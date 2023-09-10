每日新鮮現做天然無添加 板橋最強蔥仔胖一出爐馬上秒殺 太晚來賣光光！

米包Bakery是一家隱藏在板橋巷弄裡的人氣美食，平日每到出爐時間就經常大排長龍

米包就是台語麵包的諧音，因而命名，米包Bakery店內的麵包，標榜天然無添加，使用進口奶油製作，

主打蔥花兒麵包（就是傳統的蔥仔胖），鬆軟的麵包體，灑滿三星蔥花兒，深受到大家喜愛，

早上新鮮現作，下午出爐，每日限量可不是想吃就買得到呢！

雖然開店5小時，但常常不到2小時就完售～

米包Bakery位在板橋文化路一段的巷子裡，真的蠻隱密的，而且開業至今有5年了，吸引了不少死忠鐵粉～

小小的店面，要不是看到排隊人潮，就是很容易錯過那種！

距離最近的捷運站是新埔站，走過來約10分鐘左右

板橋名店油庫口蚵仔麵線也在附近～

米包Bakery下午兩點開始營業，門口已經有排隊人潮了！

門口還有擺放椅子，挺貼心的～

不過2點開門來的話，只能買到吐司，想要一次買齊TOP前3名，3點半來差不多，

大家也都是這個時候來，所以就要排隊等一下下囉！

我今天來也是前3名都帶上了～

因為疫情關係，米包Bakery每次入店僅限一組客人，雖然已解封，但還維持一樣的規定～

如果無法現場來排隊，是可以先預訂的！

米包Bakery店面不大，前方是麵包展示區，後方是麵包製作區

因為夫妻2人一起經營，麵包都是當天上午現做，下午出爐，所以品項不多，也沒辧法量產，皆是賣完為止～

他們家的熱門商品-蔥花兒

我大約3點半到，一盤出爐目測大約有18個蔥花兒，已經賣到第4盤了，可見多搶手！

有烘焙經驗的朋友都知道，真正天然的製作食材，成本都不便宜，而且自己製作實在費時又費功，一次做太多又吃不完

像米包Bakery標榜100%使用進口天然奶油，無添加氫化油、改良劑、化學香精，吃起來較無負擔，

買給小朋友吃才最安心，想吃健康又不用自己做，這種最棒了！

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