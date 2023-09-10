百年老店豆沙餅 連台灣首富郭董都愛！ 2023年價目表/板橋伴手禮推薦

信芳古早風味月餅是老字號板橋百年餅店，專賣古早味的手工現烤豆沙餅，

雖然是一家只有2坪大的小店，卻是台灣首富郭台銘從小吃到大，成功收服郭董的胃，

由於「板橋慈惠宮」正是郭台銘的發跡廟，所以每年過年時郭董都會買去慈惠宮向媽祖祈福～

板橋喜餅街上的「長興豆沙餅」及「信芳現烤豆沙餅」，各自都有擁護者，

每到中秋節一樣會出現大排長龍的奇景，2家皆是板橋伴手禮推薦～

當然如果您是蛋黃酥、鳳凰酥的愛好者，板橋還有另一家人氣名店-小潘蛋糕坊

延伸閱讀 :arrow: 不專業開箱！長興豆沙餅/信芳豆沙餅 您愛哪一家！

信芳古早風味月餅｜交通位置

信芳古早風味月餅位在板橋南門街上，當地的人都稱喜餅街，

鄰近館前西路的交叉口，搭乘捷運至府中站，大約5分鐘路程可以抵達～

開車前往的話，可停斜對面的金板橋三溫暖地下停車場，或是停板橋農會停車場、府中立體停車場再步行過來！

千萬不要路邊臨停，影響交通唷～

信芳古早風味月餅店面僅有2坪大小，和緊臨長興餅店的寬敞門面相差甚遠～

長興門面是走亮麗的路線，信芳門面是走樸實路線這樣！

簡單櫃台後方是專門烘烤酥餅的烤箱，還沒靠近就聞到陣陣奶香味，實在太誘人了！

因為主打現烤，喜歡吃剛出爐的朋友，隨時路過都可以買上一塊來解解饞～

信芳古早風味月餅｜用餐環境

信芳古早風味月餅現在是由第四代的年輕人接手，眼前這位阿伯是第三代，偶爾會出現在店裡～

聽阿伯說他的阿公那一輩和長興是同期的學徒，後來各自都開了糕餅店，只是經營及行銷方式不同，但都是板橋知名的百年老店！

承襲古法純手工製作，將傳統美味延續下去～

而小小的店面擺滿了過去使用過的小烤箱，如今成為放餅待售的器皿，還能維持糕餅的溫度。

信芳古早風味月餅也接受過不少媒體採訪，牆上留存著報導的照片～

就連台灣首富郭台銘都愛這一味，親自蒞臨簽名～

信芳古早風味月餅｜2023年價目表

信芳古早風味月餅2023年的價目表已經出來了，

有招牌豆沙餅、魯肉酥、咖哩酥、綠豆凸，素的白豆沙餅及綠豆凸，也有烏豆沙蛋黃酥及芋頭蛋黃酥

散裝價格及盒裝價格列得清清楚楚的，不方便到現場購買，也可以宅配到府服務唷！

現場購買的話，在展示櫃裡有實品及價格，可以作參考～

販賣的品項有-豆沙餅、魯肉酥、肉角酥、蛋黃酥、咖哩酥、綠豆椪等

喜歡大餅的朋友，也有魯肉豆沙、紅豆麻糬及肉餅可選擇，依現場供應為主！

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