人氣居酒屋插旗新莊，平價燒烤串燒超好吃！激推～
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文章類別：美食-食記心得
新莊新開幕居酒屋老串角居酒屋，老串角本身有很多家分店是屬於超有人氣的居酒屋，現在也在新莊插旗了！新莊人也可以吃得到老串角居酒屋了，地點就在超級熱鬧的新莊中正路上面喔，老串角居酒屋很令我驚豔，這裡的燒烤，串燒，真的都好好吃，這天跟朋友來吃，整個完全無雷！老串角的室內空間也很舒適，服務人員也很親切，整體價格也很合理，算是CP值很高的平價居酒屋喔，跟大家推薦可以放入口袋名單喔～
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老串角 短影片
老串角居酒屋新莊店 在哪裡
老串角居酒屋新莊店｜FB
地址：新北市新莊區中正路309號
電話：02 2202 0120
營業時間：17:30-01:30
交通：捷運新莊站步行6分鐘，公車『新泰路口』
停車：對面就有停車場到10點
老串角居酒屋新莊店 環境
從捷運新莊站出口出來大約6分鐘左右就可以走到了，公車的話就是坐到「新泰路口」就不用走路，就在門口，對面也有收費停車場到10點，反正來居酒屋有喝酒的話，就不要開車了，這裡大眾捷運公車都很方便拉！
老串角居酒屋新莊店 店內空間環境
座位區很舒適，可以坐在吧檯區看師傅烤肉，也有兩人的雅座區，情侶一起來也可以，當然也有大桌，我來的時候剛好遇到有一群朋友來聚餐，
老串角新莊店 菜單
老串角新莊店 餐點推薦
如果是坐在吧台，還可以看到師傅烤肉，這也是我很喜歡的部份！
這是我們點的餐點，現在一一來跟大家介紹喔！
小菜贈送
一坐下來先送一盤小菜，
飲料
如果有喝酒的朋友可以點他們的生啤，我看是每桌都有點！
我這天是開車來，所以我沒有喝酒，點哈密瓜汽水跟茶，也都滿好喝的，搭配串燒剛剛好，
後來朋友忍不住點了一杯荔枝奶酒，這個好特別喔，好好喝！有可爾必思的味道，
這裡的串燒式炭火燒肉，炭火的我很喜歡，烤起來特別的香！
看我們吃了多少串燒，
烤好之後還有老串角的秘密武器，特製醬汁很夠味超好吃的！
鹽烤無骨牛小排
牛肉是必點的，一口咬下去就對了，瞬間牛小排的香氣就會充滿在你的口中，這種就是要大口吃肉大口喝酒的，
醬燒雞腿蔥串
不吃牛的朋友直接點雞腿串，雞腿吃起來好嫩，而且沾了醬汁的雞腿好香～
流沙雞肉串
雞肉還有這個，上面滿滿滿的流沙，滿滿的鹹蛋黃好吃又不膩，不吃牛的朋友可以選這兩款，
培根麻吉燒
這個我超級驚艷的，培根加上麻吉居然一點都不違和，而且好好吃喔！這樣的組合真的很有創意，我還第一次吃！正面是這樣上面有灑美乃滋，
轉過來看更清楚就是培根加麻吉燒，
香烤中卷
這個中卷真的超級大隻的，而且烤的好好吃喔！不只是身體好吃，連中卷的頭都烤得好焦好好吃，結果這盤大家是搶著吃的！
車蝦沙拉
這個事目前老串角居酒屋新莊店才有的限定菜色，這個每天是限量供應的，早點來早點點，這兩隻大蝦一上桌真的是很誇張，超級大的！
鹽烤蔥鹽牛舌
這個牛舌你看看這個厚度，不是薄薄的喔，而且炭火烤的真的技術超級好的，超嫩的！
上面滿滿的蔥鹽，
一口咬下超級過癮的，爆炸好吃，這道我很推薦一定要點！超級好吃！
鹽烤松阪豬
松阪豬烤起來嫩嫩的不柴，這個要功力，我很喜歡吃松阪豬，但是居酒屋松阪豬烤得好吃的並不多，這裡的松阪豬我也很推！
也可以擠一點金桔吃起來很清爽，
炸蝦天婦羅
這炸蝦很有誠意的，一口咬下發現裡面的炸蝦很大隻，主要是這炸蝦吃起來一點也不油膩！
有胡椒鹽或是沙拉可以沾，
明太子山藥
山藥真的切的超級厚的，應該是我吃過居酒屋最厚的，這個真的很有誠意，而且上面的明太子醬，也是超級多的，
吃起來外脆內鬆整個山藥搭配明太子咬下去超級好吃，推薦必點！
焗烤起司地瓜
這焗烤地瓜真的是起司超級多的，整個你看看起司牽絲牽成這樣，地瓜很甜又好吃，
招牌鮭魚炒飯
這鮭魚炒飯，邊吃邊驚訝，滿滿的鮭魚，不是飯多，是滿滿的鮭魚，鮭魚超多的，老闆用料真的不手軟，好好吃，
這張就可以看到滿滿的鮭魚，
♥瑪姬悄悄話
老串角居酒屋現在新莊也有了，大家趕快約一下朋友來衝一波！
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店家/景點資訊
- 店家名稱：老串角居酒屋新莊店
- 所在地址：臺灣新北市新莊區中正路309號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-01:30
- 店家電話：02 2202 0120
- 評價：★★★★★
交通資訊
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