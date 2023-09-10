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人氣居酒屋插旗新莊，平價燒烤串燒超好吃！激推～

2023-09-10 20:54:35 瑪姫幸福過日子 人氣：107
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窩客好文

瑪姫幸福過日子

發表篇數：124篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老串角居酒屋 新莊店
place新北市新莊區中正309號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新莊新開幕居酒屋老串角居酒屋，老串角本身有很多家分店是屬於超有人氣的居酒屋，現在也在新莊插旗了！新莊人也可以吃得到老串角居酒屋了，地點就在超級熱鬧的新莊中正路上面喔，老串角居酒屋很令我驚豔，這裡的燒烤，串燒，真的都好好吃，這天跟朋友來吃，整個完全無雷！老串角的室內空間也很舒適，服務人員也很親切，整體價格也很合理，算是CP值很高的平價居酒屋喔，跟大家推薦可以放入口袋名單喔～

歡迎追蹤我的IG↓

https://www.instagram.com/maggiechu97/

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老串角 短影片

老串角居酒屋新莊店 在哪裡

老串角居酒屋新莊店｜FB

地址：新北市新莊區中正路309號

電話：02 2202 0120

營業時間：17:30-01:30

交通：捷運新莊站步行6分鐘，公車『新泰路口』

停車：對面就有停車場到10點

食記：老串角居酒屋新莊店，人氣居酒屋新莊也吃得到了，平價燒烤串燒超好吃，新開幕新莊居酒屋推薦

老串角居酒屋新莊店 環境

從捷運新莊站出口出來大約6分鐘左右就可以走到了，公車的話就是坐到「新泰路口」就不用走路，就在門口，對面也有收費停車場到10點，反正來居酒屋有喝酒的話，就不要開車了，這裡大眾捷運公車都很方便拉！

老串角居酒屋新莊店 店內空間環境

座位區很舒適，可以坐在吧檯區看師傅烤肉，也有兩人的雅座區，情侶一起來也可以，當然也有大桌，我來的時候剛好遇到有一群朋友來聚餐， 

老串角新莊店 菜單

 

老串角新莊店 餐點推薦

如果是坐在吧台，還可以看到師傅烤肉，這也是我很喜歡的部份！

這是我們點的餐點，現在一一來跟大家介紹喔！

小菜贈送

一坐下來先送一盤小菜，         

飲料

如果有喝酒的朋友可以點他們的生啤，我看是每桌都有點！

我這天是開車來，所以我沒有喝酒，點哈密瓜汽水跟茶，也都滿好喝的，搭配串燒剛剛好，

後來朋友忍不住點了一杯荔枝奶酒，這個好特別喔，好好喝！有可爾必思的味道，

這裡的串燒式炭火燒肉，炭火的我很喜歡，烤起來特別的香！

看我們吃了多少串燒，

烤好之後還有老串角的秘密武器，特製醬汁很夠味超好吃的！

鹽烤無骨牛小排

牛肉是必點的，一口咬下去就對了，瞬間牛小排的香氣就會充滿在你的口中，這種就是要大口吃肉大口喝酒的，

醬燒雞腿蔥串

不吃牛的朋友直接點雞腿串，雞腿吃起來好嫩，而且沾了醬汁的雞腿好香～

流沙雞肉串

雞肉還有這個，上面滿滿滿的流沙，滿滿的鹹蛋黃好吃又不膩，不吃牛的朋友可以選這兩款，

培根麻吉燒

這個我超級驚艷的，培根加上麻吉居然一點都不違和，而且好好吃喔！這樣的組合真的很有創意，我還第一次吃！正面是這樣上面有灑美乃滋，

轉過來看更清楚就是培根加麻吉燒，

 

香烤中卷

這個中卷真的超級大隻的，而且烤的好好吃喔！不只是身體好吃，連中卷的頭都烤得好焦好好吃，結果這盤大家是搶著吃的！

車蝦沙拉

這個事目前老串角居酒屋新莊店才有的限定菜色，這個每天是限量供應的，早點來早點點，這兩隻大蝦一上桌真的是很誇張，超級大的！

鹽烤蔥鹽牛舌

這個牛舌你看看這個厚度，不是薄薄的喔，而且炭火烤的真的技術超級好的，超嫩的！

上面滿滿的蔥鹽，

一口咬下超級過癮的，爆炸好吃，這道我很推薦一定要點！超級好吃！

鹽烤松阪豬

松阪豬烤起來嫩嫩的不柴，這個要功力，我很喜歡吃松阪豬，但是居酒屋松阪豬烤得好吃的並不多，這裡的松阪豬我也很推！

也可以擠一點金桔吃起來很清爽，

炸蝦天婦羅

這炸蝦很有誠意的，一口咬下發現裡面的炸蝦很大隻，主要是這炸蝦吃起來一點也不油膩！

有胡椒鹽或是沙拉可以沾，

明太子山藥

山藥真的切的超級厚的，應該是我吃過居酒屋最厚的，這個真的很有誠意，而且上面的明太子醬，也是超級多的，

吃起來外脆內鬆整個山藥搭配明太子咬下去超級好吃，推薦必點！

焗烤起司地瓜

這焗烤地瓜真的是起司超級多的，整個你看看起司牽絲牽成這樣，地瓜很甜又好吃，

招牌鮭魚炒飯

這鮭魚炒飯，邊吃邊驚訝，滿滿的鮭魚，不是飯多，是滿滿的鮭魚，鮭魚超多的，老闆用料真的不手軟，好好吃，

這張就可以看到滿滿的鮭魚，

♥瑪姬悄悄話

老串角居酒屋現在新莊也有了，大家趕快約一下朋友來衝一波！

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：老串角居酒屋新莊店
  • 所在地址：臺灣新北市新莊區中正路309號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-01:30
  • 店家電話：02 2202 0120
  • 評價：★★★★★


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