式烏龍麵滑溜順口，日式葛粉倒是可以嘗試一樣，清涼葛粉超Q彈

若不知麵食的朋友也有越光米可以選擇

將涮煮食材精華湯底加入米飯，熬煮成黃金粥，食材的精華全部濃縮在鍋中，不論有多飽還是要吃上幾口才行啊

將剛才的蝦膏也加入鍋中一起煮，鮮味滿滿層次風加豐富

飲料的部份可以試試冠軍調酒，因為朋友要開車就沒喝酒

沙拉就自己點了一杯，喜歡果香及甜味重點，侍食師就推薦我點"旬嚐秘境"(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

旬嚐秘境：伏特加、白茶、哈密瓜、蘋果、檸檬、蜂蜜

酒感中厚，適合搭配白肉及海鮮

白茶伏特加讓味蕾感受森林的木質氣息，刺蔥酒襯托綠色植物的味道

哈密瓜利口酒與雪莉酒創造溪流中的礦石感

蘋果汁象徵灑落的陽光，讓口感更加溫順

更厲害的是，不只是味蕾感受酒體的味道，視覺、嗅覺都可以體驗到"旬嚐秘境"的美及香氣

杯身一串乾燥玫瑰花，當我喝酒時還能聞到陣陣玫瑰花香氣，真的非常厲害的設計

無酒精飲料的選擇也不少

日月潭紅玉紅茶(無糖)、洋甘菊烏龍、季節鮮榨果汁

季節鮮榨果汁果汁是加入西瓜、火龍、奇異、鳳梨補充滿滿維他命C

洋甘菊烏龍讓人聞了很舒服的味道

無酒精飲料、調酒都是需要單點

果物

最後會送上甜點和水果，果物今天提供的是哈密瓜、奇異果、火龍果

也是處理好讓你可以直接吃，水果都很甜，連奇異果都不酸

餐後甜品也很厲害

昭和焦糖布丁

看到焦糖布丁我一定是必點，甜品店等級的焦糖布丁

有著焦糖的苦甜味，布丁口感屬於較扎實的

清檸梅酒雪酪

吃起來有著冰沙的口感，用餐完甜點吃個雪酪也可以順便清清味蕾，很適合夏天吃

白玉糰子佐桂圓紫米粥

這道甜點擺盤真的很美，有著軟糯口感的糰子，還有甜蜜的紫米粥

紫米粥中加著桂圓、桂圓補氣養生甜品

『旬嚐精緻鍋物』有個人套餐及多人套餐選擇，多人的海陸套餐從開胃菜、主食到甜點共9道餐點，店內也有6款冠軍調酒可以享用，美食配美酒

環境非常舒適，交通也便利，今天我們的侍食師-明偉服務也相當周到專業，好友們，下次聚餐就來『旬嚐精緻鍋物』

地址：台北市中山區南京東路二段65號(鄰近捷運松江南京站1號出口)

電話：02-2562-1823

營業時間：11:30~23:30

粉絲團：『旬嚐精緻鍋物』

官網：『旬嚐精緻鍋物』

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