【新竹食記】新竹最奢華頂級無菜單日式鍋物〔 宗初火鍋 〕提供活體海鮮A5和牛，還有迷你版xpark水母缸免費觀賞。

這家號稱新竹最奢華的頂級無菜單日式鍋物〔 宗初火鍋 〕不僅提供活體海鮮跟A5和牛味蕾饗宴，還有美味的創意料理喔。【文末提供店家資訊】

👣〔 宗初火鍋 〕交通

◆ GOOGLE定位連結：https://goo.gl/maps/1KjpvEJnMNyDcdWU7

👣〔 宗初火鍋 〕環境

◆ 低調沈穩的清水模配色外觀，大氣有質感。

內用環境寬敞舒適，風格簡約，聚餐約會都適合，帶長輩來完全不會漏氣。

生猛活體海鮮水族箱，裡頭有波士頓龍蝦、澳洲水姑娘龍蝦等等，活體海鮮品質新鮮掛保證！

想喝酒的可以在這片嚴選不同風味的日本清酒牆選購。

提供10人的私人獨立圓桌包廂，需先預約。

喜歡拍照的不能錯過這這裡的水母缸，還有燈光變化，不用跑xpark，來這裡吃火鍋就能免費觀賞拍照，還不用排隊耶。

廁所環境維持的非常乾淨，提供aesop洗手乳，最特別的是有兩個馬桶，忍不住拍了下來做紀錄 XD

👣〔 宗初火鍋 〕餐點

📌無菜單套餐 $1280

▫️需在桌面掃碼點餐，開胃前菜、主廚推薦、宗初車輪餅、菜盤、甜點，是由店家以當天出餐為主（口味依季節更換）若有忌口食材或特殊需求可備註告知，由主廚協助調整。

▫️鍋底、肉品盛和、季節活體海鮮拼盤、附餐，可自由挑選或加購升級。

▫️佐料提供辣椒、蔥花、蒜泥，特製醬料碟有較為清爽的鰹魚醬油，以及香氣濃郁的松露胡麻醬，特別適合沾肉片享用。

▫️桌上有提供沙漏，讓你方便計時煮龍蝦的時間。

▫️抽屜拉開就有面紙跟濕紙巾。

▫️開胃前菜：海鱺魚搭配絲瓜醬

擺盤非常精緻宛如法式料理，澎湖海鱺魚搭配絲瓜奶油醬，點綴拇指檸檬的果粒、四季豆花生碎，口感非常驚艷提味～

▫️主廚推薦：鮭魚卵魚子醬茶碗蒸

滑嫩的蒸蛋上面鋪滿新鮮鮭魚卵跟魚子醬，入口魚卵爆發觸電般口感！

▫️宗初車輪餅

我吃過最奢華口味的車輪餅！裡面包調味過的牛肉、鮭魚卵以及濃湯與鮮奶油熬煮而成的內餡，再加入松露，外皮柔軟有彈性，微微的甜味與蛋香，咬下之後會爆漿！不吃牛的會幫你換成其他口味，當天吃到的是烤星鰻，也很優秀！



▫️鍋底有兩種：柴魚昆布湯、特製味噌湯（+$29）

湯鍋裡都有附上很考驗刀工的精緻「菊花豆腐」開火加熱，豆腐會像水母般舞動很有特色。

昆布湯清口甘甜，適合涮煮各種食材，也更能保留食材原味鮮甜。喜歡重口味一點的可以選味噌，煮到後面會比較濃郁，不沾醬也夠味。

▫️菜盤

以原型蔬菜為主，天然健康，嚴選當季食材，每日隨機供應。當天吃到的有：洋蔥、紅蘿蔔、玉米、蓮藕、秋葵、番茄、白菜、萵苣、兩種菇類、根莖類，很豐富！

▫️肉盤

牛肉盛和：美國牛小排、澳洲和牛、日本F1國產牛

原塊肉切的很大片，入口超級滿足！三種不同風味的牛肉混搭著吃，不會味覺疲乏，肉質軟嫩、口感多汁且滋味細膩醇厚。尤其日本F1，口感接近於A3等級和牛，但較不膩口，很有特色。

豬雞肉盛和：西班牙的伊比利豬、台東鹿野玉米雞

伊比利豬緊實有嫩度，完全不比牛肉差。玉米雞肉質非常有彈性，雞皮Ｑ嫩不肥膩，不太敢吃雞皮的我也能輕鬆駕馭。

▫️當季活體海鮮拼盤

內容物有龍蝦、大顆蛤蜊、生食級干貝、鮭魚，現撈的龍蝦特別新鮮，煮熟後可以輕易把肉和殼分離，肉質彈嫩鮮美，還有滿滿的蝦膏好幸福啊～ 其他海鮮的鮮度跟海味也是屈指可數的好吃！

▫️副餐：松露粥 雞蛋 (+$128)

這麼好的食材吃到最後的湯底滿滿精華當然要拿來煮雜炊啦～ 加入松露馬上香氣爆發！煮到軟綿的月光米飯吸飽湯汁，鮮到沒朋友，整鍋吃光光！

▫️甜點

奶味冰淇淋搭配紅豆泥跟花瓣最中餅，全部攪拌著吃，或者把冰淇淋跟紅豆挖進餅裡面吃都很讚～

📌若單點現點現撈的活體海鮮，店家會裝盤上活體秀給你看喔～

👣〔 宗初火鍋 〕店家資訊